Téli olimpia: először kaptak ki a britek curlingben

2026.02.08. 17:18
Fotó: Getty Images
A már biztos elődöntős britek 7–6-ra kikaptak vasárnap a svájciaktól a milánói-cortinai téli olimpia curlingversenyében.

 

TÉLI OLIMPIA 2026, MILÁNÓ-CORTINA
CURLING
Vegyes páros, csoportkör
Svédország–Kanada 7–6
Svájc–Nagy-Britannia 7–6
Egyesült Államok–Észtország 5–3
Olaszország–Csehország 8–2

Korábban
Csehország–Norvégia 6–3
Dél-Korea–Észtország 9–3

Később
19.05: Egyesült Államok–Svédország, Svájc–Norvégia, Kanada–Dél-Korea

AZ ÁLLÁSMeccsGyőzelemVereség
1. Nagy-Britannia (már elődöntős)871
2. Olaszország752
3. Egyesült Államok752
4. Svédország853
5. Svájc743
6. Kanada734
7. Dél-Korea725
8. Norvégia725
9. Csehország826
10. Észtország826


 

 

