Nem borult a papírforma Gironában, könnyedén nyert az Atlético Madrid

M. B.M. B.
2025.12.21. 16:05
Fotó: Getty Images
Girona Atlético Madrid La Liga
Az Atlético Madrid 3–0-s sikert aratott Gironában a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 17. fordulójában.

Tizenhárom percig kellett várni az első találatra Gironában: Koke 20 méterről, kapásból ágyúzott a bal felső sarokba. A kapott gól láthatóan megfogta a számos sérülés által tizedelt hazaiakat, a 38. percben pedig már két góllal vezetett a Simeone csapat, Conor Gallagher a 16-os vonaláról leadott lövése egy védőn lábán gellert kapva talált utat Gazzaniga kapujába.

A játék képe a fordulás után sem változott sokáig, a meccs utolsó harmadába lépve viszont (többek között Míchel cseréi hatására) összekapta magát a Girona, s magához ragadta a meccs irányítását. A 73. percben Álex Moreno szépíthetett volna, de Jan Oblak komoly bravúrral hárította a ziccert. A szebb napokat is látott katalán kiscsapat az utolsó pillanatig ment előre a gólszerzésért, de a ráadásban nem ők, hanem a „matracosok” találtak be: Antoine Griezmann az ötös sarkáról gurított a kapus mellett a bal alsóba, beállítva a végeredményt. 0–3

SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Girona–Atlético Madrid 0–3 (Koke 13., Gallagher 38., Griezmann 90+2.)

Később
16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)

Szombaton játszották
Oviedo–Celta Vigo 0–0
Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)
Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)
Real Madrid–Sevilla 2–0 (Bellingham 38., Mbappé 81. – 11-esből)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona17141249–20+29 43 
2. Real Madrid18133236–16+20 42 
3. Atlético Madrid18114333–16+17 37 
4. Villarreal15112231–13+18 35 
5. Espanyol1693420–16+4 30 
6. Betis1667325–19+6 25 
7. Celta Vigo1758420–19+1 23 
8. Athletic Bilbao1772815–22–7 23 
9. Sevilla1762924–26–2 20 
10. Getafe1662813–18–5 20 
11. Elche1647519–20–1 19 
12. Osasuna1753917–20–3 18 
13. Rayo Vallecano1646613–16–3 18 
14. Mallorca1746719–24–5 18 
15. Alaves1753914–20–6 18 
16. Real Sociedad1745821–25–4 17 
17. Valencia1737716–26–10 16 
18. Girona1736815–33–18 15 
19. Oviedo1725107–26–19 11 
20. Levante16241017–29–12 10 

 

Ezek is érdekelhetik