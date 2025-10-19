La Liga: gyenge meccsen ikszelt az Elche és a Bilbao

Meddő hazai mezőnyfölényt igen, gólhelyzeteket, izgalmakat szinte egyáltalán nem hozott az Elche–Athletic Bilbao mérkőzés első félideje. A labdát majd’ 70 százalékban birtokló vendéglátók mindössze kétszer tudták eltalálni Unai Simón kapuját, igaz a riválisuk még eddig sem jutott: a bilbaóiaknak egyetlen kapura lövéssel abszolválták a játékrészt…

A második félidőben gyakorlatilag semmi sem változott: a zöld-fehérek támadtak, a vendégek pedig igyekeztek elrontani a játékukat – általában sikerrel. A rendkívül unalmas mérkőzés végül az ilyenkor valószínűsíthető 0–0-s végeredményt hozta, a döntetlennel Eder Sarabia és Ernesto Valverde csapata is egyaránt 14 pontos, és megelőzte a tabellán a Sevillát.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Celta Vigo egygólos győzelmet arat a ligautolsó Real Sociedad ellen, Pablo Durán 20. percben szerzett találatával. Mondhatni, papírforma lett volna, ám a hazaiak dolgát nagyban megnehezítette, hogy egy teljes félidőt emberhátrányban kell futballozniuk. És amikor már úgy tűnt, hogy megússzák kapott gól nélkül, a 90. percben jött Carlos Soler, és egyenlített.

1–1 lett a vége, de a Real Sociedad ezzel az egy ponttal is két helyet lépett előre a tabellán.

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Elche–Athletic Bilbao 0–0

Celta Vigo–Real Sociedad 1–1 (Durán 20., ill. Soler 90.)

Kiállítva: Starfelt (Celta Vigo, 45+1.)

Később

18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Villarreal–Betis 2–2 (Buchanan 44., Moleiro 64., ill. Antony 67., 90+4.)

Atlético Madrid–Osasuna 1–0 (Almada 69.)

Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)

Barcelona–Girona 2–1 (Pedri 13., R. Araújo 90+3., ill. Witsel 20.)

Pénteken játszották

Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)