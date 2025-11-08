Nemzeti Sportrádió

Az Atlético Madrid tartja jó formáját

2025.11.08. 20:39
Menetel az Atlético Madrid (Fotó: Getty Images)
Atlético Madrid Antoine Griezmann Levante La Liga
Egymás után negyedik győzelmét ünnepelhette a bajnokságban az Atlético Madrid, amely hazai pályán 3–1-re verte a Levantét a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 12. fordulójában.

Az Atlético a bajnokságban sorozatban három győzelmet aratott, valamint a belga Uniont is legyőzte a Bajnokok Ligájában. A fővárosiak a Levante ellen is egyértelmű esélyesnek számítottak.

A madridiak már a 12. percben előnybe kerültek, Barrios beadása ugyanis Dela lábáról a saját kapujába került. A 21. percben Manu Sánchez révén ugyan egyenlített a Levante, de Antoine Griezmann a 61. percben négy méterről újra vezetéshez juttatta csapatát, majd a 80. percben ő állította be a végeredményt.

Az Atlético az egymás utáni negyedik győzelmének köszönhetően a harmadik helyen áll, a Levante viszont kieső helyre sodródhat a forduló végén.

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
Atlético Madrid–Levante 3–1 (Dela 12.–öngól, Griezmann 61., 80., ill. M. Sánchez 21.)
Korábban:
Girona–Alavés 1–0 (Cihankov 16.)
Sevilla–Osasuna 1–0 (R. Vargas 51. – 11-esből)
Később:
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották:
Elche–Real Sociedad 1–1 (Á. Rodríguez 57., ill. Oyarzabal 89. – 11-esből)
Vasárnap játsszák
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid1110126–10+16 30 
2. Barcelona1181228–13+15 25 
3. Atlético Madrid1274124–11+13 25 
4. Villarreal1172222–10+12 23 
5. Betis1154218–12+6 19 
6. Espanyol1153315–13+2 18 
7. Getafe1152412–13–1 17 
8. Sevilla1251618–19–1 16 
9. Alaves1243511–1115 
10. Elche1236313–14–1 15 
11. Rayo Vallecano1142512–14–2 14 
12. Athletic Bilbao1142511–13–2 14 
13. Celta Vigo1127213–14–1 13 
14. Real Sociedad1234514–17–3 13 
15. Osasuna123279–13–4 11 
16. Girona1224611–24–13 10 
17. Levante1223716–23–7 
18. Mallorca1123611–18–7 
19. Valencia1123610–20–10 
20. Oviedo112277–19–12 

 

 

