Mikautadze első bajnoki gólja is kellett a Villarreal sikeréhez; idegenben nyert a Sevilla

VILLARREAL–OSASUNA

Bő félóráig nem volt valami izgalmas a La Cerámicában megrendezett összecsapás, de a szünet előtt megfogyatkozott a pamplonai együttes, miután Valentin Rosier hét perc alatt két sárga lapot is összeszedett. Ennek dacára a játékrész ráadásában az Osasuna szerezte meg a vezetést: a Partey kezezéséért megítélt tizenegyest Ante Budimir váltotta gólra.

A fordulás után gyakorlatilag egykapuzott Marcelino csapata, de sokáig eredménytelenül ostromolta a pamplonai kaput. A patthelyzetet Manor Szolomon becserélése törte meg, az izraeli válogatott szélső remek mozdulattal ívelte a labdát Zsorzs Mikautadze fejére, aki első gólját szerezte a „sárga tengeralattjáró” színeiben. A 85. percben a fordítás is sikerült a Villarrealnak, ezúttal Pape Gueye megpattanó lövése kötött ki a kapuban. A ráadásban midkét fél szerezhetett volna még gólt, de a kapusok remek napot fogtak ki, így maradt a nehezen kivívott hazai siker. 2–1

ALAVÉS–SEVILLA

Ruben Vargas már a 10. percben megszerezte a vezetést az andalúz gárdának Baszkföldön, de alig hét perccel később már jött a hazaiak válasza: Carlos Vicente tizenegyesből egalizált. Ezt követően a Sevillánál volt többet a labda, s a második félidő derekán Alexis Sánchez ismét előnyhöz juttatta a vendégeket. A végjátékban az Alavés mindent megtett az újabb egyenlítésért, de több gól nem született: Matías Almeyda csapata nyert, s utolérte mai ellenfelét a tabellán. 1–2

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Alavés–Sevilla 1–2 (C. Vicente 17., ill. R. Vargas 10., A. Sánchez 67.)

Villarreal–Osasuna 2–1 (Mikautadze 69., P. Gueye 85., ill. Budimir 45+6. – 11-esből)

Kiállítva: Rossier (40., Osasuna)

Később

21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Korábban

Real Madrid–Espanyol 2–0 (É. Militao 22., K. Mbappé 47.)

Girona–Levante 0–4 (Eyong 43., C. Álvarez 49., I. Romero 70., Koyalipou 90+2.)

Kiállítva: Witsel, Reis (30., ill. 46., mindkettő Girona)

Vasárnap

14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)