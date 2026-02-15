A britek nyerték a szkeletonosok csapatversenyét, Matt Weston duplázott – videó

A most először megrendezett csapatversenyen előbb mindig a hölgyek teljesítették a pályát, ezt követően jöttek az urak. Stoecker három tizedmásodperccel volt lassabb, mint a német Susanne Kreher, ennyit kellett ledolgoznia Westonnek, ami nemhogy sikerült, hanem végül 17 századmásodperces előnyre fordult.

Weston már második aranyérmét szerezte az olimpiákon, s ezzel az ugyancsak szkeletonos Lizzy Yrnolddal holtversenyben a legsikeresebb brit téli olimpikon. A britek vasárnap már szereztek egy aranyat a hódeszkások krossz csapatversenyében, s így háromnál tartanak a milánói-cortinai játékokon. Nagy-Britannia eddig 15 győzelemnél tart a téli játékokon (curlingben, jégkorongban, bobban, műkorcsolyában, szkeletonban és hódeszkában állhattak a dobogó tetejére), de eddig egy aranynál többet soha nem sikerült szerezniük egy játékokon, azaz a mostani három minden idők legjobb brit téli szereplése.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SZKELETON

Vegyes csapatverseny

1. Tabitha Stoecker, Matt Weston (Nagy-Britannia) 1:59.36 perc

2. Susanne Kreher, Axel Jungk (Németország) 1:59.53

3. Jacqueline Pfeifer, Christopher Grotheer (Németország) 1:59.54

4. Freya Tarbit, Marcus Wyatt (Nagy-Britannia) 1:59.65

5. Csao Tan, Csen Ven-hao (Kína) 1:59.93

6. Alessandra Fumagalli, Amedeo Bagnis (Olaszország) 2:00.04