La Liga: gyenge meccsen ikszelt az Elche és a Bilbao

2025.10.19. 16:06
Fotó: Getty Images
Elche Athletic Bilbao La Liga
Hiába dominált gyakorlatilag kilencven percen keresztül az Athletic Bilbaót fogadó Elche, igazán komoly veszélyt nem tudott jelenteni a szinte csak a védekezésre koncentráló baszk csapat kapujára, s végül 0–0-ra végződött az első vasárnapi találkozó a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában. A Real Sociedad a 90. percben szerzett góllal mentett pontot a Celta Vigo otthonában.

Meddő hazai mezőnyfölényt igen, gólhelyzeteket, izgalmakat szinte egyáltalán nem hozott az Elche–Athletic Bilbao mérkőzés első félideje. A labdát majd’ 70 százalékban birtokló vendéglátók mindössze kétszer tudták eltalálni Unai Simón kapuját, igaz a riválisuk még eddig sem jutott: a bilbaóiaknak egyetlen kapura lövéssel abszolválták a játékrészt…

A második félidőben gyakorlatilag semmi sem változott: a zöld-fehérek támadtak, a vendégek pedig igyekeztek elrontani a játékukat – általában sikerrel. A rendkívül unalmas mérkőzés végül az ilyenkor valószínűsíthető 0–0-s végeredményt hozta, a döntetlennel Eder Sarabia és Ernesto Valverde csapata is egyaránt 14 pontos, és megelőzte a tabellán a Sevillát.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Celta Vigo egygólos győzelmet arat a ligautolsó Real Sociedad ellen, Pablo Durán 20. percben szerzett találatával. Mondhatni, papírforma lett volna, ám a hazaiak dolgát nagyban megnehezítette, hogy egy teljes félidőt emberhátrányban kell futballozniuk. És amikor már úgy tűnt, hogy megússzák kapott gól nélkül, a 90. percben jött Carlos Soler, és egyenlített.

1–1 lett a vége, de a Real Sociedad ezzel az egy ponttal is két helyet lépett előre a tabellán.

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Elche–Athletic Bilbao 0–0
Celta Vigo–Real Sociedad 1–1 (Durán 20., ill. Soler 90.)
Kiállítva: Starfelt (Celta Vigo, 45+1.)

Később
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Villarreal–Betis 2–2 (Buchanan 44., Moleiro 64., ill. Antony 67., 90+4.)
Atlético Madrid–Osasuna 1–0 (Almada 69.)
Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)
Barcelona–Girona 2–1 (Pedri 13., R. Araújo 90+3., ill. Witsel 20.)
Pénteken játszották
Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Barcelona971124–10+1422
2. Real Madrid87119–9+1021
3. Villarreal952216–10+617
4. Atlético Madrid944116–10+616
5. Betis944115–10+516
6. Espanyol943213–11+215
7. Elche935111–9+214
8. Athletic Bilbao94239–9014
9. Sevilla941416–14+213
10. Alaves83239–8+111
11. Getafe83239–11–211
12. Osasuna93157–9–210
13. Levante822413–14–18
14. Rayo Vallecano82248–10–28
15. Valencia822410–14–48
15. Mallorca922510–14–48
17. Celta Vigo9728–11–37
18. Real Sociedad91358–13–56
19. Oviedo9274–16–126
20. Girona91356–19–136

 

 

