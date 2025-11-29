Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

Barcelona–Alavés 3–1 (2–1)

Barcelona, Spotify Camp Nou. Vezette: Ortiz

Barcelona: J. García – E. García (Koundé, a szünetben), Cubarsí, Martín, Balde – Casadó, Bernal (Rashford, a szünetben), Olmo – Yamal, Lewandowski (F. Torres, 60.), Raphinha, (Pedri, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick

Alavés: Sivera – Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada (T. Martínez, 80.) – Blanco – Calebe (C. Vicente, 58.), D. Suárez (A. Guevara, 68.), P. Ibánez (Guridi, 68.), Rebbacs (Alena, 58.) – Boyé. Vezetőedő: Eduardo Coudet

Gólszerző: Yamal (9.), Olmo (26., 90+3.), ill. P. Ibánez (1.)

A mérkőzés váratlan vendéggóllal indult: Pablo Ibánez már az első percben mattolta a hazai védelmet sarokrúgás után. A gyors hátrány azonban nem törte meg Hansi Flick csapatát, amely hamar átvette az irányítást.

A 9. percben Lamine Yamal egyenlített, majd a remek formában futballozó Dani Olmo a 26. percben meg is fordította az állást – mindketten üresen maradtak a tizenhatoson belül. A vendégek több ígéretes támadással jelezték, hogy van keresnivalójuk a Spotify Camp Nouban, Joan García nagy védése viszont meggátolta az újabb Alavés-gólt.

Dani Olmo végig nagyszerűen játszott (Fotó: Getty Images)

A második félidőben Flick és Coudet is többször frissített csapatán, de a játék képe nem változott: a Barcelona magabiztosan őrizte előnyét, Yamal pedig folyamatos veszélyt jelentett a szélen. A hajrában még Lucas Boyé előtt adódott ziccer, de kimaradt, a hosszabbításban viszont végleg eldőlt a meccs: Yamal előkészítése után Olmo állította be a 3–1-es végeredményt.

A Barcelona így győzelmi kényszerbe hozta a Real Madridot, az Alavés pedig zsinórban harmadik bajnoki vereségét szenvedte el.