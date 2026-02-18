Nagy fordítással nyert a címvédő Nagy-Britannia a női curlingtornán

Az amerikaiak 7:4-re vezettek a nyolcadik end után, innen fordítottak a szigetországiak 8:7-re. A négy évvel ezelőtti, pekingi játékokon bronzérmes svédek már biztos továbbjutóként játszottak a dél-koreaiak ellen és 3:0-s hátrányba kerültek az első endben. Négy endet követően 8:0 volt a távol-keletiek előnye, és bár innen három játékrész is a skandinávok 1:0-s sikerét hozta, a hetedik end végén feladták a találkozót. Ezzel hat győzelem mellett második vereségüket szenvedték el.
Az első négy helyezett jut az elődöntőbe.
CURLING
Női selejtező
9.05
Kína–Dánia 8:7
Nagy-Britannia–Egyesült Államok 8:7
Dél-Korea–Svédország 8:3
19.05
Nagy-Britannia–Japán
Svájc–Dánia
Kanada–Olaszország
Kína–Svédország
Férfi selejtező
14.05
Olaszország–Kanada
Kína–Csehország
Norvégia–Svájc
Egyesült Államok–Nagy-Britannia