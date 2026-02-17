Nemzeti Sportrádió

A címvédő svédek búcsúztak a férfi curlingesek tornáján

2026.02.17. 13:15
Búcsúzott a címvédő Svédország (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia curling
A címvédő svédek búcsúztak a curlingesek férfi csapat selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián, miután kedden 9:4-es vereséget szenvedtek Svájctól.

Svédország hét forduló után egy győzelemmel áll a 9. helyen, míg Svájc hat mérkőzés után is veretlen és vezeti a tíz csapatból álló mezőnyt.

Csehország megszerezte első sikerét, Németországot múlta felül 9:7 arányban, ezzel azonban biztossá vált, hogy egyik gárda sem érheti el az elődöntőt. A négy közé az Egyesült Államokat 8:5-re legyőző, ezzel második sikerét arató Kína sem juthat már be.

Mindkét nemnél az első négy helyezett jut az elődöntőbe.

CURLING
Férfiselejtező
Svájc–Svédország 9:4
Kína–Egyesült Államok 8:5
Csehország–Németország 9:7
19.05
Németország–Svájc
Egyesült Államok–Olaszország
Kanada–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia 
Női selejtező
14.05 
Svédország–Kanada
Olaszország–Japán
Dánia–Egyesült Államok
Dél-Korea–Svájc 

 

