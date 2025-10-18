Nemzeti Sportrádió

Hiába a korai vezetés, a Mallorca tíz perc alatt lerendezte a Barca-verő Sevillát

M. B.M. B.
2025.10.18. 16:29
null
Mateo Joseph (jobbra) két gólt is szerzett (Fotó: Getty Images)
Mallorca Sevilla La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 9. fordulójában a Mallorca 3–1-re nyert a Sevilla vendégeként.

Nem unatkoztak azok, akik a Ramón Sánchez Pizjuánba látogattak szombat délután, a hazai közönség hangulatát pedig tovább fokozta az, hogy Ruben Vargas közeli lövésével már a 16. percben előnybe került az andalúziai együttes. A folytatásban is a Matías Almeyda-féle alakulat irányította a játékot, az utolsó félórába érkezve viszont gyors egymásutánban háromszor is betaláltak a vendégek. A 67. percben Vedat Muriqi gyakorlatilag ugyanonnan egalizált, ahonnan Vargas megszerezte a vezetést, majd a csereként beálló Mateo Joseph a 72. és a 77. percben is betalált – a Mallorca így mindhárom pontot begyűjtötte, s ellépett a kiesőzónából. 1–3

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)
Később
16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid87119–9+1021
2. Barcelona861122–9+1319
3. Villarreal851214–8+616
4. Betis843113–8+515
5. Espanyol943213–11+215
6. Atlético Madrid834115–10+513
7. Sevilla941416–14+213
8. Elche834111–9+213
9. Athletic Bilbao84139–9013
10. Alaves83239–8+111
11. Getafe83239–11–211
12. Osasuna83147–8–110
13. Levante822413–14–18
14. Rayo Vallecano82248–10–28
15. Valencia822410–14–48
15. Mallorca922510–14–48
17. Celta Vigo8627–10–36
18. Girona81345–17–126
19. Oviedo9274–16–126
20. Real Sociedad81257–12–55

 

 

Ezek is érdekelhetik