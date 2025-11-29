Nemzeti Sportrádió

Berenguer két gólpasszt adott, a Bilbao egy félidő alatt lerendezte a Levantét

2025.11.29.
Az Athletic Bilbao 2–0-ra győzött a Levante vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 14. fordulójában.

A baszkok már a 3. percben vezetést szereztek Valenciában, Álex Berenguer centerezését Robert Navarro pofozta a hálóba. A bilbaói együttes a folytatásban is irányítani tudta a meccset, s a szünet előtt jött az újabb gól: Berenguer ezúttal Nico Williamst indította remek ütemben, az Eb-győztes szélső pedig elegáns mozdulattal emelte át a hazai kapust. 

A fordulás után a Levante magához ragadta a kezdeményezést, de gólt nem tudott szerezni – mindhárom ponttal a zsebében térhetett haza a Bilbao. 0–2

SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
Levante–Athletic Bilbao 0–2 (R. Navarro 3., N. Williams 44.)

Később
21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)

Korábban
Barcelona–Alavés 3–1 (Yamal 9., Olmo 26., 90+3., ill. P. Ibánez 1.)
Mallorca–Osasuna 2–2 (Muriqi 62., 66., ill. R. García 82., Boyomo 90+2.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona14111239–16+23 34 
2. Real Madrid13102128–12+16 32 
3. Villarreal1392226–11+15 29 
4. Atlético Madrid1384125–11+14 28 
5. Betis1356220–14+6 21 
6. Espanyol1363417–16+1 21 
7. Getafe1462613–15–2 20 
8. Athletic Bilbao1462614–17–3 20 
9. Real Sociedad1344517–18–1 16 
10. Sevilla1351719–21–2 16 
11. Celta Vigo1337316–18–2 16 
12. Elche1437415–17–2 16 
13. Rayo Vallecano1344512–14–2 16 
14. Alaves1443712–15–3 15 
15. Mallorca1434715–22–7 13 
16. Valencia1334612–21–9 13 
17. Osasuna1433812–18–6 12 
18. Girona1325612–25–13 11 
19. Levante1423916–26–10 
20. Oviedo132387–20–13 


 

 

