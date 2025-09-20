Mikautadze első bajnoki gólja is kellett a Villarreal sikeréhez; idegenben nyert a Sevilla

Nemzeti Sportrádió

A Villareal hazai pályán, míg a Sevilla idegenben nyert 2–1-re a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 5. fordulójában szombaton kora este.

VILLARREAL–OSASUNA

Bő félóráig nem volt valami izgalmas a La Cerámicában megrendezett összecsapás, de a szünet előtt megfogyatkozott a pamplonai együttes, miután Valentin Rosier hét perc alatt két sárga lapot is összeszedett. Ennek dacára a játékrész ráadásában az Osasuna szerezte meg a vezetést: a Partey kezezéséért megítélt tizenegyest Ante Budimir váltotta gólra. 

A fordulás után gyakorlatilag egykapuzott Marcelino csapata, de sokáig eredménytelenül ostromolta a pamplonai kaput. A patthelyzetet Manor Szolomon becserélése törte meg, az izraeli válogatott szélső remek mozdulattal ívelte a labdát Zsorzs Mikautadze fejére, aki első gólját szerezte a „sárga tengeralattjáró” színeiben. A 85. percben a fordítás is sikerült a Villarrealnak, ezúttal Pape Gueye megpattanó lövése kötött ki a kapuban. A ráadásban midkét fél szerezhetett volna még gólt, de a kapusok remek napot fogtak ki, így maradt a nehezen kivívott hazai siker. 2–1

ALAVÉS–SEVILLA

Ruben Vargas már a 10. percben megszerezte a vezetést az andalúz gárdának Baszkföldön, de alig hét perccel később már jött a hazaiak válasza: Carlos Vicente tizenegyesből egalizált. Ezt követően a Sevillánál volt többet a labda, s a második félidő derekán Alexis Sánchez ismét előnyhöz juttatta a vendégeket. A végjátékban az Alavés mindent megtett az újabb egyenlítésért, de több gól nem született: Matías Almeyda csapata nyert, s utolérte mai ellenfelét a tabellán. 1–2 

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Alavés–Sevilla 1–2 (C. Vicente 17., ill. R. Vargas 10., A. Sánchez 67.)
Villarreal–Osasuna 2–1 (Mikautadze 69., P. Gueye 85., ill. Budimir 45+6. – 11-esből)
Kiállítva: Rossier (40., Osasuna) 

Később
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Korábban
Real Madrid–Espanyol 2–0 (É. Militao 22., K. Mbappé 47.)
Girona–Levante 0–4 (Eyong 43., C. Álvarez 49., I. Romero 70., Koyalipou 90+2.)
Kiállítva: Witsel, Reis (30., ill. 46., mindkettő Girona)

Vasárnap
14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid5510–2+815
2. Barcelona43113–3+1010
3. Villarreal531110–4+610
4. Espanyol53118–7+110
5. Betis62319–7+29
6. Getafe4316–4+29
6. Athletic Bilbao4316–4+29
8. Sevilla52129–8+17
9. Alaves52125–507
10. Elche4136–4+26
11. Osasuna5234–406
12. Atlético Madrid41215–4+15
13. Levante51139–904
14. Rayo Vallecano41124–5–14
15. Celta Vigo5414–6–24
16. Valencia41124–8–44
17. Oviedo4131–7–63
18. Real Sociedad5235–9–42
19. Mallorca4134–9–51
20. Girona5142–15–131

 

 

