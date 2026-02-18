Nagy fordítással nyert a címvédő Nagy-Britannia a női curlingtornán

Az amerikaiak 7:4-re vezettek a nyolcadik end után, innen fordítottak a szigetországiak 8:7-re. A négy évvel ezelőtti, pekingi játékokon bronzérmes svédek már biztos továbbjutóként játszottak a dél-koreaiak ellen és 3:0-s hátrányba kerültek az első endben. Négy endet követően 8:0 volt a távol-keletiek előnye, és bár innen három játékrész is a skandinávok 1:0-s sikerét hozta, a hetedik end végén feladták a találkozót. Ezzel hat győzelem mellett második vereségüket szenvedték el.

Az első négy helyezett jut az elődöntőbe.

CURLING

Női selejtező

9.05

Kína–Dánia 8:7

Nagy-Britannia–Egyesült Államok 8:7

Dél-Korea–Svédország 8:3

19.05

Nagy-Britannia–Japán

Svájc–Dánia

Kanada–Olaszország

Kína–Svédország

Férfi selejtező

14.05

Olaszország–Kanada

Kína–Csehország

Norvégia–Svájc

Egyesült Államok–Nagy-Britannia