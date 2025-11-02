La Liga: az utolsó percekben érvényesítette emberelőnyét a Celta

Mind a házigazda Levante, mind a Celta Vigo számára remek alkalmat kínált a vasárnapi összecsapás arra, hogy egy győzelemmel távolodjon a kiesőzónától. Az első fél óra végén Unai Vencedor brutális belépője után emberelőnybe kerültek a galiciaiak, ám a vendéglátók így is megszerezhették volna a vezetést, ha a Javier Rodríguez kezezése miatt megítélt tizenegyest a percekkel előtte zseniális ollózást bemutató Karl Etta Eyong nem a bal kapufa tövére lövi. Több sem kellett a vendégeknek: a 40. percben egy kisszögletet követően Óscar Mingueza húsz méterről, középről leadott távoli bombájával előnyhöz jutottak.

A második félidőben a Celta az előny és létszámfölény tudatában kissé kényelmesre vette a figurát, és rá is fázott: a 66. percben egy jobb oldali Levante-szögletet röviden fejeltek ki a védők, a labda Kervin Arriaga elé került, a hondurasi pedig jobbal, kapásból a kapu jobb oldalába lőtt. Sokáig úgy tűnt, nem tud megújulni a vendégcsapat, ám a hosszabbítás első percében Miguel Román Mingueza lefejelt labdáját a hazaiak kapujába vágta. 1–2

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

Levante–Celta Vigo 1–2 (Arriaga 66., ill. Mingueza 40., Román 90+1.)

Kiállítva: Vencedor (Levante, 30.)

Alavés–Espanyol 2–1 (D. Suárez 5., Boyé 40., ill. Fernández Jaen 56.)

Kiállítás: Boyé (90+1.)

Később

18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)

Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Gerard Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)

Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)

Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)

Pénteken játszották

Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)