A vártnál könnyebben nyert az Atlético Madrid a Betis ellen

Az Atlético Madrid előzetesen nagyon nehéz meccsre számíthatott a Betis vendégeként, a sevillai zöld-fehérek ugyanis legutóbbi öt bajnokijukon veretlenek maradtak. A fővárosiak viszont épp egy fájdalmasan sima, 4–0-s vereséget szenvedtek a hét közben az Arsenal vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Az első félidőben azonban két góllal törte meg a madridi csapat a hazaiak ellenállását: Giuliano Simeone már a 3. percben vezetést szerzett sistergős kapáslövést követően, majd még a szünet előtt növelte előnyét a vendégegyüttes, a 46. percben Álex Baena balról, csodálatos mozdulattal tekert a Betis kapujába.

Az Atlético a második félidőben jobbára csak az eredmény megtartására összpontosított, és rá jellemző módon, amikor kellett, tördelte a játékot. A Betis pedig hiába próbálkozott sorozatosan, nem tudott gólt szerezni, így elveszítette az összecsapást. 0–2

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Real Betis–Atlético Madrid 0–2 (Gi. Simeone 3., Baena 45+1.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Osasuna–Celta Vigo 2–3 (Budimir 37., 45+1. – az elsőt 11-esből, ill. Jutglá 26., 69., Durán 87.)

Rayo Vallecano–Alavés 1–0 (Alemao 90+1.)

Real Madrid–Barcelona 2–1 (K. Mbappé 22., Bellingham 43., ill. Fermín López 38.)

Mallorca–Levante 1–1 (Maffeo 79., ill. Eyong 22.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Girona–Oviedo 3–3 (Stuani 64., 90. – mindkettőt 11-esből, Unahi 83., ill. Vinas 38. – 11-esből, Rondón 57., Carmo 90+7.)

Espanyol–Elche 1–0 (Carlos Romero 47.)

Athletic Bilbao–Getafe 0–1 (Borja Mayoral 75.)

Valencia–Villarreal 0–2 (Gerard Moreno 45. – 11-esből, Santi Comesana 57.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az elsőt 11-esből, ill. Gudelj 30.)