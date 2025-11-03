Nemzeti Sportrádió

Nem született gól Oviedóban, maradtak a „gótok” a kiesőzónában

2025.11.03. 23:03
Akárcsak David Costas (balra) és Ante Budimir, az Oviedo és az Osasuna sem bírt egymással (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 11. fordulójának záró mérkőzésén a Real Oviedo vendéglátóként 0–0-s döntetlent játszott az Osasunával.

Az előző három bajnokiján összesen egy pontot szerző, kedden a Király-kupából kieső Real Oviedo (a harmadosztályú Ourense búcsúztatta hosszabbítás után) már a 2. percben megszerezhette volna a vezetést, azonban Iljasz Saira ziccerben Sergio Herrerába lőtte a labdát. Az első fél óra végén az Osasunának volt esélye megszerezni a vezetést, ám Ante Budimir fejesét Aarón Escandell bravúrral hárította.

A második félidőben a „gótok” voltak veszélyesebbek, Federico Vinas többször is odakerült a kapu elé, a 69. percben pedig óriási helyzetet hagyott ki, nyolc méterről lőtt a kapu fölé. Összességében inkább csak gyűrték egymást a felek, aminek gól nélküli döntetlen lett a vége – az Oviedo másodszor nem kapott ki hazai pályán, az Osasuna megszerezte az első pontját vendégként. 0–0

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
Oviedo–Osasuna 0–0

Vasárnap játszották
Betis–Mallorca 3–0 (Antony 10., 34., Ezzalzuli 37.)
FC Barcelona–Elche 3–1 (Yamal 9., F. Torres 11., Rashford 61., ill. Mir 42.)
Levante–Celta Vigo 1–2 (Arriaga 66., ill. Mingueza 40., Román 90+1.)
Kiállítva: Vencedor (30., Levante)
Alavés–Espanyol 2–1 (D. Suárez 5., Boyé 40., ill. Fernández Jaen 56.)
Kiállítva: Boyé (90+1.)
Szombaton játszották
Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)
Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)
Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Gerard Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)
Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Real Madrid

11

10

1

26–10

+16

30

  2. FC Barcelona

11

8

1

2

28–13

+15

25

  3. Villarreal

11

7

2

2

22–10

+12

23

  4. Atlético Madrid

11

6

4

1

21–10

+11

22

  5. Betis

11

5

4

2

18–12

+6

19

  6. Espanyol

11

5

3

3

15–13

+2

18

  7. Getafe

11

5

2

4

12–13

–1

17

  8. Alavés

11

4

3

4

11–10

+1

15

  9. Elche

11

3

5

3

12–13

–1

14

10. Rayo Vallecano

11

4

2

5

12–14

–2

14

11. Athletic Bilbao

11

4

2

5

11–13

–2

14

12. Celta Vigo

11

2

7

2

13–14

–1

13

13. Sevilla

11

4

1

6

17–19

–2

13

14. Real Sociedad

11

3

3

5

13–16

–3

12

15. Osasuna

11

3

2

6

9–12

–3

11

16. Levante

11

2

3

6

15–20

–5

9

17. Mallorca

11

2

3

6

11–18

–7

9

18. Valencia

11

2

3

6

10–20

–10

9

19. Oviedo

11

2

2

7

7–19

–12

8

20. Girona

11

1

4

6

10–24

–14

7

 

 

