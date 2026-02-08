Téli olimpia: először kaptak ki a britek curlingben
A már biztos elődöntős britek 7–6-ra kikaptak vasárnap a svájciaktól a milánói-cortinai téli olimpia curlingversenyében.
TÉLI OLIMPIA 2026, MILÁNÓ-CORTINA
CURLING
Vegyes páros, csoportkör
Svédország–Kanada 7–6
Svájc–Nagy-Britannia 7–6
Egyesült Államok–Észtország 5–3
Olaszország–Csehország 8–2
Korábban
Csehország–Norvégia 6–3
Dél-Korea–Észtország 9–3
Később
19.05: Egyesült Államok–Svédország, Svájc–Norvégia, Kanada–Dél-Korea
|AZ ÁLLÁS
|Meccs
|Győzelem
|Vereség
|1. Nagy-Britannia (már elődöntős)
|8
|7
|1
|2. Olaszország
|7
|5
|2
|3. Egyesült Államok
|7
|5
|2
|4. Svédország
|8
|5
|3
|5. Svájc
|7
|4
|3
|6. Kanada
|7
|3
|4
|7. Dél-Korea
|7
|2
|5
|8. Norvégia
|7
|2
|5
|9. Csehország
|8
|2
|6
|10. Észtország
|8
|2
|6
