Tóth Zita 36. a női műlesiklás első futamában, Shiffrin vezet

Az, hogy a címvédő szlovák Petra Vlhová indul először egy műlesiklófutamban, egyáltalán nem meglepő, az viszont, hogy ezt a másodikban teszi, már sokkal inkább, még úgy is, hogy északi szomszédaink büszkesége a mostani idényben azért nincs csúcsformában. Mert ez ugye azt jelenti, hogy mindössze a harmincadik (ez esetben holtversenyben a 29.) időt síelte. Mondjuk az eggyel előtte végző amerikai Paula Moltzan, aki viszont a negyedik helyen áll az összetett világkupában, már pláne nem lehet büszke a teljesítményére.

Honfitársa, a nagy esélyes, az ezt a számot 2014-ben megnyerő, 2018-ban pedig óriás-műlesiklásban aranyérmes, a mostani olimpián azonban eddig betliző Mikaela Shiffrin viszont remekelt: 82 századmásodpercet vert a folytatást a második helyről váró német Lena Dürr-re és kerek egy másodpercet a meglepetésre harmadik svéd Cornelia Öhlundra, így jó esélyekkel várhatja a 13.30-kor rajtoló második futamot.

A 95 induló között 45-ös rajtszámmal ott volt a magyar színeket képviselő Tóth Zita is, aki 3.6 másodperces hátránnyal a 35. helyre jött be célba érésekor, azonban az utána következők közül a finn Rosa Pohjolainen meg tudta előzni, így végül a 36. helyről várja majd a folytatást.