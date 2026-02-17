Nagy Konrád felesége ismét olimpiai bajnok a gyorskorcsolyázók csapatversenyében

A férfiaknál a döntőben az olaszok az amerikaiakat győzték le, akik ugyan a táv nagy részében vezettek, de a hajrát nem bírták és végül négy és fél másodperccel szenvedtek vereséget. A bronzérem a kínaiaké lett, akik a hollandokat előzték meg a kisdöntőben.

A nőknél a címvédő Kanada hasonló taktikával, a végén hajrázva győzte le egy másodperccel a hollandokat, míg a bronz az amerikaiakat megelőző japánoké lett. A kanadai csapatnak, akárcsak négy éve, ezúttal is tagja volt Ivanie Blondin, akinek a férje Nagy Konrád, korábbi olimpikon magyar gyorskorcsolyázó.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Férfi üldözéses csapatverseny

1. Olaszország (Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Andrea Giovannini)

2. Egyesült Államok (Ethan Cepuran, Emery Lehman, Casey Dawson)

3. Kína (Liu Han-pin, Vu Jü, Li Ven-hao)

4. Hollandia

5. Franciaország

6. Norvégia

Női üldözéses csapatverseny

1. Kanada (Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann, Valerie Maltais)

2. Hollandia (Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud)

3. Japán (Szato Ajano, Takagi Miho, Noake Hana)

4. Egyesült Államok

5. Németország

6. Belgium