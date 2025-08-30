A VAR három gólt is elvett a Real Madridtól

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Real Madrid–Mallorca 2–1 (2–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 72 699 néző. Vezette: José María Sánchez Martínez

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 72.), Militao, Huijsen, Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni – Mastantuono (Brahim Díaz, 66.), Güler (Ceballos, 72.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 72.) – K. Mbappé (Gonzalo García, 90+5.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Mallorca: Leo Román – Mateu Jaume (Antonio Sánchez, 78.), Valjent, Raillo, Kumbulla, Lato (Mojica, 78.) – Morlanes (Virgili, 87.), Darder, Pablo Torre (Samú Costa, 64.) – Muriqi, Mateo Joseph (Aszano, 87.). Vezetőedző: Jagoba Arrasate

Gólszerző: Güler (37.), Vinícius Júnior (38.), ill. Muriqi (18.)

Kevés esélyt adtak a Mallorcának a Real vendégeként akár csak a pontszerzésre is, ehhez képest a vendégek szereztek vezetést Vedat Muriqi szerencsés fejesével. Előtte és utána is sokkal veszélyesebb volt a madridi csapat, Kylian Mbappétől két gólt is elvett a VAR, mindkettőt jogosan, de egyre jobb volt az összjáték az Arda Güler, Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold trió között, és megrázta magát Vinícius Júnior is – Arda Güler pedig közelről talált be Álvaro Carreras és Dean Huijsen előkészítése után.

A pihenőt követően Gülertől is elvett egy gólt a VAR kezezés miatt, ezt követően előbb Alexander-Arnoldnak, aztán Carrerasnak kellett nagyon nagyot mentenie a gólvonal előtt.

A hajrára kevés izgalom maradt, Xabi Alonso becserélte pedig Brahim Díazt, Daniel Carvajalt, Dani Ceballost és Rodrygót is, de nem tudtak lendületet hozni a mérkőzésbe.

Egy góllal nyert odahaza a Real Madrid: hozta a kötelezőt a csapat.