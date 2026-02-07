Téli olimpia: norvég siker a férfi szabadstílusú sízők slopestyle selejtezőjében

A Livigno Hóparkban rendezett kvalifikációban a 25 éves, slopestyle-ban kétszeres világbajnok kiválóság 81.75 ponttal végzett az élen, mögötte honfitársa, Tormod Frostad zárt másodikként 79.96 ponttal.

Slopestlye-ban az ugratók mellett rámpákon és csöveken is kell trükközniük a sízőknek, akik közül a svéd Jesper Tjader zárta harmadik helyen a selejtezőt 79.83 ponttal. A kvalifikációban 28 versenyző vett részt, a fináléba kerüléshez 64.10 pontra volt szükség.

A versenynap korábbi részében a nőknél a címvédő svájci Mathilde Gremaud nyerte a slpoestyle-selejtezőt.

A versenyszám döntőjét a nőknél hétfőn, a férfiaknál pedig kedden rendezik a legjobb 12-12 versenyző részvételével.

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

Női slopestyle selejtező

1. Mathilde Gremaud 79.15. pont

2. Eileen Gu 75.3

Férfi slopestyle selejtező

1. Birk Ruud 81.75

2. Tormod Frostad 79.96

3. Jesper Tjader 79.83