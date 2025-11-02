La Liga: az utolsó percekben érvényesítette emberelőnyét a Celta
Mind a házigazda Levante, mind a Celta Vigo számára remek alkalmat kínált a vasárnapi összecsapás arra, hogy egy győzelemmel távolodjon a kiesőzónától. Az első fél óra végén Unai Vencedor brutális belépője után emberelőnybe kerültek a galiciaiak, ám a vendéglátók így is megszerezhették volna a vezetést, ha a Javier Rodríguez kezezése miatt megítélt tizenegyest a percekkel előtte zseniális ollózást bemutató Karl Etta Eyong nem a bal kapufa tövére lövi. Több sem kellett a vendégeknek: a 40. percben egy kisszögletet követően Óscar Mingueza húsz méterről, középről leadott távoli bombájával előnyhöz jutottak.
A második félidőben a Celta az előny és létszámfölény tudatában kissé kényelmesre vette a figurát, és rá is fázott: a 66. percben egy jobb oldali Levante-szögletet röviden fejeltek ki a védők, a labda Kervin Arriaga elé került, a hondurasi pedig jobbal, kapásból a kapu jobb oldalába lőtt. Sokáig úgy tűnt, nem tud megújulni a vendégcsapat, ám a hosszabbítás első percében Miguel Román Mingueza lefejelt labdáját a hazaiak kapujába vágta. 1–2
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
Levante–Celta Vigo 1–2 (Arriaga 66., ill. Mingueza 40., Román 90+1.)
Kiállítva: Vencedor (Levante, 30.)
Alavés–Espanyol 2–1 (D. Suárez 5., Boyé 40., ill. Fernández Jaen 56.)
Kiállítás: Boyé (90+1.)
Később
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Gerard Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)
Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)
Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)
Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|10
|9
|–
|1
|22–10
|+12
|27
|2. Villarreal
|11
|7
|2
|2
|22–10
|+12
|23
|3. Barcelona
|10
|7
|1
|2
|25–12
|+13
|22
|4. Atlético Madrid
|11
|6
|4
|1
|21–10
|+11
|22
|5. Espanyol
|11
|5
|3
|3
|15–13
|+2
|18
|6. Getafe
|11
|5
|2
|4
|12–13
|–1
|17
|7. Betis
|10
|4
|4
|2
|15–12
|+3
|16
|8. Alaves
|11
|4
|3
|4
|11–10
|+1
|15
|9. Athletic Bilbao
|11
|4
|3
|4
|11–12
|–1
|15
|10. Elche
|10
|3
|5
|2
|11–10
|+1
|14
|11. Rayo Vallecano
|11
|4
|2
|5
|12–14
|–2
|14
|12. Celta Vigo
|11
|2
|7
|2
|13–14
|–1
|13
|13. Sevilla
|11
|4
|1
|6
|17–19
|–2
|13
|14. Osasuna
|10
|3
|1
|6
|9–12
|–3
|10
|15. Real Sociedad
|11
|2
|4
|5
|12–16
|–4
|10
|16. Mallorca
|10
|2
|3
|5
|11–15
|–4
|9
|17. Levante
|11
|2
|3
|6
|15–20
|–5
|9
|18. Valencia
|10
|2
|3
|5
|10–16
|–6
|9
|19. Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7–19
|–12
|7
|20. Girona
|11
|1
|4
|6
|10–24
|–14
|7