A címvédő svédek búcsúztak a férfi curlingesek tornáján

Svédország hét forduló után egy győzelemmel áll a 9. helyen, míg Svájc hat mérkőzés után is veretlen és vezeti a tíz csapatból álló mezőnyt.

Csehország megszerezte első sikerét, Németországot múlta felül 9:7 arányban, ezzel azonban biztossá vált, hogy egyik gárda sem érheti el az elődöntőt. A négy közé az Egyesült Államokat 8:5-re legyőző, ezzel második sikerét arató Kína sem juthat már be.

Mindkét nemnél az első négy helyezett jut az elődöntőbe.

CURLING

Férfiselejtező

Svájc–Svédország 9:4

Kína–Egyesült Államok 8:5

Csehország–Németország 9:7

19.05

Németország–Svájc

Egyesült Államok–Olaszország

Kanada–Nagy-Britannia

Svédország–Norvégia

Női selejtező

14.05

Svédország–Kanada

Olaszország–Japán

Dánia–Egyesült Államok

Dél-Korea–Svájc