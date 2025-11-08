Az Atlético Madrid tartja jó formáját

Az Atlético a bajnokságban sorozatban három győzelmet aratott, valamint a belga Uniont is legyőzte a Bajnokok Ligájában. A fővárosiak a Levante ellen is egyértelmű esélyesnek számítottak.

A madridiak már a 12. percben előnybe kerültek, Barrios beadása ugyanis Dela lábáról a saját kapujába került. A 21. percben Manu Sánchez révén ugyan egyenlített a Levante, de Antoine Griezmann a 61. percben négy méterről újra vezetéshez juttatta csapatát, majd a 80. percben ő állította be a végeredményt.

Az Atlético az egymás utáni negyedik győzelmének köszönhetően a harmadik helyen áll, a Levante viszont kieső helyre sodródhat a forduló végén.

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

Atlético Madrid–Levante 3–1 (Dela 12.–öngól, Griezmann 61., 80., ill. M. Sánchez 21.)

Korábban:

Girona–Alavés 1–0 (Cihankov 16.)

Sevilla–Osasuna 1–0 (R. Vargas 51. – 11-esből)

Később:

21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották:

Elche–Real Sociedad 1–1 (Á. Rodríguez 57., ill. Oyarzabal 89. – 11-esből)

Vasárnap játsszák

14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Getafe

18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)