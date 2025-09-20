Mikautadze első bajnoki gólja is kellett a Villarreal sikeréhez; idegenben nyert a Sevilla

VILLARREAL–OSASUNA
Bő félóráig nem volt valami izgalmas a La Cerámicában megrendezett összecsapás, de a szünet előtt megfogyatkozott a pamplonai együttes, miután Valentin Rosier hét perc alatt két sárga lapot is összeszedett. Ennek dacára a játékrész ráadásában az Osasuna szerezte meg a vezetést: a Partey kezezéséért megítélt tizenegyest Ante Budimir váltotta gólra.
A fordulás után gyakorlatilag egykapuzott Marcelino csapata, de sokáig eredménytelenül ostromolta a pamplonai kaput. A patthelyzetet Manor Szolomon becserélése törte meg, az izraeli válogatott szélső remek mozdulattal ívelte a labdát Zsorzs Mikautadze fejére, aki első gólját szerezte a „sárga tengeralattjáró” színeiben. A 85. percben a fordítás is sikerült a Villarrealnak, ezúttal Pape Gueye megpattanó lövése kötött ki a kapuban. A ráadásban midkét fél szerezhetett volna még gólt, de a kapusok remek napot fogtak ki, így maradt a nehezen kivívott hazai siker. 2–1
ALAVÉS–SEVILLA
Ruben Vargas már a 10. percben megszerezte a vezetést az andalúz gárdának Baszkföldön, de alig hét perccel később már jött a hazaiak válasza: Carlos Vicente tizenegyesből egalizált. Ezt követően a Sevillánál volt többet a labda, s a második félidő derekán Alexis Sánchez ismét előnyhöz juttatta a vendégeket. A végjátékban az Alavés mindent megtett az újabb egyenlítésért, de több gól nem született: Matías Almeyda csapata nyert, s utolérte mai ellenfelét a tabellán. 1–2
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Alavés–Sevilla 1–2 (C. Vicente 17., ill. R. Vargas 10., A. Sánchez 67.)
Villarreal–Osasuna 2–1 (Mikautadze 69., P. Gueye 85., ill. Budimir 45+6. – 11-esből)
Kiállítva: Rossier (40., Osasuna)
Később
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
Korábban
Real Madrid–Espanyol 2–0 (É. Militao 22., K. Mbappé 47.)
Girona–Levante 0–4 (Eyong 43., C. Álvarez 49., I. Romero 70., Koyalipou 90+2.)
Kiállítva: Witsel, Reis (30., ill. 46., mindkettő Girona)
Vasárnap
14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|5
|5
|–
|–
|10–2
|+8
|15
|2. Barcelona
|4
|3
|1
|–
|13–3
|+10
|10
|3. Villarreal
|5
|3
|1
|1
|10–4
|+6
|10
|4. Espanyol
|5
|3
|1
|1
|8–7
|+1
|10
|5. Betis
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|6. Getafe
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|8. Sevilla
|5
|2
|1
|2
|9–8
|+1
|7
|9. Alaves
|5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|10. Elche
|4
|1
|3
|–
|6–4
|+2
|6
|11. Osasuna
|5
|2
|–
|3
|4–4
|0
|6
|12. Atlético Madrid
|4
|1
|2
|1
|5–4
|+1
|5
|13. Levante
|5
|1
|1
|3
|9–9
|0
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|1
|1
|2
|4–5
|–1
|4
|15. Celta Vigo
|5
|–
|4
|1
|4–6
|–2
|4
|16. Valencia
|4
|1
|1
|2
|4–8
|–4
|4
|17. Oviedo
|4
|1
|–
|3
|1–7
|–6
|3
|18. Real Sociedad
|5
|–
|2
|3
|5–9
|–4
|2
|19. Mallorca
|4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1
|20. Girona
|5
|–
|1
|4
|2–15
|–13
|1