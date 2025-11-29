Nemzeti Sportrádió

Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.11.29. 18:19
null
Lamine Yamal először volt eredményes a Spotify Camp Nouban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barcelona Alavés élő közvetítés Spíler Tv La Liga
Másodjára játszott a félig-meddig már felújított otthonában a Barcelona labdarúgócsapata, amely a La Liga 14. fordulójában az Alavést fogadta szombaton. A katalánok fennállásuk 126. évfordulójának napján 3–1-es sikert arattak.

SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
Barcelona–Alavés 3–1 (2–1)
Barcelona, Spotify Camp Nou. Vezette: Ortiz
Barcelona: J. García – E. García (Koundé, a szünetben), Cubarsí, Martín, Balde – Casadó, Bernal (Rashford, a szünetben), Olmo – Yamal, Lewandowski (F. Torres, 60.), Raphinha, (Pedri, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick
Alavés: Sivera – Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada (T. Martínez, 80.) – Blanco – Calebe (C. Vicente, 58.), D. Suárez (A. Guevara, 68.), P. Ibánez (Guridi, 68.), Rebbacs (Alena, 58.) – Boyé. Vezetőedő: Eduardo Coudet
Gólszerző: Yamal (9.), Olmo (26., 90+3.), ill. P. Ibánez (1.)

A mérkőzés váratlan vendéggóllal indult: Pablo Ibánez már az első percben mattolta a hazai védelmet sarokrúgás után. A gyors hátrány azonban nem törte meg Hansi Flick csapatát, amely hamar átvette az irányítást.

A 9. percben Lamine Yamal egyenlített, majd a remek formában futballozó Dani Olmo a 26. percben meg is fordította az állást – mindketten üresen maradtak a tizenhatoson belül. A vendégek több ígéretes támadással jelezték, hogy van keresnivalójuk a Spotify Camp Nouban, Joan García nagy védése viszont meggátolta az újabb Alavés-gólt.

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports
Dani Olmo végig nagyszerűen játszott (Fotó: Getty Images)

A második félidőben Flick és Coudet is többször frissített csapatán, de a játék képe nem változott: a Barcelona magabiztosan őrizte előnyét, Yamal pedig folyamatos veszélyt jelentett a szélen. A hajrában még Lucas Boyé előtt adódott ziccer, de kimaradt, a hosszabbításban viszont végleg eldőlt a meccs: Yamal előkészítése után Olmo állította be a 3–1-es végeredményt.

A Barcelona így győzelmi kényszerbe hozta a Real Madridot, az Alavés pedig zsinórban harmadik bajnoki vereségét szenvedte el.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

14

11

1

2

39–16

+23 

34 

2. Real Madrid

13

10

2

1

28–12

+16 

32 

3. Villarreal

13

9

2

2

26–11

+15 

29 

4. Atlético Madrid

13

8

4

1

25–11

+14 

28 

5. Betis

13

5

6

2

20–14

+6 

21 

6. Espanyol

13

6

3

4

17–16

+1 

21 

7. Getafe

14

6

2

6

13–15

–2 

20 

8. Athletic Bilbao

13

5

2

6

12–17

–5 

17 

9. Real Sociedad

13

4

4

5

17–18

–1 

16 

10. Sevilla

13

5

1

7

19–21

–2 

16 

11. Celta Vigo

13

3

7

3

16–18

–2 

16 

12. Elche

14

3

7

4

15–17

–2 

16 

13. Rayo Vallecano

13

4

4

5

12–14

–2 

16 

14. Alaves

14

4

3

7

12–15

–3 

15 

15. Mallorca

14

3

4

7

15–22

–7 

13 

16. Valencia

13

3

4

6

12–21

–9 

13 

17. Osasuna

14

3

3

8

12–18

–6 

12 

18. Girona

13

2

5

6

12–25

–13 

11 

19. Levante

13

2

3

8

16–24

–8 

20. Oviedo

13

2

3

8

7–20

–13 

 

 

Barcelona Alavés élő közvetítés Spíler Tv La Liga
Legfrissebb hírek

Berenguer két gólpasszt adott, a Bilbao egy félidő alatt lerendezte a Levantét

Spanyol labdarúgás
45 perce

Egy félidő alatt elintézte az Evertont a Newcastle

Angol labdarúgás
1 órája

Leadta kétgólos előnyét, de Foden 91. perces góljával megverte az újoncot a Manchester City

Angol labdarúgás
3 órája

Fergeteges utolsó 30 perc Mallorcán, drámai körülmények között mentett pontot az Osasuna

Spanyol labdarúgás
5 órája

Senkinek sem jó döntetlen a borsodi rangadón – nem bírt egymással a Kazincbarcika és a DVTK

Labdarúgó NB I
5 órája

Ezúttal bejött a Bordalás-féle célfutball, Soria védései három pontot értek a Getafének

Spanyol labdarúgás
22 órája

Eléggé megszenvedtünk, de nyertünk Szenegál ellen a világbajnokságon

Kézilabda
2025.11.27. 21:58

Megsérült a spanyol válogatott vb-selejtezőin brillírozó támadó

Spanyol labdarúgás
2025.11.27. 18:15
Ezek is érdekelhetik