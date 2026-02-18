Nemzeti Sportrádió

Tóth Zita 36. a női műlesiklás első futamában, Shiffrin vezet

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.18. 11:35
Tóth Zitának van esélye a legjobb harmincba kerülésre (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Mikaela Shiffrin olimpia Milánó-Cortina 2026 magyar olimpiai csapat Tóth Zita alpesi sí
Az amerikai Mikaela Shiffrin nagy előnnyel nyerte a női műlesiklás első futamát a milánói-cortinai téli olimpián, míg a magyar Tóth Zita a 36. helyről várja a második futamot.

Az, hogy a címvédő szlovák Petra Vlhová indul először egy műlesiklófutamban, egyáltalán nem meglepő, az viszont, hogy ezt a másodikban teszi, már sokkal inkább, még úgy is, hogy északi szomszédaink büszkesége a mostani idényben azért nincs csúcsformában. Mert ez ugye azt jelenti, hogy mindössze a harmincadik (ez esetben holtversenyben a 29.) időt síelte. Mondjuk az eggyel előtte végző amerikai Paula Moltzan, aki viszont a negyedik helyen áll az összetett világkupában, már pláne nem lehet büszke a teljesítményére. 

Honfitársa, a nagy esélyes, az ezt a számot 2014-ben megnyerő, 2018-ban pedig óriás-műlesiklásban aranyérmes, a mostani olimpián azonban eddig betliző Mikaela Shiffrin viszont remekelt: 82 századmásodpercet vert a folytatást a második helyről váró német Lena Dürr-re és kerek egy másodpercet a meglepetésre harmadik svéd Cornelia Öhlundra, így jó esélyekkel várhatja a 13.30-kor rajtoló második futamot. 

A 95 induló között 45-ös rajtszámmal ott volt a magyar színeket képviselő Tóth Zita is, aki 3.6 másodperces hátránnyal a 35. helyre jött be célba érésekor, azonban az utána következők közül a finn Rosa Pohjolainen meg tudta előzni, így végül a 36. helyről várja majd a folytatást.

 

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Mikaela Shiffrin olimpia Milánó-Cortina 2026 magyar olimpiai csapat Tóth Zita alpesi sí
Legfrissebb hírek

Sífutás: Klaebo történelmet írt, megszerezte 10. olimpiai aranyát, ezúttal csapatsprintben győzött

Téli olimpia 2026
25 perce

Hódeszkában született meg az első kínai aranyérem

Téli olimpia 2026
36 perce

Nagy fordítással nyert a címvédő Nagy-Britannia a női curlingtornán

Téli olimpia 2026
37 perce

Sífutás: a svédek hozták a papírformát a női csapatsprintben

Téli olimpia 2026
1 órája

Egy váratlan vendég beért a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjében – videó

Téli olimpia 2026
2 órája

Sífutás: a férficsapat is lemaradt a sprinterek döntőjéről

Téli olimpia 2026
2 órája

Sebestyén Júlia: Bízom benne, hogy sok gyerek kap kedvet a korcsolyázáshoz

Téli olimpia 2026
2 órája

Sífutás: a magyar váltó a 25. helyen zárt a szabadstílusú női csapatsprintben

Téli olimpia 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik