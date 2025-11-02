Nemzeti Sportrádió

La Liga: az utolsó percekben érvényesítette emberelőnyét a Celta

2025.11.02. 16:08
A hajrában nyerte meg a meccset a Celta (Fotó: Getty Images)
Tíz emberrel is egyenlíteni tudtak a házigazdák a Levante–Celta Vigo mérkőzésen, ám a hosszabbításban Miguel Román góljával a látogatók 2–1-re megnyerték a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 11. fordulójának első vasárnapi találkozóját.

Mind a házigazda Levante, mind a Celta Vigo számára remek alkalmat kínált a vasárnapi összecsapás arra, hogy egy győzelemmel távolodjon a kiesőzónától. Az első fél óra végén Unai Vencedor brutális belépője után emberelőnybe kerültek a galiciaiak, ám a vendéglátók így is megszerezhették volna a vezetést, ha a Javier Rodríguez kezezése miatt megítélt tizenegyest a percekkel előtte zseniális ollózást bemutató Karl Etta Eyong nem a bal kapufa tövére lövi. Több sem kellett a vendégeknek: a 40. percben egy kisszögletet követően Óscar Mingueza húsz méterről, középről leadott távoli bombájával előnyhöz jutottak.

A második félidőben a Celta az előny és létszámfölény tudatában kissé kényelmesre vette a figurát, és rá is fázott: a 66. percben egy jobb oldali Levante-szögletet röviden fejeltek ki a védők, a labda Kervin Arriaga elé került, a hondurasi pedig jobbal, kapásból a kapu jobb oldalába lőtt. Sokáig úgy tűnt, nem tud megújulni a vendégcsapat, ám a hosszabbítás első percében Miguel Román Mingueza lefejelt labdáját a hazaiak kapujába vágta. 1–2

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
Levante–Celta Vigo 1–2 (Arriaga 66., ill. Mingueza 40., Román 90+1.)
Kiállítva: Vencedor (Levante, 30.)
Alavés–Espanyol 2–1 (D. Suárez 5., Boyé 40., ill. Fernández Jaen 56.)
Kiállítás: Boyé (90+1.)
Később
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Gerard Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)
Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)
Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)

Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)

BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid109122–10+12 27 
2. Villarreal1172222–10+12 23 
3. Barcelona1071225–12+13 22 
4. Atlético Madrid1164121–10+11 22 
5. Espanyol1153315–13+2 18 
6. Getafe1152412–13–1 17 
7. Betis1044215–12+3 16 
8. Alaves1143411–10+1 15 
9. Athletic Bilbao1143411–12–1 15 
10. Elche1035211–10+1 14 
11. Rayo Vallecano1142512–14–2 14 
12. Celta Vigo1127213–14–1 13 
13. Sevilla1141617–19–2 13 
14. Osasuna103169–12–3 10 
15. Real Sociedad1124512–16–4 10 
16. Mallorca1023511–15–4 
17. Levante1123615–20–5 
18. Valencia1023510–16–6 
19. Oviedo102177–19–12 
20. Girona1114610–24–14 

 

