Nemzeti Sportrádió

Svájci és spanyol győztese lett a történelem első két olimpiai döntőjének sítriatlonban

R. P.R. P.
2026.02.19. 14:32
null
Marianne Fatton a sítriatlon történetének első olimpiai bajnoka (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 sítriatlon Marianne Fatton Oriol Cardona
Marianne Fatton és Oriol Cardona lett a sítriatlon történetének első két olimpiai bajnoka a milánói-cortinai játékokon.

 

Elsőként a nők döntőjét rendezték meg, így a sportág történetének első olimpiai bajnoka a svájci Marianne Fatton lett, aki éppen három percen belüli idővel ért célba. A szám kétszeres világbajnoka mögött a francia Emily Harrop bő két másodperces hátránnyal ért be.

A férfiaknál a szakágban szintén kétszeres vb-első spanyol Oriol Cardona síelte át elsőként a célvonalat. Ez Spanyolország történetének második aranya a téli olimpiákon, az elsőt 1972-ben szerezték Francisco Fernández révén férfi műlesiklásban.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍTRIATLON
Férfi sprint
1. Oriol Cardona (Spanyolország) 2:34.03
2. Nyikita Filippov (semleges színekben, orosz) +1.52
3. Thibault Anselmet (Franciaország) +2.31
4. Arno Lietha (Svájc) +5.04
5. Ot Ferrer (Spanyolország) +20.42
6. Jon Kistler (Svájc) +23.84
Női sprint
1. Marianne Fatton (Svájc) 2:59.77
2. Emily Harrop (Franciaország) +2.38
3. Ana Alonso (Spanyolország) +10.45
4. Tatjana Paller (Németország) +13.49
5. Giulia Murada (Olaszország) +15.69
6. Margot Ravinel (Franciaország) +18.50

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 sítriatlon Marianne Fatton Oriol Cardona
Legfrissebb hírek

Oftebro triplázott, a norvégok nyerték a csapatsprintet északi összetettben

Téli olimpia 2026
38 perce

Kim Minseok 1500 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – csütörtöki infoközpont

Téli olimpia 2026
1 órája

Kialakult az elődöntő párosítása férfi curlingben

Téli olimpia 2026
2 órája

Az izraeli NOB-tag egyoldalú politikai kommentárja miatt felfüggesztetné a svájci sportújságírót – exkluzív!

Téli olimpia 2026
3 órája

A németek állnak az élen az ugrások után az északi összetett nagysáncos csapatversenyében

Téli olimpia 2026
3 órája

„Európa a téli olimpiai érmek hetven százalékát a kontinensen tartja” – Szpirosz Kapralosz, az EOB elnöke az NS-nek

Téli olimpia 2026
4 órája

Shiffrin az apukája haláláról: Talán ez az első nap, hogy el tudom fogadni ezt a valóságot

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: péntekre halasztották a szabadstílusú sízők versenyeit

Téli olimpia 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik