La Liga: megszakított meccsen verte a Sevillát a Betis

2025.11.30. 16:54
Negyedórára félbeszakadt a seviilai derbi (Fotó: Getty Images)
Címkék
Villarreal CF Real Sociedad La Liga
Tovább menetel a Villarreal a spanyol labdarúgó-bajnokságban (La Liga): az ibériai ország élvonalának jelenleg legjobb formában futballozó csapata vasárnap a Real Sociedad vendégeként aratott 3–2-es győzelmet. A nyolcvankilencedik percben nézőtéri balhé miatt szakadt félbe a Sevilla–Betis derbi, amelyet végül a vendégek nyertek 2–0-ra.

Nagy csatában hosszabbította meg győztes sorozatát a Villarreal a spanyol bajnokság 14. fordulójában. A Marcelino García Toral irányította alakulat a vasárnap kora délutáni mérkőzésen a Real Sociedad vendégeként lépett pályára, s Ayoze Pérez réven fél óra elteltével szerzett vezetést, amelyet a térfélcsere után tizenkét perccel Alberto Moleiro duplázott meg – a San Sebastián-i közönség legnagyobb bánatára. A második Villarreal-gólra gyorsan jött a válasz, mégpedig Carlos Solertől, aki Kubo Takefusza passzát váltotta gólra. A labdát többet birtokló és szépítéstől vérszemet kapó hazaiaknak Ander Barrenetxea révén sikerült eltüntetniük ellenfelük előnyét, ám a forgatókönyv még tartogatott egy csavart: a hosszabbítás ötödik percében Moleiro labdát szerzett, és Álex Remiro kapujának bal alsó sarkába vágta a labdát – jelezve, hogy csapatát nem rázta meg annyira a kedden a Borussia Dortmundtól elszenvedett 4–0-s BL-vereség. 2–3

Nem hozott túl sok izgalmat a sevillai derbi első félideje: a Sevilla–Betis mérkőzésen csak a hazai Djibril Sow, illetve a vendégek közül Abde Ezzalzuli előtt alakult ki helyzet, de a hazai játékos lövése a kapu fölé szállt, míg a vendégek marokkói válogatottjának próbálkozását Odisszeasz Vlahodimosznak sikerült hárítania. A második játékrészben aztán megélénkült a mérkőzés, ez pedig leginkább a Manuel Pellegirini irányította zöld-fehéreknek volt köszönhető. Az 54. percben meg is szerezték a vezetést a látogatók, Pablo Fornals szép egyéni akció végén lőtt a görög kapus hálójába. Kerek negyedóra telt el a vezető találat után, amikor egy kósza labdára Sergi Altimira csapott le, és megduplázta a Betis előnyét. A Sevilla reményei perccel a rendes játékidő vége előtt Isaac Romero durvasága nyomán szálltak el, spanyol csatárt a 84. percben az öltözőbe parancsolta a játékost José Luís Munuera Montero játékvezető, majd nem öt perccel később a vendégek védője, Natan provokációja okán dobálózó szurkolók miatt a csapatokat is. Az ilyenkor kötelező negyedóra végén aztán visszatértek a pályára a felek, de a hatperces hosszabbításban, már nem történt említésre méltó esemény, így a Betis továbbra is az egyetlen csapat, amely eddig meg tudta őrizni idegenbeli veretlenségét a La Liga 2025–26-os idényében. 0–2

SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Real Sociedad–Villarreal 2–3 (C. Soler 60., Barrenetxea 87., ill. A. Pérez 31., Moleiro 57., 90+5.)
Sevilla–Betis 0–2 (Fornals 54., S. Altimira 69.)
Kiállítva: I. Romero (Betis) 84.
18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Levante–Athletic Bilbao 0–2 (R. Navarro 3., N. Williams 44.)
Atlético Madrid–Oviedo 2–0 (Sörloth 16., 26.)
Barcelona–Alavés 3–1 (Yamal 9., Olmo 26., 90+3., ill. P. Ibánez 1.)
Mallorca–Osasuna 2–2 (Muriqi 62., 66., ill. R. García 82., Boyomo 90+2.)
Pénteken játszották
Getafe–Elche 1–0 (Arambarri 56.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona14111239–16+23 34 
2. Villarreal14102229–13+16 32 
3. Real Madrid13102128–12+16 32 
4. Atlético Madrid1494127–11+16 31 
5. Betis1466222–14+8 24 
6. Espanyol1363417–16+1 21 
7. Getafe1462613–15–2 20 
8. Athletic Bilbao1462614–17–3 20 
9. Real Sociedad1444619–21–2 16 
10. Celta Vigo1337316–18–2 16 
11. Elche1437415–17–2 16 
12. Rayo Vallecano1344512–14–2 16 
13. Sevilla1451819–23–4 16 
14. Alaves1443712–15–3 15 
15. Mallorca1434715–22–7 13 
16. Valencia1334612–21–9 13 
17. Osasuna1433812–18–6 12 
18. Girona1325612–25–13 11 
19. Levante1423916–26–10 
20. Oviedo142397–22–15 

 

 

