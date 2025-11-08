Az Atlético Madrid tartja jó formáját
Az Atlético a bajnokságban sorozatban három győzelmet aratott, valamint a belga Uniont is legyőzte a Bajnokok Ligájában. A fővárosiak a Levante ellen is egyértelmű esélyesnek számítottak.
A madridiak már a 12. percben előnybe kerültek, Barrios beadása ugyanis Dela lábáról a saját kapujába került. A 21. percben Manu Sánchez révén ugyan egyenlített a Levante, de Antoine Griezmann a 61. percben négy méterről újra vezetéshez juttatta csapatát, majd a 80. percben ő állította be a végeredményt.
Az Atlético az egymás utáni negyedik győzelmének köszönhetően a harmadik helyen áll, a Levante viszont kieső helyre sodródhat a forduló végén.
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
Atlético Madrid–Levante 3–1 (Dela 12.–öngól, Griezmann 61., 80., ill. M. Sánchez 21.)
Korábban:
Girona–Alavés 1–0 (Cihankov 16.)
Sevilla–Osasuna 1–0 (R. Vargas 51. – 11-esből)
Később:
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották:
Elche–Real Sociedad 1–1 (Á. Rodríguez 57., ill. Oyarzabal 89. – 11-esből)
Vasárnap játsszák
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|11
|10
|–
|1
|26–10
|+16
|30
|2. Barcelona
|11
|8
|1
|2
|28–13
|+15
|25
|3. Atlético Madrid
|12
|7
|4
|1
|24–11
|+13
|25
|4. Villarreal
|11
|7
|2
|2
|22–10
|+12
|23
|5. Betis
|11
|5
|4
|2
|18–12
|+6
|19
|6. Espanyol
|11
|5
|3
|3
|15–13
|+2
|18
|7. Getafe
|11
|5
|2
|4
|12–13
|–1
|17
|8. Sevilla
|12
|5
|1
|6
|18–19
|–1
|16
|9. Alaves
|12
|4
|3
|5
|11–11
|0
|15
|10. Elche
|12
|3
|6
|3
|13–14
|–1
|15
|11. Rayo Vallecano
|11
|4
|2
|5
|12–14
|–2
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|4
|2
|5
|11–13
|–2
|14
|13. Celta Vigo
|11
|2
|7
|2
|13–14
|–1
|13
|14. Real Sociedad
|12
|3
|4
|5
|14–17
|–3
|13
|15. Osasuna
|12
|3
|2
|7
|9–13
|–4
|11
|16. Girona
|12
|2
|4
|6
|11–24
|–13
|10
|17. Levante
|12
|2
|3
|7
|16–23
|–7
|9
|18. Mallorca
|11
|2
|3
|6
|11–18
|–7
|9
|19. Valencia
|11
|2
|3
|6
|10–20
|–10
|9
|20. Oviedo
|11
|2
|2
|7
|7–19
|–12
|8