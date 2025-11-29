Berenguer két gólpasszt adott, a Bilbao egy félidő alatt lerendezte a Levantét

A baszkok már a 3. percben vezetést szereztek Valenciában, Álex Berenguer centerezését Robert Navarro pofozta a hálóba. A bilbaói együttes a folytatásban is irányítani tudta a meccset, s a szünet előtt jött az újabb gól: Berenguer ezúttal Nico Williamst indította remek ütemben, az Eb-győztes szélső pedig elegáns mozdulattal emelte át a hazai kapust.

A fordulás után a Levante magához ragadta a kezdeményezést, de gólt nem tudott szerezni – mindhárom ponttal a zsebében térhetett haza a Bilbao. 0–2

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

Levante–Athletic Bilbao 0–2 (R. Navarro 3., N. Williams 44.)

Később

21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)

Korábban

Barcelona–Alavés 3–1 (Yamal 9., Olmo 26., 90+3., ill. P. Ibánez 1.)

Mallorca–Osasuna 2–2 (Muriqi 62., 66., ill. R. García 82., Boyomo 90+2.)

A LA LIGA ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Barcelona 14 11 1 2 39–16 +23 34 2. Real Madrid 13 10 2 1 28–12 +16 32 3. Villarreal 13 9 2 2 26–11 +15 29 4. Atlético Madrid 13 8 4 1 25–11 +14 28 5. Betis 13 5 6 2 20–14 +6 21 6. Espanyol 13 6 3 4 17–16 +1 21 7. Getafe 14 6 2 6 13–15 –2 20 8. Athletic Bilbao 14 6 2 6 14–17 –3 20 9. Real Sociedad 13 4 4 5 17–18 –1 16 10. Sevilla 13 5 1 7 19–21 –2 16 11. Celta Vigo 13 3 7 3 16–18 –2 16 12. Elche 14 3 7 4 15–17 –2 16 13. Rayo Vallecano 13 4 4 5 12–14 –2 16 14. Alaves 14 4 3 7 12–15 –3 15 15. Mallorca 14 3 4 7 15–22 –7 13 16. Valencia 13 3 4 6 12–21 –9 13 17. Osasuna 14 3 3 8 12–18 –6 12 18. Girona 13 2 5 6 12–25 –13 11 19. Levante 14 2 3 9 16–26 –10 9 20. Oviedo 13 2 3 8 7–20 –13 9



