Nemzeti Sportrádió

A vártnál könnyebben nyert az Atlético Madrid a Betis ellen

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.27. 22:58
null
Álex Baena remek lövéssel szerezte meg az Atlético második gólját a Betis otthonában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Betis spanyol foci Spíler Tv Atlético Madrid La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 10. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén az Atlético Madrid idegenben 2–0-ra nyert a Real Betis ellen.

Az Atlético Madrid előzetesen nagyon nehéz meccsre számíthatott a Betis vendégeként, a sevillai zöld-fehérek ugyanis legutóbbi öt bajnokijukon veretlenek maradtak. A fővárosiak viszont épp egy fájdalmasan sima, 4–0-s vereséget szenvedtek a hét közben az Arsenal vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Az első félidőben azonban két góllal törte meg a madridi csapat a hazaiak ellenállását: Giuliano Simeone már a 3. percben vezetést szerzett sistergős kapáslövést követően, majd még a szünet előtt növelte előnyét a vendégegyüttes, a 46. percben Álex Baena balról, csodálatos mozdulattal tekert a Betis kapujába.

Az Atlético a második félidőben jobbára csak az eredmény megtartására összpontosított, és rá jellemző módon, amikor kellett, tördelte a játékot. A Betis pedig hiába próbálkozott sorozatosan, nem tudott gólt szerezni, így elveszítette az összecsapást. 0–2

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Real Betis–Atlético Madrid 0–2 (Gi. Simeone 3., Baena 45+1.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Osasuna–Celta Vigo 2–3 (Budimir 37., 45+1. – az elsőt 11-esből, ill. Jutglá 26., 69., Durán 87.)
Rayo Vallecano–Alavés 1–0 (Alemao 90+1.)
Real Madrid–Barcelona 2–1 (K. Mbappé 22., Bellingham 43., ill. Fermín López 38.)
Mallorca–Levante 1–1 (Maffeo 79., ill. Eyong 22.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Girona–Oviedo 3–3 (Stuani 64., 90. – mindkettőt 11-esből, Unahi 83., ill. Vinas 38. – 11-esből, Rondón 57., Carmo 90+7.)
Espanyol–Elche 1–0 (Carlos Romero 47.)
Athletic Bilbao–Getafe 0–1 (Borja Mayoral 75.)
Valencia–Villarreal 0–2 (Gerard Moreno 45. – 11-esből, Santi Comesana 57.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az elsőt 11-esből, ill. Gudelj 30.)

1. Real Madrid109122–10+12 27 
2. Barcelona1071225–12+13 22 
3. Villarreal1062218–10+8 20 
4. Atlético Madrid1054118–10+8 19 
5. Espanyol1053214–11+3 18 
6. Betis1044215–12+3 16 
7. Rayo Vallecano1042412–10+2 14 
8. Elche1035211–10+1 14 
9. Athletic Bilbao104249–10–1 14 
10. Getafe1042410–12–2 14 
11. Sevilla1041517–16+1 13 
12. Alaves103349–912 
13. Celta Vigo1017211–13–2 10 
14. Osasuna103169–12–3 10 
15. Levante1023514–18–4 
16. Mallorca1023511–15–4 
17. Real Sociedad1023510–14–4 
18. Valencia1023510–16–6 
19. Oviedo102177–19–12 
20. Girona101459–22–13 
a bajnokság állása

 

 

Betis spanyol foci Spíler Tv Atlético Madrid La Liga
Legfrissebb hírek

Megsérült a Real Madrid védője, ebben az évben már nem játszhat

Spanyol labdarúgás
4 órája

Xabi Alonso dönthet Vinícius Júnior büntetéséről

Spanyol labdarúgás
7 órája

Vinícius Júnior: Jobb, ha elmegyek innen

Spanyol labdarúgás
9 órája

„Férfiak játszottak fiúk ellen” – Arsene Wenger az el Clásicóról

Spanyol labdarúgás
15 órája

„Pocsékul védekeztünk” – a Barca másodedzője az el Clásicóról

Spanyol labdarúgás
15 órája

Az utolsó pillanatban döntött a Rayo az Alavés ellen, nincs már nyeretlen csapat a La Ligában

Spanyol labdarúgás
2025.10.26. 23:08

Vinícius Júnior balhéjáról is beszélt Xabi Alonso a győztes el Clásico után

Spanyol labdarúgás
2025.10.26. 20:23

Gianluca Zambrotta nem emlékszik a világbajnok olasz csapat magyar válogatott elleni vereségére

Spanyol labdarúgás
2025.10.26. 18:55
Ezek is érdekelhetik