Hiába a korai vezetés, a Mallorca tíz perc alatt lerendezte a Barca-verő Sevillát
Nem unatkoztak azok, akik a Ramón Sánchez Pizjuánba látogattak szombat délután, a hazai közönség hangulatát pedig tovább fokozta az, hogy Ruben Vargas közeli lövésével már a 16. percben előnybe került az andalúziai együttes. A folytatásban is a Matías Almeyda-féle alakulat irányította a játékot, az utolsó félórába érkezve viszont gyors egymásutánban háromszor is betaláltak a vendégek. A 67. percben Vedat Muriqi gyakorlatilag ugyanonnan egalizált, ahonnan Vargas megszerezte a vezetést, majd a csereként beálló Mateo Joseph a 72. és a 77. percben is betalált – a Mallorca így mindhárom pontot begyűjtötte, s ellépett a kiesőzónából. 1–3
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)
Később
16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|8
|7
|–
|1
|19–9
|+10
|21
|2. Barcelona
|8
|6
|1
|1
|22–9
|+13
|19
|3. Villarreal
|8
|5
|1
|2
|14–8
|+6
|16
|4. Betis
|8
|4
|3
|1
|13–8
|+5
|15
|5. Espanyol
|9
|4
|3
|2
|13–11
|+2
|15
|6. Atlético Madrid
|8
|3
|4
|1
|15–10
|+5
|13
|7. Sevilla
|9
|4
|1
|4
|16–14
|+2
|13
|8. Elche
|8
|3
|4
|1
|11–9
|+2
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|4
|1
|3
|9–9
|0
|13
|10. Alaves
|8
|3
|2
|3
|9–8
|+1
|11
|11. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|12. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|13. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|14. Rayo Vallecano
|8
|2
|2
|4
|8–10
|–2
|8
|15. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|15. Mallorca
|9
|2
|2
|5
|10–14
|–4
|8
|17. Celta Vigo
|8
|–
|6
|2
|7–10
|–3
|6
|18. Girona
|8
|1
|3
|4
|5–17
|–12
|6
|19. Oviedo
|9
|2
|–
|7
|4–16
|–12
|6
|20. Real Sociedad
|8
|1
|2
|5
|7–12
|–5
|5