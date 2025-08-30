A VAR három gólt is elvett a Real Madridtól

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Real Madrid–Mallorca 2–1 (2–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 72 699 néző. Vezette: José María Sánchez Martínez
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 72.), Militao, Huijsen, Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni – Mastantuono (Brahim Díaz, 66.), Güler (Ceballos, 72.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 72.) – K. Mbappé (Gonzalo García, 90+5.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Mallorca: Leo Román – Mateu Jaume (Antonio Sánchez, 78.), Valjent, Raillo, Kumbulla, Lato (Mojica, 78.) – Morlanes (Virgili, 87.), Darder, Pablo Torre (Samú Costa, 64.) – Muriqi, Mateo Joseph (Aszano, 87.). Vezetőedző: Jagoba Arrasate
Gólszerző: Güler (37.), Vinícius Júnior (38.), ill. Muriqi (18.)
Kevés esélyt adtak a Mallorcának a Real vendégeként akár csak a pontszerzésre is, ehhez képest a vendégek szereztek vezetést Vedat Muriqi szerencsés fejesével. Előtte és utána is sokkal veszélyesebb volt a madridi csapat, Kylian Mbappétől két gólt is elvett a VAR, mindkettőt jogosan, de egyre jobb volt az összjáték az Arda Güler, Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold trió között, és megrázta magát Vinícius Júnior is – Arda Güler pedig közelről talált be Álvaro Carreras és Dean Huijsen előkészítése után.
A pihenőt követően Gülertől is elvett egy gólt a VAR kezezés miatt, ezt követően előbb Alexander-Arnoldnak, aztán Carrerasnak kellett nagyon nagyot mentenie a gólvonal előtt.
A hajrára kevés izgalom maradt, Xabi Alonso becserélte pedig Brahim Díazt, Daniel Carvajalt, Dani Ceballost és Rodrygót is, de nem tudtak lendületet hozni a mérkőzésbe.
Egy góllal nyert odahaza a Real Madrid: hozta a kötelezőt a csapat.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|3
|3
|–
|–
|6–1
|+5
|9
|2. Villarreal
|2
|2
|–
|–
|7–0
|+7
|6
|3. Barcelona
|2
|2
|–
|–
|6–2
|+4
|6
|4. Athletic Bilbao
|2
|2
|–
|–
|4–2
|+2
|6
|5. Getafe
|3
|2
|–
|1
|4–4
|0
|6
|6. Elche
|3
|1
|2
|–
|4–2
|+2
|5
|7. Valencia
|3
|1
|1
|1
|4–2
|+2
|4
|8. Espanyol
|2
|1
|1
|–
|4–3
|+1
|4
|9. Betis
|2
|1
|1
|–
|2–1
|+1
|4
|10. Alavés
|3
|1
|1
|1
|3–3
|0
|4
|11. Rayo Vallecano
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|12. Sevilla
|3
|1
|–
|2
|5–5
|0
|3
|13. Osasuna
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|14. Oviedo
|3
|1
|–
|2
|1–5
|–4
|3
|15. Real Sociedad
|3
|–
|2
|1
|3–4
|–1
|2
|Atlético Madrid
|3
|–
|2
|1
|3–4
|–1
|2
|17. Celta Vigo
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|18. Mallorca
|3
|–
|1
|2
|2–6
|–4
|1
|19. Levante
|3
|–
|–
|3
|3–7
|–4
|0
|20. Girona
|3
|–
|–
|3
|1–10
|–9
|0