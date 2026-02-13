Az amerikaiak legyőzték Kanadát, ismét kikaptak a címvédő britek a női curlingtornán a téli olimpián

A szigetországiak péntek délután 9–3-ra kaptak ki a dél-koreaiaktól. A négy éve Pekingben bronzérmes svédek ugyanakkor már három sikernél tartanak, és az élen állnak. A körmérkőzések után a legjobb négy jut az elődöntőbe.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

CURLING

Női selejtező

Svédország–Dánia 6–5

Svájc–Kína 7–5

Egyesült Államok–Kanada 9–8

Dél-Korea–Nagy-Britannia 9–3

Az állás: 1. Svédország 3 győzelem/0 vereség, 2. Svájc 2/0, 3. Dél-Korea 2/1 és Egyesült Államok 2/1, 5. Kanada 1/1 és Kína 1/1, 7. Dánia 1/2, 8. Nagy-Britannia 0/2, Olaszország 0/2 és Japán 0/2

(MTI)