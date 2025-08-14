LA LIGA 2025–2026 – MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

1. FORDULÓ
augusztus 15., péntek
Girona–Rayo Vallecano
Villarreal–Oviedo
augusztus 16., szombat
Alaves–Levante
Mallorca–Barcelona
Valencia–Real Sociedad
augusztus 17., vasárnap
Celta Vigo–Getafe
Athletic Bilbao–Sevilla
Espanyol–Atlético Madrid
augusztus 18., hétfő
Elche–Betis
augusztus 19., kedd
Real Madrid–Osasuna
2. FORDULÓ
augusztus 22., péntek
Betis–Alaves
augusztus 23., szombat
Atlético Madrid–Elche
Levante–Barcelona
Mallorca–Celta Vigo
augusztus 24., vasárnap
Osasuna–Valencia
Oviedo–Real Madrid
Real Sociedad–Espanyol
Villarreal–Girona
augusztus 25., hétfő
Athletic Bilbao–Rayo Vallecano
Sevilla–Getafe
3. FORDULÓ
augusztus 29., péntek
Elche–Levante
Valencia–Getafe
augusztus 30., szombat
Alaves–Atlético Madrid
Girona–Sevilla
Oviedo–Real Sociedad
Real Madrid–Mallorca
augusztus 31., vasárnap
Betis–Athletic Bilbao
Celta Vigo–Villarreal
Espanyol–Osasuna
Rayo Vallecano–Barcelona
4. FORDULÓ
szeptember 14., vasárnap
Athletic Bilbao–Alaves
Atlético Madrid–Villarreal
Barcelona–Valencia
Celta Vigo–Girona
Espanyol–Mallorca
Getafe–Oviedo
Levante–Betis
Osasuna–Rayo Vallecano
Real Sociedad–Real Madrid
Sevilla–Elche
5. FORDULÓ
szeptember 21., vasárnap
Alaves–Sevilla
Barcelona–Getafe
Betis–Real Sociedad
Elche–Oviedo
Girona–Levante
Mallorca–Atlético Madrid
Rayo Vallecano–Celta Vigo
Real Madrid–Espanyol
Valencia–Athletic Bilbao
Villarreal–Osasuna
6. FORDULÓ
augusztus 27., szerda
Celta Vigo–Betis
szeptember 24., szerda
Athletic Bilbao–Girona
Atlético Madrid–Rayo Vallecano
Espanyol–Valencia
Getafe–Alaves
Levante–Real Madrid
Osasuna–Elche
Oviedo–Barcelona
Real Sociedad–Mallorca
Sevilla–Villarreal
7. FORDULÓ
szeptember 28., vasárnap
Atlético Madrid–Real Madrid
Barcelona–Real Sociedad
Betis–Osasuna
Elche–Celta Vigo
Getafe–Levante
Girona–Espanyol
Mallorca–Alaves
Rayo Vallecano–Sevilla
Valencia–Oviedo
Villarreal–Athletic Bilbao
8. FORDULÓ
október 8., szerda
Alaves–Elche
Athletic Bilbao–Mallorca
Celta Vigo–Atlético Madrid
Espanyol–Betis
Girona–Valencia
Osasuna–Getafe
Oviedo–Levante
Real Madrid–Villarreal
Real Sociedad–Rayo Vallecano
Sevilla–Barcelona
9. FORDULÓ
október 19., vasárnap
Alaves–Valencia
Atlético Madrid–Osasuna
Barcelona–Girona
Celta Vigo–Real Sociedad
Elche–Athletic Bilbao
Getafe–Real Madrid
Levante–Rayo Vallecano
Oviedo–Espanyol
Sevilla–Mallorca
Villarreal–Betis
10. FORDULÓ
október 26., vasárnap
Athletic Bilbao–Getafe
Betis–Atlético Madrid
Espanyol–Elche
Girona–Oviedo
Mallorca–Levante
Osasuna–Celta Vigo
Rayo Vallecano–Alaves
Real Madrid–Barcelona
Real Sociedad–Sevilla
Valencia–Villarreal
11. FORDULÓ
november 2., vasárnap
Alaves–Espanyol
Atlético Madrid–Sevilla
Barcelona–Elche
Betis–Mallorca
Getafe–Girona
Levante–Celta Vigo
Oviedo–Osasuna
Real Madrid–Valencia
Real Sociedad–Athletic Bilbao
Villarreal–Rayo Vallecano
12. FORDULÓ
november 9., vasárnap
Athletic Bilbao–Oviedo
Atlético Madrid–Levante
Celta Vigo–Barcelona
Elche–Real Sociedad
