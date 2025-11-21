Nemzeti Sportrádió

Hugo Duro ollózós gólja döntött – a Valencia nyerte a Turia-parti derbit

2025.11.21. 23:09
Hugo Duro villanása döntött (Fotó: Imago Images)
Valencia Levante La Liga
A Valencia egy kivételes góllal nyerte meg a Levante elleni városi rangadót a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 13. fordulójának pénteki nyitányán.

Nem kevesebb mint három és fél év után rendeztek újra valenciai derbit a spanyol élvonalban: legutóbb a 2021–2022-es idényben találkoztak a felek, s a Mestallában 1–1-es döntetlen született 2022 áprilisában. A mostani idényben a két csapat teljesítményét elnézve nem lehetett felismerni a párosítás történelmi egyoldalúságát (az eddigi 38 tétmeccsből mindössze nyolcat nyert meg a Levante, míg a Valencia 21-szer diadalmaskodott), miután mindkét gárda a kiesés elleni harcban érdekelt. 

A kiegyenlített, gól nélküli első félidőt követően a saját közönsége támogatását élvező Valencia irányította a játékot, s a találkozó utolsó 30 percébe lépve ennek meg is lett az eredménye, amikor a félidő elején a keresztlécet is eltaláló Danjuma fejesét Ryan nem tudta megfogni, a kipattanót pedig Diego López juttatta a hálóba – a 23 éves szélső gólját több percig tartó VAR-vizsgálat után viszont érvénytelenítette a játékvezető. A 79. percben aztán érvényes gólt is szereztek a „denevérek”, nem is akármilyet: Gaya bal oldalról érkező beadását Hugo Duro ollózó mozdulattal küldte a léc alá. A vendégek a 90. percben jutottak „meccslabdához”, de Morales hiába jutott túl már a kapuson is, az üresen tátongó kaput nem tudta bevenni. A nyolcperces ráadást már kibekkelte Carlos Corberán együttese, így otthon tartotta a három pontot. 1–0

SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)

SZOMBATON JÁTSSZÁK
14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid12101126–10+1631
2. Barcelona1291232–15+1728
3. Villarreal1282224–10+1426
4. Atlético Madrid1274124–11+1325
5. Betis1255219–13+620
6. Espanyol1253415–15018
7. Athletic Bilbao1252512–13–117
8. Getafe1252512–14–217
9. Sevilla1251618–19–116
10. Alaves1243511–11015
11. Elche1236313–14–115
12. Rayo Vallecano1243512–14–215
13. Celta Vigo1227315–18–313
14. Real Sociedad1234514–17–313
15. Valencia1334612–21–913
16. Mallorca1233612–18–612
17. Osasuna123279–13–411
18. Girona1224611–24–1310
19. Levante1323816–24–89
20. Oviedo122287–20–138

 

 

