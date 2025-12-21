Nem borult a papírforma Gironában, könnyedén nyert az Atlético Madrid

Tizenhárom percig kellett várni az első találatra Gironában: Koke 20 méterről, kapásból ágyúzott a bal felső sarokba. A kapott gól láthatóan megfogta a számos sérülés által tizedelt hazaiakat, a 38. percben pedig már két góllal vezetett a Simeone csapat, Conor Gallagher a 16-os vonaláról leadott lövése egy védőn lábán gellert kapva talált utat Gazzaniga kapujába.

A játék képe a fordulás után sem változott sokáig, a meccs utolsó harmadába lépve viszont (többek között Míchel cseréi hatására) összekapta magát a Girona, s magához ragadta a meccs irányítását. A 73. percben Álex Moreno szépíthetett volna, de Jan Oblak komoly bravúrral hárította a ziccert. A szebb napokat is látott katalán kiscsapat az utolsó pillanatig ment előre a gólszerzésért, de a ráadásban nem ők, hanem a „matracosok” találtak be: Antoine Griezmann az ötös sarkáról gurított a kapus mellett a bal alsóba, beállítva a végeredményt. 0–3

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Girona–Atlético Madrid 0–3 (Koke 13., Gallagher 38., Griezmann 90+2.)

Később

16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)

Szombaton játszották

Oviedo–Celta Vigo 0–0

Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)

Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)

Real Madrid–Sevilla 2–0 (Bellingham 38., Mbappé 81. – 11-esből)