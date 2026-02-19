Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

El-rájátszás: Ludogorec–Ferencváros 2–1

Elmaradt a címvédés, az Egyesült Államok a női hokitorna győztese

2026.02.19. 22:00
null
Az amerikaiak győztes gólja (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
jégkorong USA téli olimpia Milánó 2026 Kanada
Az Egyesült Államok sokáig hátrányban volt Kanada ellen, de végül is hosszabbításban legyőzte a címvédőt a milánói-cortinai téli olimpiai női hokitornájának döntőjében.
Téli olimpia 2026
5 órája

Svájc hosszabbításos meccsen szerezte meg a bronzérmet a női hokitornán

Alina Müller ütötte a mindent eldöntő gólt, egy látványos akció végén.

A két csapat az A-csoportban már találkozott egymással, akkor az Egyesült Államok 5–0-s győzelmet aratott. Az amerikaiak a döntőig vezető útjukon csak egy gólt kaptak, négyszer öt, egyszer-egyszer négy és hat góllal nyerték meg a meccsüket.

A címvédő Kanada ellen az első harmad viszont kiegyenlített játékot hozott, és a kanadaiak a második harmadot emberhátrányban kezdték. Ez sem akadályozta meg őket, hogy szép támadás végén Kristin O'Neill megszerezze a vezetést, az amerikaiak az első mérkőzés után kaptak újra gólt, akkor a csehek találtak be ellenük.

A harmad hátralévő részében az amerikaiak olykor hatalmas fölényben játszottak, de egyenlíteni nem tudtak, így az utolsó húsz percre is kanadai vezetéssel érkeztek a felek.

Bő két perccel a vége előtt Laila Edwards lövésébe a kapu előtt beleért Hilary Knight, így az Egyesült Államok kiegyenlített, és mivel ezután már nem változott az eredmény, jöhetett a hosszabbítás. A ráadás ötödik percében Megan Keller közelről a kapuba pofozta a korongot, Desbiens kapus csak beleérni tudott, hárítani már nem. Kanada nem tudta megvédeni olimpiai bajnoki címét, az Egyesült Államok harmadszor lett ötkarikás bajnok a nőknél.

JÉGKORONG
Női torna
Döntő
Egyesült Államok–Kanada 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0) – hosszabbításban
Bronzmérkőzés
Svájc–Svédország 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbításban

jégkorong USA téli olimpia Milánó 2026 Kanada
Legfrissebb hírek

Kim Minseok a hetedik hely után: Bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől!

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: Kanada és az Egyesült Államok is elődöntős a női curlingtornán

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: Kanadában reménykednek, hogy Crosby játszhat az elődöntőben

Téli olimpia 2026
5 órája

Új vb-formátumot tesztel a Nemzetközi Jégkorongszövetség

Jégkorong
9 órája

Nem tudni, játszhat-e még Crosby az olimpián

Téli olimpia 2026
13 órája

Hosszabbítás után az amerikaiak is a négy között a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
22 órája

Kétgólos hátrányból fordítva jutottak elődöntőbe a finnek a férfi jégkorongtornán a téli olimpián

Téli olimpia 2026
Tegnap, 21:12

Kanada szenzációs meccsen hosszabbításban győzött Csehország ellen a férfi hokitorna negyeddöntőjében

Téli olimpia 2026
Tegnap, 19:22
Ezek is érdekelhetik