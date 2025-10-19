La Liga: gyenge meccsen ikszelt az Elche és a Bilbao
Meddő hazai mezőnyfölényt igen, gólhelyzeteket, izgalmakat szinte egyáltalán nem hozott az Elche–Athletic Bilbao mérkőzés első félideje. A labdát majd’ 70 százalékban birtokló vendéglátók mindössze kétszer tudták eltalálni Unai Simón kapuját, igaz a riválisuk még eddig sem jutott: a bilbaóiaknak egyetlen kapura lövéssel abszolválták a játékrészt…
A második félidőben gyakorlatilag semmi sem változott: a zöld-fehérek támadtak, a vendégek pedig igyekeztek elrontani a játékukat – általában sikerrel. A rendkívül unalmas mérkőzés végül az ilyenkor valószínűsíthető 0–0-s végeredményt hozta, a döntetlennel Eder Sarabia és Ernesto Valverde csapata is egyaránt 14 pontos, és megelőzte a tabellán a Sevillát.
Sokáig úgy tűnt, hogy a Celta Vigo egygólos győzelmet arat a ligautolsó Real Sociedad ellen, Pablo Durán 20. percben szerzett találatával. Mondhatni, papírforma lett volna, ám a hazaiak dolgát nagyban megnehezítette, hogy egy teljes félidőt emberhátrányban kell futballozniuk. És amikor már úgy tűnt, hogy megússzák kapott gól nélkül, a 90. percben jött Carlos Soler, és egyenlített.
1–1 lett a vége, de a Real Sociedad ezzel az egy ponttal is két helyet lépett előre a tabellán.
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Elche–Athletic Bilbao 0–0
Celta Vigo–Real Sociedad 1–1 (Durán 20., ill. Soler 90.)
Kiállítva: Starfelt (Celta Vigo, 45+1.)
Később
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Villarreal–Betis 2–2 (Buchanan 44., Moleiro 64., ill. Antony 67., 90+4.)
Atlético Madrid–Osasuna 1–0 (Almada 69.)
Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)
Barcelona–Girona 2–1 (Pedri 13., R. Araújo 90+3., ill. Witsel 20.)
Pénteken játszották
Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|9
|7
|1
|1
|24–10
|+14
|22
|2. Real Madrid
|8
|7
|–
|1
|19–9
|+10
|21
|3. Villarreal
|9
|5
|2
|2
|16–10
|+6
|17
|4. Atlético Madrid
|9
|4
|4
|1
|16–10
|+6
|16
|5. Betis
|9
|4
|4
|1
|15–10
|+5
|16
|6. Espanyol
|9
|4
|3
|2
|13–11
|+2
|15
|7. Elche
|9
|3
|5
|1
|11–9
|+2
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|4
|2
|3
|9–9
|0
|14
|9. Sevilla
|9
|4
|1
|4
|16–14
|+2
|13
|10. Alaves
|8
|3
|2
|3
|9–8
|+1
|11
|11. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|12. Osasuna
|9
|3
|1
|5
|7–9
|–2
|10
|13. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|14. Rayo Vallecano
|8
|2
|2
|4
|8–10
|–2
|8
|15. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|15. Mallorca
|9
|2
|2
|5
|10–14
|–4
|8
|17. Celta Vigo
|9
|–
|7
|2
|8–11
|–3
|7
|18. Real Sociedad
|9
|1
|3
|5
|8–13
|–5
|6
|19. Oviedo
|9
|2
|–
|7
|4–16
|–12
|6
|20. Girona
|9
|1
|3
|5
|6–19
|–13
|6