Espanyol–Villarreal
Girona–Alaves
Mallorca–Getafe
Rayo Vallecano–Real Madrid
Sevilla–Osasuna
Valencia–Betis
13. FORDULÓ
november 23., vasárnap
Alaves–Celta Vigo
Barcelona–Athletic Bilbao
Betis–Girona
Elche–Real Madrid
Espanyol–Sevilla
Getafe–Atlético Madrid
Osasuna–Real Sociedad
Oviedo–Rayo Vallecano
Valencia–Levante
Villarreal–Mallorca
14. FORDULÓ
november 30., vasárnap
Atlético Madrid–Oviedo
Barcelona–Alaves
Celta Vigo–Espanyol
Getafe–Elche
Girona–Real Madrid
Levante–Athletic Bilbao
Mallorca–Osasuna
Rayo Vallecano–Valencia
Real Sociedad–Villarreal
Sevilla–Betis
15. FORDULÓ
december 7., vasárnap
Alaves–Real Sociedad
Athletic Bilbao–Atlético Madrid
Betis–Barcelona
Elche–Girona
Espanyol–Rayo Vallecano
Osasuna–Levante
Oviedo–Mallorca
Real Madrid–Celta Vigo
Valencia–Sevilla
Villarreal–Getafe
16. FORDULÓ
december 14., vasárnap
Alaves–Real Madrid
Atlético Madrid–Valencia
Barcelona–Osasuna
Celta Vigo–Athletic Bilbao
Getafe–Espanyol
Levante–Villarreal
Mallorca–Elche
Rayo Vallecano–Betis
Real Sociedad–Girona
Sevilla–Oviedo
17. FORDULÓ
december 21., vasárnap
Athletic Bilbao–Espanyol
Betis–Getafe
Elche–Rayo Vallecano
Girona–Atlético Madrid
Levante–Real Sociedad
Osasuna–Alaves
Oviedo–Celta Vigo
Real Madrid–Sevilla
Valencia–Mallorca
Villarreal–Barcelona
18. FORDULÓ
január 4., vasárnap
Alaves–Oviedo
Celta Vigo–Valencia
Elche–Villarreal
Espanyol–Barcelona
Mallorca–Girona
Osasuna–Athletic Bilbao
Rayo Vallecano–Getafe
Real Madrid–Betis
Real Sociedad–Atlético Madrid
Sevilla–Levante
19. FORDULÓ
január 11., vasárnap
Athletic Bilbao–Real Madrid
Barcelona–Atlético Madrid
Getafe–Real Sociedad
Girona–Osasuna
Levante–Espanyol
Oviedo–Betis
Rayo Vallecano–Mallorca
Sevilla–Celta Vigo
Valencia–Elche
Villarreal–Alaves
20. FORDULÓ
január 18., vasárnap
Atlético Madrid–Alaves
Betis–Villarreal
Celta Vigo–Rayo Vallecano
Elche–Sevilla
Espanyol–Girona
Getafe–Valencia
Mallorca–Athletic Bilbao
Osasuna–Oviedo
Real Madrid–Levante
Real Sociedad–Barcelona
21. FORDULÓ
január 25., vasárnap
Alaves–Betis
Atlético Madrid–Mallorca
Barcelona–Oviedo
Girona–Getafe
Levante–Elche
Rayo Vallecano–Osasuna
Real Sociedad–Celta Vigo
Sevilla–Athletic Bilbao
Valencia–Espanyol
Villarreal–Real Madrid
22. FORDULÓ
február 1., vasárnap
Athletic Bilbao–Real Sociedad
Betis–Valencia
Elche–Barcelona
Espanyol–Alaves
Getafe–Celta Vigo
Levante–Atlético Madrid
Mallorca–Sevilla
Osasuna–Villarreal
Oviedo–Girona
Real Madrid–Rayo Vallecano
23. FORDULÓ
február 8., vasárnap
Alaves–Getafe
Athletic Bilbao–Levante
Atlético Madrid–Betis
Barcelona–Mallorca
Celta Vigo–Osasuna
Rayo Vallecano–Oviedo
Real Sociedad–Elche
Sevilla–Girona
Valencia–Real Madrid
Villarreal–Espanyol
24. FORDULÓ
február 15., vasárnap
Elche–Osasuna
Espanyol–Celta Vigo
Getafe–Villarreal
Girona–Barcelona
Levante–Valencia
Mallorca–Betis
Oviedo–Athletic Bilbao
Rayo Vallecano–Atlético Madrid
Real Madrid–Real Sociedad
Sevilla–Alaves
25. FORDULÓ
február 22., vasárnap
Alaves–Girona
Athletic Bilbao–Elche
Atlético Madrid–Espanyol
Barcelona–Levante
Betis–Rayo Vallecano
Celta Vigo–Mallorca
Getafe–Sevilla
