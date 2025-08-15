A Rayo Vallecano nyerte az első meccset a spanyol bajnokságban

Nemzeti Sportrádió

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 2025–2026-os idényének nyitó mérkőzésén a Rayo Vallecano 3–1-re győzött a Girona ellen.

 

A Girona és a Rayo Vallecano korábban nyolcszor meccselt egymással a spanyol élvonalban. Ebből a Girona négyet megnyert három döntetlen mellett, tehát csak egyszer kapott ki. Abban, hogy pénteken a Rayo második győzelme is megszületett, jelentős szerepet játszott Paulo Gazzaniga.

Az argentin kapus a vendégek első góljánál – amit Jorge de Frutos lőtt – óriásit hibázott, majd a 43. percben teljesen felesleges kockázatot vállalva eladta a labdát, és csak szabálytalanul tudta megakadályozni De Frutost az újabb gólszerzésben. Igaz, ekkorra a Rayo már 2–0-ra vezetett, mert közben Álvaro García is betalált. A kiállítás után megítélt büntetőt Isi Palazón értékesítette. Joel Roca révén azért a szépítés összejött a Gironának a második félidőben, de a vereséget nem tudta elkerülni.

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Girona–Rayo Vallecano 1–3 (Roca 57., ill. De Frutos 18., Á. García 20., Palazón 45. – 11-esből)
Kiállítva: Gazzaniga (43., Girona)
21.30: Villarreal–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Szombaton
19.30: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–Levante
21.30: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Vasárnap
17.00: Celta Vigo–Getafe (Tv: Spíler2)
19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfő
21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

Kedd
21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

 

