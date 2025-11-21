Hugo Duro ollózós gólja döntött – a Valencia nyerte a Turia-parti derbit
Nem kevesebb mint három és fél év után rendeztek újra valenciai derbit a spanyol élvonalban: legutóbb a 2021–2022-es idényben találkoztak a felek, s a Mestallában 1–1-es döntetlen született 2022 áprilisában. A mostani idényben a két csapat teljesítményét elnézve nem lehetett felismerni a párosítás történelmi egyoldalúságát (az eddigi 38 tétmeccsből mindössze nyolcat nyert meg a Levante, míg a Valencia 21-szer diadalmaskodott), miután mindkét gárda a kiesés elleni harcban érdekelt.
A kiegyenlített, gól nélküli első félidőt követően a saját közönsége támogatását élvező Valencia irányította a játékot, s a találkozó utolsó 30 percébe lépve ennek meg is lett az eredménye, amikor a félidő elején a keresztlécet is eltaláló Danjuma fejesét Ryan nem tudta megfogni, a kipattanót pedig Diego López juttatta a hálóba – a 23 éves szélső gólját több percig tartó VAR-vizsgálat után viszont érvénytelenítette a játékvezető. A 79. percben aztán érvényes gólt is szereztek a „denevérek”, nem is akármilyet: Gaya bal oldalról érkező beadását Hugo Duro ollózó mozdulattal küldte a léc alá. A vendégek a 90. percben jutottak „meccslabdához”, de Morales hiába jutott túl már a kapuson is, az üresen tátongó kaput nem tudta bevenni. A nyolcperces ráadást már kibekkelte Carlos Corberán együttese, így otthon tartotta a három pontot. 1–0
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)
SZOMBATON JÁTSSZÁK
14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|12
|10
|1
|1
|26–10
|+16
|31
|2. Barcelona
|12
|9
|1
|2
|32–15
|+17
|28
|3. Villarreal
|12
|8
|2
|2
|24–10
|+14
|26
|4. Atlético Madrid
|12
|7
|4
|1
|24–11
|+13
|25
|5. Betis
|12
|5
|5
|2
|19–13
|+6
|20
|6. Espanyol
|12
|5
|3
|4
|15–15
|0
|18
|7. Athletic Bilbao
|12
|5
|2
|5
|12–13
|–1
|17
|8. Getafe
|12
|5
|2
|5
|12–14
|–2
|17
|9. Sevilla
|12
|5
|1
|6
|18–19
|–1
|16
|10. Alaves
|12
|4
|3
|5
|11–11
|0
|15
|11. Elche
|12
|3
|6
|3
|13–14
|–1
|15
|12. Rayo Vallecano
|12
|4
|3
|5
|12–14
|–2
|15
|13. Celta Vigo
|12
|2
|7
|3
|15–18
|–3
|13
|14. Real Sociedad
|12
|3
|4
|5
|14–17
|–3
|13
|15. Valencia
|13
|3
|4
|6
|12–21
|–9
|13
|16. Mallorca
|12
|3
|3
|6
|12–18
|–6
|12
|17. Osasuna
|12
|3
|2
|7
|9–13
|–4
|11
|18. Girona
|12
|2
|4
|6
|11–24
|–13
|10
|19. Levante
|13
|2
|3
|8
|16–24
|–8
|9
|20. Oviedo
|12
|2
|2
|8
|7–20
|–13
|8