La Liga: megszakított meccsen verte a Sevillát a Betis
Nagy csatában hosszabbította meg győztes sorozatát a Villarreal a spanyol bajnokság 14. fordulójában. A Marcelino García Toral irányította alakulat a vasárnap kora délutáni mérkőzésen a Real Sociedad vendégeként lépett pályára, s Ayoze Pérez réven fél óra elteltével szerzett vezetést, amelyet a térfélcsere után tizenkét perccel Alberto Moleiro duplázott meg – a San Sebastián-i közönség legnagyobb bánatára. A második Villarreal-gólra gyorsan jött a válasz, mégpedig Carlos Solertől, aki Kubo Takefusza passzát váltotta gólra. A labdát többet birtokló és szépítéstől vérszemet kapó hazaiaknak Ander Barrenetxea révén sikerült eltüntetniük ellenfelük előnyét, ám a forgatókönyv még tartogatott egy csavart: a hosszabbítás ötödik percében Moleiro labdát szerzett, és Álex Remiro kapujának bal alsó sarkába vágta a labdát – jelezve, hogy csapatát nem rázta meg annyira a kedden a Borussia Dortmundtól elszenvedett 4–0-s BL-vereség. 2–3
Nem hozott túl sok izgalmat a sevillai derbi első félideje: a Sevilla–Betis mérkőzésen csak a hazai Djibril Sow, illetve a vendégek közül Abde Ezzalzuli előtt alakult ki helyzet, de a hazai játékos lövése a kapu fölé szállt, míg a vendégek marokkói válogatottjának próbálkozását Odisszeasz Vlahodimosznak sikerült hárítania. A második játékrészben aztán megélénkült a mérkőzés, ez pedig leginkább a Manuel Pellegirini irányította zöld-fehéreknek volt köszönhető. Az 54. percben meg is szerezték a vezetést a látogatók, Pablo Fornals szép egyéni akció végén lőtt a görög kapus hálójába. Kerek negyedóra telt el a vezető találat után, amikor egy kósza labdára Sergi Altimira csapott le, és megduplázta a Betis előnyét. A Sevilla reményei perccel a rendes játékidő vége előtt Isaac Romero durvasága nyomán szálltak el, spanyol csatárt a 84. percben az öltözőbe parancsolta a játékost José Luís Munuera Montero játékvezető, majd nem öt perccel később a vendégek védője, Natan provokációja okán dobálózó szurkolók miatt a csapatokat is. Az ilyenkor kötelező negyedóra végén aztán visszatértek a pályára a felek, de a hatperces hosszabbításban, már nem történt említésre méltó esemény, így a Betis továbbra is az egyetlen csapat, amely eddig meg tudta őrizni idegenbeli veretlenségét a La Liga 2025–26-os idényében. 0–2
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Real Sociedad–Villarreal 2–3 (C. Soler 60., Barrenetxea 87., ill. A. Pérez 31., Moleiro 57., 90+5.)
Sevilla–Betis 0–2 (Fornals 54., S. Altimira 69.)
Kiállítva: I. Romero (Betis) 84.
18.30: Celta Vigo–Espanyol
21.00: Girona–Real Madrid
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Levante–Athletic Bilbao 0–2 (R. Navarro 3., N. Williams 44.)
Atlético Madrid–Oviedo 2–0 (Sörloth 16., 26.)
Barcelona–Alavés 3–1 (Yamal 9., Olmo 26., 90+3., ill. P. Ibánez 1.)
Mallorca–Osasuna 2–2 (Muriqi 62., 66., ill. R. García 82., Boyomo 90+2.)
Pénteken játszották
Getafe–Elche 1–0 (Arambarri 56.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|14
|11
|1
|2
|39–16
|+23
|34
|2. Villarreal
|14
|10
|2
|2
|29–13
|+16
|32
|3. Real Madrid
|13
|10
|2
|1
|28–12
|+16
|32
|4. Atlético Madrid
|14
|9
|4
|1
|27–11
|+16
|31
|5. Betis
|14
|6
|6
|2
|22–14
|+8
|24
|6. Espanyol
|13
|6
|3
|4
|17–16
|+1
|21
|7. Getafe
|14
|6
|2
|6
|13–15
|–2
|20
|8. Athletic Bilbao
|14
|6
|2
|6
|14–17
|–3
|20
|9. Real Sociedad
|14
|4
|4
|6
|19–21
|–2
|16
|10. Celta Vigo
|13
|3
|7
|3
|16–18
|–2
|16
|11. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|12. Rayo Vallecano
|13
|4
|4
|5
|12–14
|–2
|16
|13. Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19–23
|–4
|16
|14. Alaves
|14
|4
|3
|7
|12–15
|–3
|15
|15. Mallorca
|14
|3
|4
|7
|15–22
|–7
|13
|16. Valencia
|13
|3
|4
|6
|12–21
|–9
|13
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|13
|2
|5
|6
|12–25
|–13
|11
|19. Levante
|14
|2
|3
|9
|16–26
|–10
|9
|20. Oviedo
|14
|2
|3
|9
|7–22
|–15
|9