Svájci és spanyol győztese lett a történelem első két olimpiai döntőjének sítriatlonban

Elsőként a nők döntőjét rendezték meg, így a sportág történetének első olimpiai bajnoka a svájci Marianne Fatton lett, aki éppen három percen belüli idővel ért célba. A szám kétszeres világbajnoka mögött a francia Emily Harrop bő két másodperces hátránnyal ért be.

A férfiaknál a szakágban szintén kétszeres vb-első spanyol Oriol Cardona síelte át elsőként a célvonalat. Ez Spanyolország történetének második aranya a téli olimpiákon, az elsőt 1972-ben szerezték Francisco Fernández révén férfi műlesiklásban.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍTRIATLON

Férfi sprint

1. Oriol Cardona (Spanyolország) 2:34.03

2. Nyikita Filippov (semleges színekben, orosz) +1.52

3. Thibault Anselmet (Franciaország) +2.31

4. Arno Lietha (Svájc) +5.04

5. Ot Ferrer (Spanyolország) +20.42

6. Jon Kistler (Svájc) +23.84

Női sprint

1. Marianne Fatton (Svájc) 2:59.77

2. Emily Harrop (Franciaország) +2.38

3. Ana Alonso (Spanyolország) +10.45

4. Tatjana Paller (Németország) +13.49

5. Giulia Murada (Olaszország) +15.69

6. Margot Ravinel (Franciaország) +18.50