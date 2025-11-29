Berenguer két gólpasszt adott, a Bilbao egy félidő alatt lerendezte a Levantét
A baszkok már a 3. percben vezetést szereztek Valenciában, Álex Berenguer centerezését Robert Navarro pofozta a hálóba. A bilbaói együttes a folytatásban is irányítani tudta a meccset, s a szünet előtt jött az újabb gól: Berenguer ezúttal Nico Williamst indította remek ütemben, az Eb-győztes szélső pedig elegáns mozdulattal emelte át a hazai kapust.
A fordulás után a Levante magához ragadta a kezdeményezést, de gólt nem tudott szerezni – mindhárom ponttal a zsebében térhetett haza a Bilbao. 0–2
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
Levante–Athletic Bilbao 0–2 (R. Navarro 3., N. Williams 44.)
Később
21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
Korábban
Barcelona–Alavés 3–1 (Yamal 9., Olmo 26., 90+3., ill. P. Ibánez 1.)
Mallorca–Osasuna 2–2 (Muriqi 62., 66., ill. R. García 82., Boyomo 90+2.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|14
|11
|1
|2
|39–16
|+23
|34
|2. Real Madrid
|13
|10
|2
|1
|28–12
|+16
|32
|3. Villarreal
|13
|9
|2
|2
|26–11
|+15
|29
|4. Atlético Madrid
|13
|8
|4
|1
|25–11
|+14
|28
|5. Betis
|13
|5
|6
|2
|20–14
|+6
|21
|6. Espanyol
|13
|6
|3
|4
|17–16
|+1
|21
|7. Getafe
|14
|6
|2
|6
|13–15
|–2
|20
|8. Athletic Bilbao
|14
|6
|2
|6
|14–17
|–3
|20
|9. Real Sociedad
|13
|4
|4
|5
|17–18
|–1
|16
|10. Sevilla
|13
|5
|1
|7
|19–21
|–2
|16
|11. Celta Vigo
|13
|3
|7
|3
|16–18
|–2
|16
|12. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|13. Rayo Vallecano
|13
|4
|4
|5
|12–14
|–2
|16
|14. Alaves
|14
|4
|3
|7
|12–15
|–3
|15
|15. Mallorca
|14
|3
|4
|7
|15–22
|–7
|13
|16. Valencia
|13
|3
|4
|6
|12–21
|–9
|13
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|13
|2
|5
|6
|12–25
|–13
|11
|19. Levante
|14
|2
|3
|9
|16–26
|–10
|9
|20. Oviedo
|13
|2
|3
|8
|7–20
|–13
|9