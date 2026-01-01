Nemzeti Sportrádió

Nem volt kérdés! Littler 5:0-ra kiütötte Ratajskit a darts-vb negyeddöntőjében

R. P.R. P.
2026.01.01. 21:16
Fotó: Getty Images
A londoni PDC-dartsvilágbajnokság negyeddöntőjében a címvédő Luke Littler 5:0-ra legyőzte Krzysztof Ratajskit, így az angol készülthet az elődöntőre Ryan Searle ellen.

 

Littler címvédőhöz méltóan nyerte meg az első szettet: 2–2 után a döntő legben elvéve Ratajski kezdését 170-ről kiszállt. Ez volt a 12. „big fish” ezen a vb-n…

A második szettet Littler még jobban megnyomta, egy leget sem adott át Ratajskinak, és végén 100-ról kiszállva 2:0-ra növelte az előnyét. A harmadik játszma is pont így ért véget, legveszteség nélkül, 3–0-val a harmadik játékban a 100 pontot eltüntetve. Littler máris 3:0-ra vezetett.

Ratajski egészen jó átlagot hozott a meccs során, ám a kiszállókkal meggyűlt a baja.

A negyedik szettben is ez volt a probléma: 2–2 után a lengyel közel járt ahhoz, hogy elvegye az angol kezdését, és ezzel megnyerje az első szettjét, ám 167-ről T20 és T19 után elhibázta a bullt. Majd mivel Littler sem oldotta meg a 130 pontot, Ratajski ismét próbálkoztatott, de a 25 pont sem jött össze neki, a címvédő pedig megnyerte ezt a szettet is (4:0).

Az ötödik szettben a lengyelnek még ennyi esélye sem volt, Littler simán, 3–1-gyel hozta ezt is, így kiütéssel, 5:0-ra győzött.

Littler elérte a százas átlagot (100.04) és Ratajski is közel járt ehhez (96.75), ám míg az angol 55 százalékkal kiszállózott, addig a lengyel csak 22 százalékos hatékonysággal találta el a duplákat.

Pénteken Luke Littler Ryan Searle ellen játssza az elődöntőt.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
NEGYEDDÖNTŐ
Luke Littler (angol, 1., 100.04)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 96.75) 5:0 (3–2, 3–0, 3–0, 3–2, 3–1)

Később
Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)

Korábban
Gary Anderson (skót, 14., 99.44)–Justin Hood (angol, 93.43) 5:2 (3–0, 1–3, 3–0, 2–3, 3–0, 3–1, 3–0)
Ryan Searle (angol, 20., 91.32)–Jonny Clayton (walesi, 5., 93.67) 5:2 (3–1, 3–0, 3–1, 1–3, 3–2, 1–3, 3–0)

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 5:0
Ryan Searle (angol, 20.)–Jonny Clayton (walesi, 5.) 5:2

Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)
Gary Anderson (skót, 14.)–Justin Hood (angol) 5:2

 

