La Liga: kikapott Vigóban a Bilbao

A mezőnyben nagyjából kiegyenlített játékot hozott a Celta Vigo és az Athletic Bilbao összecsapása, ám támadásban sokkal élesebbnek tűntek a hazaiak, akik a 48. percben Williot Swedberg révén meg is szerezték a vezetést. Az égszínkék mezesek hét perccel később Jonesz El-Abdellaui révén egy hatalmas védelmi hiba eredményeképpen növelték az előnyüket, majd a Bilbaón lett volna a gólszerzés sora, ám Nico Williams a kapu közepébe rúgta a testvérével, Inakival szemben elkövetett szabálytalanságért megadott büntetőt – Ionut Radu könnyedén hárította a harmatos próbálkozást –, így a Celta egy pontra megközelítette a baszkokat. 2–0

Az első vasárnapi meccsen nem kegyelmezett a gyengén játszó Oviedónak a hazai pályán szereplő Sevilla, amely Akor Adams és Djibril Sow révén már az első félidő felénél 2–0-ra vezetett. A második játékrész elején Batista Mendy is betalált, David Carmo kései kiállítása után pedig Chidera Ejuke tette egészen fölényessé az andalúz csapat győzelmét. 4–0

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

Celta Vigo–Athletic Bilbao 2–0 (Swedberg 48., El-Abdellaui 55.)

Sevilla–Oviedo 4–0 (A. Adams 4., Sow 22., Ba. Mendy 51., Eyuke 89.)

Kiállítva: Carmo (83., Oviedo)

Később

18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Mallorca–Elche 3–1 (Morlanes 5., Mascarell 82., Muriqi 89., ill. Maffeo 21. – öngól)

FC Barcelona–Osasuna 2–0 (Raphinha 70., 84.)

Getafe–Espanyol 0–1 (Cabrera 53.)

Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)

Pénteken játszották

Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)