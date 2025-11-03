Nem született gól Oviedóban, maradtak a „gótok” a kiesőzónában

Az előző három bajnokiján összesen egy pontot szerző, kedden a Király-kupából kieső Real Oviedo (a harmadosztályú Ourense búcsúztatta hosszabbítás után) már a 2. percben megszerezhette volna a vezetést, azonban Iljasz Saira ziccerben Sergio Herrerába lőtte a labdát. Az első fél óra végén az Osasunának volt esélye megszerezni a vezetést, ám Ante Budimir fejesét Aarón Escandell bravúrral hárította.

A második félidőben a „gótok” voltak veszélyesebbek, Federico Vinas többször is odakerült a kapu elé, a 69. percben pedig óriási helyzetet hagyott ki, nyolc méterről lőtt a kapu fölé. Összességében inkább csak gyűrték egymást a felek, aminek gól nélküli döntetlen lett a vége – az Oviedo másodszor nem kapott ki hazai pályán, az Osasuna megszerezte az első pontját vendégként. 0–0

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

Oviedo–Osasuna 0–0

Vasárnap játszották

Betis–Mallorca 3–0 (Antony 10., 34., Ezzalzuli 37.)

FC Barcelona–Elche 3–1 (Yamal 9., F. Torres 11., Rashford 61., ill. Mir 42.)

Levante–Celta Vigo 1–2 (Arriaga 66., ill. Mingueza 40., Román 90+1.)

Kiállítva: Vencedor (30., Levante)

Alavés–Espanyol 2–1 (D. Suárez 5., Boyé 40., ill. Fernández Jaen 56.)

Kiállítva: Boyé (90+1.)

Szombaton játszották

Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)

Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)

Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)

Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Gerard Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)

Pénteken játszották

Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)