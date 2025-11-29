Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
Barcelona–Alavés 3–1 (2–1)
Barcelona, Spotify Camp Nou. Vezette: Ortiz
Barcelona: J. García – E. García (Koundé, a szünetben), Cubarsí, Martín, Balde – Casadó, Bernal (Rashford, a szünetben), Olmo – Yamal, Lewandowski (F. Torres, 60.), Raphinha, (Pedri, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick
Alavés: Sivera – Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada (T. Martínez, 80.) – Blanco – Calebe (C. Vicente, 58.), D. Suárez (A. Guevara, 68.), P. Ibánez (Guridi, 68.), Rebbacs (Alena, 58.) – Boyé. Vezetőedő: Eduardo Coudet
Gólszerző: Yamal (9.), Olmo (26., 90+3.), ill. P. Ibánez (1.)
A mérkőzés váratlan vendéggóllal indult: Pablo Ibánez már az első percben mattolta a hazai védelmet sarokrúgás után. A gyors hátrány azonban nem törte meg Hansi Flick csapatát, amely hamar átvette az irányítást.
A 9. percben Lamine Yamal egyenlített, majd a remek formában futballozó Dani Olmo a 26. percben meg is fordította az állást – mindketten üresen maradtak a tizenhatoson belül. A vendégek több ígéretes támadással jelezték, hogy van keresnivalójuk a Spotify Camp Nouban, Joan García nagy védése viszont meggátolta az újabb Alavés-gólt.
A második félidőben Flick és Coudet is többször frissített csapatán, de a játék képe nem változott: a Barcelona magabiztosan őrizte előnyét, Yamal pedig folyamatos veszélyt jelentett a szélen. A hajrában még Lucas Boyé előtt adódott ziccer, de kimaradt, a hosszabbításban viszont végleg eldőlt a meccs: Yamal előkészítése után Olmo állította be a 3–1-es végeredményt.
A Barcelona így győzelmi kényszerbe hozta a Real Madridot, az Alavés pedig zsinórban harmadik bajnoki vereségét szenvedte el.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
14
11
1
2
39–16
+23
34
|2. Real Madrid
13
10
2
1
28–12
+16
32
|3. Villarreal
13
9
2
2
26–11
+15
29
|4. Atlético Madrid
13
8
4
1
25–11
+14
28
|5. Betis
13
5
6
2
20–14
+6
21
|6. Espanyol
13
6
3
4
17–16
+1
21
|7. Getafe
14
6
2
6
13–15
–2
20
|8. Athletic Bilbao
13
5
2
6
12–17
–5
17
|9. Real Sociedad
13
4
4
5
17–18
–1
16
|10. Sevilla
13
5
1
7
19–21
–2
16
|11. Celta Vigo
13
3
7
3
16–18
–2
16
|12. Elche
14
3
7
4
15–17
–2
16
|13. Rayo Vallecano
13
4
4
5
12–14
–2
16
|14. Alaves
14
4
3
7
12–15
–3
15
|15. Mallorca
14
3
4
7
15–22
–7
13
|16. Valencia
13
3
4
6
12–21
–9
13
|17. Osasuna
14
3
3
8
12–18
–6
12
|18. Girona
13
2
5
6
12–25
–13
11
|19. Levante
13
2
3
8
16–24
–8
9
|20. Oviedo
13
2
3
8
7–20
–13
9