Osasuna–Real Madrid
Real Sociedad–Oviedo
Villarreal–Valencia
26. FORDULÓ
március 1., vasárnap
Barcelona–Villarreal
Betis–Sevilla
Elche–Espanyol
Girona–Celta Vigo
Levante–Alaves
Mallorca–Real Sociedad
Oviedo–Atlético Madrid
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao
Real Madrid–Getafe
Valencia–Osasuna
27. FORDULÓ
március 8., vasárnap
Athletic Bilbao–Barcelona
Atlético Madrid–Real Sociedad
Celta Vigo–Real Madrid
Espanyol–Oviedo
Getafe–Betis
Levante–Girona
Osasuna–Mallorca
Sevilla–Rayo Vallecano
Valencia–Alaves
Villarreal–Elche
28. FORDULÓ
március 15., vasárnap
Alaves–Villarreal
Atlético Madrid–Getafe
Barcelona–Sevilla
Betis–Celta Vigo
Girona–Athletic Bilbao
Mallorca–Espanyol
Oviedo–Valencia
Rayo Vallecano–Levante
Real Madrid–Elche
Real Sociedad–Osasuna
29. FORDULÓ
március 22., vasárnap
Athletic Bilbao–Betis
Barcelona–Rayo Vallecano
Celta Vigo–Alaves
Elche–Mallorca
Espanyol–Getafe
Levante–Oviedo
Osasuna–Girona
Real Madrid–Atlético Madrid
Sevilla–Valencia
Villarreal–Real Sociedad
30. FORDULÓ
április 5., vasárnap
Alaves–Osasuna
Atlético Madrid–Barcelona
Betis–Espanyol
Getafe–Athletic Bilbao
Girona–Villarreal
Mallorca–Real Madrid
Oviedo–Sevilla
Rayo Vallecano–Elche
Real Sociedad–Levante
Valencia–Celta Vigo
31. FORDULÓ
április 12., vasárnap
Athletic Bilbao–Villarreal
Barcelona–Espanyol
Celta Vigo–Oviedo
Elche–Valencia
Levante–Getafe
Mallorca–Rayo Vallecano
Osasuna–Betis
Real Madrid–Girona
Real Sociedad–Alaves
Sevilla–Atlético Madrid
32. FORDULÓ
április 19., vasárnap
Alaves–Mallorca
Atlético Madrid–Athletic Bilbao
Betis–Real Madrid
Espanyol–Levante
Getafe–Barcelona
Osasuna–Sevilla
Oviedo–Elche
Rayo Vallecano–Real Sociedad
Valencia–Girona
Villarreal–Celta Vigo
33. FORDULÓ
április 22., szerda
Athletic Bilbao–Osasuna
Barcelona–Celta Vigo
Elche–Atlético Madrid
Girona–Betis
Levante–Sevilla
Mallorca–Valencia
Oviedo–Villarreal
Rayo Vallecano–Espanyol
Real Madrid–Alaves
Real Sociedad–Getafe
34. FORDULÓ
május 3., vasárnap
Alaves–Athletic Bilbao
Betis–Oviedo
Celta Vigo–Elche
Espanyol–Real Madrid
Getafe–Rayo Vallecano
Girona–Mallorca
Osasuna–Barcelona
Sevilla–Real Sociedad
Valencia–Atlético Madrid
Villarreal–Levante
35. FORDULÓ
május 10., vasárnap
Athletic Bilbao–Valencia
Atlético Madrid–Celta Vigo
Barcelona–Real Madrid
Elche–Alaves
Levante–Osasuna
Mallorca–Villarreal
Oviedo–Getafe
Rayo Vallecano–Girona
Real Sociedad–Betis
Sevilla–Espanyol
36. FORDULÓ
május 13., szerda
Alaves–Barcelona
Betis–Elche
Celta Vigo–Levante
Espanyol–Athletic Bilbao
Getafe–Mallorca
Girona–Real Sociedad
Osasuna–Atlético Madrid
Real Madrid–Oviedo
Valencia–Rayo Vallecano
Villarreal–Sevilla
37. FORDULÓ
május 17., vasárnap
Athletic Bilbao–Celta Vigo
Atlético Madrid–Girona
Barcelona–Betis
Elche–Getafe
Levante–Mallorca
Osasuna–Espanyol
Oviedo–Alaves
Rayo Vallecano–Villarreal
Real Sociedad–Valencia
Sevilla–Real Madrid
38. FORDULÓ
május 24., vasárnap
Alaves–Rayo Vallecano
Betis–Levante
Celta Vigo–Sevilla
Espanyol–Real Sociedad
Getafe–Osasuna
Girona–Elche
Mallorca–Oviedo
Real Madrid–Athletic Bilbao
Valencia–Barcelona
Villarreal–Atlético Madrid