A City a Sunderlanddel, a Spurs a Brentforddal játszott gól nélküli döntetlent

BRENTFORD–TOTTENHAM

Kevin Schade hatodik percben szerzett lesgólja már intő jel lehetett a Tottenhamnek, a decemberi 2–0-s Spurs siker ellenére ezúttal nem lesz olyan könnyű feladat a Brentford legyőzése. Ráadásul Thomas Frank az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Pape Matar Sarr és Yves Bissouma mellett piros lapos eltiltás miatt Xavi Simmonsra sem számíthatott, pedig utóbbi játékos a Tottenham mindkét Brentford elleni góljából kivette a részét egy hónappal ezelőtt.

Schade lesgólja mellett a hazaiak kétszer, a vendégek háromszor találtak kaput az egész mérkőzésen. Az első félidőben Richarlison helyzeténél tisztáztak a védők, majd a másodikban Mohammed Kudus lőtt távolról fölé. A Brentford a második játékrész közepén rövid időn belül két lehetőséget is kialakított, előbb Vicario védett, aztán Igor Thiago lőtt közelről fölé. A Brentford otthon tartott egy pontot és továbbra is a Tottenham előtt a tabellán.

SUNDERLAND–MANCHESTER CITY

Nyolcmeccses győzelmi sorozattal zárta a 2025-ös évet a Manchester City, de a Sunderland rögtön a 2026-os év első napján megszakította remek sorozatot. Pedig jól kezdett Pep Guardiola csapata, Bernardo Silva révén már a hetedik percben betaláltak a vendégek, de a találatot les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Ezen kívül a Manchester City csak egyszer találta el a hazaiak kapuját, míg a Sunderland hatszor próbálkozott, és abból szintén egyszer kellett hárítania Gianluigi Donnarummának.

A szünet után magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a Manchester City, ez 71 százalékos labdabirtoklással és 12 lövéssel párosult. A Sunderland hősiesen védekezett, mindig volt valaki, aki egy vendég lövés elé vetette magát, a 75. percben Josko Gvardiol volt a legközelebb a gólszerzéshez, de az ötösön belülről a kapufát találta el. A City tehát nem bírt a Sunderlanndel, amely sorozatban harmadik játszott döntetlent. Féltávnál az Arsenal előnye így négy pont a második Manchester City előtt.

PREMIER LEAGUE

19. FORDULÓ

CSÜTÖRTÖKI MÉRKŐZÉSEK

Brentford–Tottenham Hotspur 0–0

Sunderland–Manchester City 0–0

KORÁBBAN

Crystal Palace–Fulham 1–1 (Mateta 39., ill. Cairney 80.)

Liverpool–Leeds United 0–0

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Arsenal–Aston Villa 4–1 (Gabriel 48., Zubimendi 52., Trossard 69., Gabriel Jesus 78., ill. Watkins 90+4.)

Manchester United–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Zirkzee 27., ill. Krejcí 45.)

Burnley–Newcastle United 1–3 (Laurent 23., ill. Joelinton 2., Wissa 7., Bruno Guimaraes 90+3.)

Chelsea–AFC Bournemouth 2–2 (Palmer 15. – 11-esből, E. Fernández 23., ill. Brooks 6., Kluivert 27.)

Nottingham Forest–Everton 0–2 (Garner 19., Barry 79.)

West Ham United–Brighton & Hove Albion 2–2 (Bowen 10., Lucas Paqueta 45+4. – 11-esből, ill. Welbeck 32. – 11-esből, Veltman 61.)