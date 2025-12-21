Nem borult a papírforma Gironában, könnyedén nyert az Atlético Madrid
Tizenhárom percig kellett várni az első találatra Gironában: Koke 20 méterről, kapásból ágyúzott a bal felső sarokba. A kapott gól láthatóan megfogta a számos sérülés által tizedelt hazaiakat, a 38. percben pedig már két góllal vezetett a Simeone csapat, Conor Gallagher a 16-os vonaláról leadott lövése egy védőn lábán gellert kapva talált utat Gazzaniga kapujába.
A játék képe a fordulás után sem változott sokáig, a meccs utolsó harmadába lépve viszont (többek között Míchel cseréi hatására) összekapta magát a Girona, s magához ragadta a meccs irányítását. A 73. percben Álex Moreno szépíthetett volna, de Jan Oblak komoly bravúrral hárította a ziccert. A szebb napokat is látott katalán kiscsapat az utolsó pillanatig ment előre a gólszerzésért, de a ráadásban nem ők, hanem a „matracosok” találtak be: Antoine Griezmann az ötös sarkáról gurított a kapus mellett a bal alsóba, beállítva a végeredményt. 0–3
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Girona–Atlético Madrid 0–3 (Koke 13., Gallagher 38., Griezmann 90+2.)
Később
16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)
Szombaton játszották
Oviedo–Celta Vigo 0–0
Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)
Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)
Real Madrid–Sevilla 2–0 (Bellingham 38., Mbappé 81. – 11-esből)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|17
|14
|1
|2
|49–20
|+29
|43
|2. Real Madrid
|18
|13
|3
|2
|36–16
|+20
|42
|3. Atlético Madrid
|18
|11
|4
|3
|33–16
|+17
|37
|4. Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31–13
|+18
|35
|5. Espanyol
|16
|9
|3
|4
|20–16
|+4
|30
|6. Betis
|16
|6
|7
|3
|25–19
|+6
|25
|7. Celta Vigo
|17
|5
|8
|4
|20–19
|+1
|23
|8. Athletic Bilbao
|17
|7
|2
|8
|15–22
|–7
|23
|9. Sevilla
|17
|6
|2
|9
|24–26
|–2
|20
|10. Getafe
|16
|6
|2
|8
|13–18
|–5
|20
|11. Elche
|16
|4
|7
|5
|19–20
|–1
|19
|12. Osasuna
|17
|5
|3
|9
|17–20
|–3
|18
|13. Rayo Vallecano
|16
|4
|6
|6
|13–16
|–3
|18
|14. Mallorca
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|15. Alaves
|17
|5
|3
|9
|14–20
|–6
|18
|16. Real Sociedad
|17
|4
|5
|8
|21–25
|–4
|17
|17. Valencia
|17
|3
|7
|7
|16–26
|–10
|16
|18. Girona
|17
|3
|6
|8
|15–33
|–18
|15
|19. Oviedo
|17
|2
|5
|10
|7–26
|–19
|11
|20. Levante
|16
|2
|4
|10
|17–29
|–12
|10