Hugo Duro ollózós gólja döntött – a Valencia nyerte a Turia-parti derbit

Nem kevesebb mint három és fél év után rendeztek újra valenciai derbit a spanyol élvonalban: legutóbb a 2021–2022-es idényben találkoztak a felek, s a Mestallában 1–1-es döntetlen született 2022 áprilisában. A mostani idényben a két csapat teljesítményét elnézve nem lehetett felismerni a párosítás történelmi egyoldalúságát (az eddigi 38 tétmeccsből mindössze nyolcat nyert meg a Levante, míg a Valencia 21-szer diadalmaskodott), miután mindkét gárda a kiesés elleni harcban érdekelt.

A kiegyenlített, gól nélküli első félidőt követően a saját közönsége támogatását élvező Valencia irányította a játékot, s a találkozó utolsó 30 percébe lépve ennek meg is lett az eredménye, amikor a félidő elején a keresztlécet is eltaláló Danjuma fejesét Ryan nem tudta megfogni, a kipattanót pedig Diego López juttatta a hálóba – a 23 éves szélső gólját több percig tartó VAR-vizsgálat után viszont érvénytelenítette a játékvezető. A 79. percben aztán érvényes gólt is szereztek a „denevérek”, nem is akármilyet: Gaya bal oldalról érkező beadását Hugo Duro ollózó mozdulattal küldte a léc alá. A vendégek a 90. percben jutottak „meccslabdához”, de Morales hiába jutott túl már a kapuson is, az üresen tátongó kaput nem tudta bevenni. A nyolcperces ráadást már kibekkelte Carlos Corberán együttese, így otthon tartotta a három pontot. 1–0

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)

SZOMBATON JÁTSSZÁK

14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)