Nemzeti Sportrádió

La Liga: kikapott Vigóban a Bilbao

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.14. 18:13
Simán nyert a Celta a Bilbao ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Athletic Bilbao Celta Vigo La Liga
Tulajdonképpen simán győzött a végig veszélyesebb Celta Vigo az Athletic Bilbao vendéglátójaként a spanyol labdarúgó-bajnokságban (La Liga) – a hazaiak 2–0-s vezetésénél Nico Williams tizenegyest hibázott.

A mezőnyben nagyjából kiegyenlített játékot hozott a Celta Vigo és az Athletic Bilbao összecsapása, ám támadásban sokkal élesebbnek tűntek a hazaiak, akik a 48. percben Williot Swedberg révén meg is szerezték a vezetést. Az égszínkék mezesek hét perccel később Jonesz El-Abdellaui révén egy hatalmas védelmi hiba eredményeképpen növelték az előnyüket, majd a Bilbaón lett volna a gólszerzés sora, ám Nico Williams a kapu közepébe rúgta a testvérével, Inakival szemben elkövetett szabálytalanságért megadott büntetőt – Ionut Radu könnyedén hárította a harmatos próbálkozást –, így a Celta egy pontra megközelítette a baszkokat. 2–0

Az első vasárnapi meccsen nem kegyelmezett a gyengén játszó Oviedónak a hazai pályán szereplő Sevilla, amely Akor Adams és Djibril Sow révén már az első félidő felénél 2–0-ra vezetett. A második játékrész elején Batista Mendy is betalált, David Carmo kései kiállítása után pedig Chidera Ejuke tette egészen fölényessé az andalúz csapat győzelmét. 4–0

SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Celta Vigo–Athletic Bilbao 2–0 (Swedberg 48., El-Abdellaui 55.)
Sevilla–Oviedo 4–0 (A. Adams 4., Sow 22., Ba. Mendy 51., Eyuke 89.)
Kiállítva: Carmo (83., Oviedo)
Később
18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Mallorca–Elche 3–1 (Morlanes 5., Mascarell 82., Muriqi 89., ill. Maffeo 21. – öngól)
FC Barcelona–Osasuna 2–0 (Raphinha 70., 84.)
Getafe–Espanyol 0–1 (Cabrera 53.)
Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)
Pénteken játszották
Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)

Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona17141249–20+29 43 
2. Real Madrid16113232–15+17 36 
3. Villarreal15112231–13+18 35 
4. Atlético Madrid17104330–16+14 34 
5. Espanyol1693420–16+4 30 
6. Betis1566325–19+6 24 
7. Athletic Bilbao1772815–22–7 23 
8. Celta Vigo1657420–19+1 22 
9. Sevilla1662824–2420 
10. Getafe1662813–18–5 20 
11. Elche1647519–20–1 19 
12. Alaves1553713–15–2 18 
13. Rayo Vallecano1545613–16–3 17 
14. Mallorca1645718–23–5 17 
15. Real Sociedad1644820–24–4 16 
16. Osasuna1643914–20–6 15 
17. Valencia1636715–25–10 15 
18. Girona1636715–30–15 15 
19. Oviedo1624107–26–19 10 
20. Levante15231016–28–12 

 

 

Athletic Bilbao Celta Vigo La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: elhalasztják a Levante és a Villarreal meccsét

Spanyol labdarúgás
1 órája

Raphinha döntött, a Barcelona legyőzte az Osasunát

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 20:26

Két vesztes bajnoki után, Griezmann góljával újra nyert az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 15:58

A Real Sociedad vendégeként nyert először idegenben a Girona

Spanyol labdarúgás
2025.12.12. 23:12

Megvédte Xabi Alonsót a Barca egykori sztárja is

Spanyol labdarúgás
2025.12.11. 16:56

Nem bírt az Athletic Bilbaóval a PSG; Madueke vezérletével maradt hibátlan az Arsenal

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 22:55

Az Osasuna megszakította hatmeccses nyeretlenségi sorozatát a bajnokságban

Spanyol labdarúgás
2025.12.08. 23:05

Három-négy hónapig nem számíthat védője játékára a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.12.08. 15:18
Ezek is érdekelhetik