Az amerikaiak legyőzték Kanadát, ismét kikaptak a címvédő britek a női curlingtornán a téli olimpián

2026.02.13. 17:14
Fotó: Getty Images
A címvédő britek a második mérkőzésüket is elveszítették a milánói téli olimpia női curlingtornáján.

 

A szigetországiak péntek délután 9–3-ra kaptak ki a dél-koreaiaktól. A négy éve Pekingben bronzérmes svédek ugyanakkor már három sikernél tartanak, és az élen állnak. A körmérkőzések után a legjobb négy jut az elődöntőbe.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
CURLING
Női selejtező
Svédország–Dánia 6–5
Svájc–Kína 7–5
Egyesült Államok–Kanada 9–8
Dél-Korea–Nagy-Britannia 9–3
Az állás: 1. Svédország 3 győzelem/0 vereség, 2. Svájc 2/0, 3. Dél-Korea 2/1 és Egyesült Államok 2/1, 5. Kanada 1/1 és Kína 1/1, 7. Dánia 1/2, 8. Nagy-Britannia 0/2, Olaszország 0/2 és Japán 0/2

(MTI)

 

