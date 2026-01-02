Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna győzelemmel kezdte az idényt Brisbane-ben

2026.01.02. 08:55
Bondár Anna (Fotó: Getty Images)
Bondár Anna győzött a selejtező első fordulójában, ezzel a főtábla küszöbére került a brisbane-i 1.2 millió dollár (420 millió forint) összdíjazású női kemény pályás tenisztornán.

A 28 éves játékos – aki világranglistán elfoglalt 74. helyével a legjobb magyar a női rangsorban – pénteken az ausztráliai verseny kvalifikációjában kezdte meg az idényt, és az ukrán Anhelina Kalinyinával (127.) csapott össze. Előző két találkozójukat a top 25-ben is megfordult ellenfél nyerte. A harmadik csatában két-két brékkel jutottak el 4:4-ig, de innentől már csak Bondár tudott játékot hozni az első szettben. A folytatásban a szeghalmi születésű sportoló 5:4-nél elszalasztott egy mérkőzéslabdát fogadóként, de a játszmát lezáró rövidítésben már egyértelműen ő volt jobb, és 1 óra 57 perc alatt 6:4, 7:6 (7–3)-ra győzött.

A főtábláért a selejtezőben 4. helyen kiemelt Bondárnak az amerikai Katie Volynets (93.) ellen kell megküzdenie, akitől kikapott korábbi egyetlen meccsükön.

 

