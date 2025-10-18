Hiába a korai vezetés, a Mallorca tíz perc alatt lerendezte a Barca-verő Sevillát

Nem unatkoztak azok, akik a Ramón Sánchez Pizjuánba látogattak szombat délután, a hazai közönség hangulatát pedig tovább fokozta az, hogy Ruben Vargas közeli lövésével már a 16. percben előnybe került az andalúziai együttes. A folytatásban is a Matías Almeyda-féle alakulat irányította a játékot, az utolsó félórába érkezve viszont gyors egymásutánban háromszor is betaláltak a vendégek. A 67. percben Vedat Muriqi gyakorlatilag ugyanonnan egalizált, ahonnan Vargas megszerezte a vezetést, majd a csereként beálló Mateo Joseph a 72. és a 77. percben is betalált – a Mallorca így mindhárom pontot begyűjtötte, s ellépett a kiesőzónából. 1–3

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)

Később

16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)