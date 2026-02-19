Elmaradt a címvédés, az Egyesült Államok a női hokitorna győztese

A két csapat az A-csoportban már találkozott egymással, akkor az Egyesült Államok 5–0-s győzelmet aratott. Az amerikaiak a döntőig vezető útjukon csak egy gólt kaptak, négyszer öt, egyszer-egyszer négy és hat góllal nyerték meg a meccsüket.

A címvédő Kanada ellen az első harmad viszont kiegyenlített játékot hozott, és a kanadaiak a második harmadot emberhátrányban kezdték. Ez sem akadályozta meg őket, hogy szép támadás végén Kristin O'Neill megszerezze a vezetést, az amerikaiak az első mérkőzés után kaptak újra gólt, akkor a csehek találtak be ellenük.

A harmad hátralévő részében az amerikaiak olykor hatalmas fölényben játszottak, de egyenlíteni nem tudtak, így az utolsó húsz percre is kanadai vezetéssel érkeztek a felek.

Bő két perccel a vége előtt Laila Edwards lövésébe a kapu előtt beleért Hilary Knight, így az Egyesült Államok kiegyenlített, és mivel ezután már nem változott az eredmény, jöhetett a hosszabbítás. A ráadás ötödik percében Megan Keller közelről a kapuba pofozta a korongot, Desbiens kapus csak beleérni tudott, hárítani már nem. Kanada nem tudta megvédeni olimpiai bajnoki címét, az Egyesült Államok harmadszor lett ötkarikás bajnok a nőknél.

JÉGKORONG

Női torna

Döntő

Egyesült Államok–Kanada 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0) – hosszabbításban

Bronzmérkőzés

Svájc–Svédország 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbításban