Kétszer is vezetett az Elche, de végül be kellett érnie egy ponttal a Real ellen

2025.11.23. 22:59
Jude Bellingham (kékben) egyenlített nem sokkal a lefújás előtt (Fotó: Getty Images)
Real Madrid spanyol foci Elche spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 13. fordulójában az Elche 2–2-es döntetlent ért el hazai pályán a Real Madrid ellen. A gól nélküli első félidő után a hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést, de a madridiak mind a kétszer egyenlítettek. A hosszabbítás perceiben a hazaiak tíz emberre fogyatkoztak, de újabb gól már nem született.

 

SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
ELCHE–REAL MADRID 2–2 (0–0)
Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 31 024 néző. Vezette: Maeso
ELCHE: I. Pena – Fort (A. Pedrosa, 66.), Affengruber, Chust, Á. Núnez – G. Valera (Pétrot, 83.), Febas, Aguado (F. Redondo, 83.), Diangana (M. Neto, 66.) – Rafa Mir, André Silva (Á. Rodríguez, 79.). Vezetőedző: Eder Sarabia
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, A. Carreras (Brahim Díaz, 88.) – Alexander-Arnold, Arda Güler (G. García, 64.), Ceballos (Camavinga, 57.), Fran García (Valverde, 57.) – Jude Bellingham – Rodrygo (Vinícius Júnior, 57.), K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Febas (53.), Á. Rodríguez (84.), ill. Huijsen (78.), Jude Bellingham (87.)
Kiállítva: Chust (90+6.)

Váratlanul nehéz estébe futott bele a Real Madrid a Martínez Valeróban, ahol az Elche nemcsak állta a sarat, hanem hosszú időre át is vette a kezdeményezést. A hazaiak már az első félidőben több ziccert dolgoztak ki – André Silva és Rafa Mir is közel járt a gólhoz –, de Thibaut Courtois villámgyors reflexei életben tartották a vendég reményeket. A túloldalon Inaki Pena sem maradt adós: Kylian Mbappé két hatalmas helyzetét is nagy bravúrral hárította.

A fordulás után a Real Madrid továbbra sem találta a ritmust, amit az Elche könyörtelenül kihasznált. Egy remek bal oldali akció végén Germán Valera sarokkal adott zseniális kiugratást Aleix Febasnak, aki higgadtan verte meg Courtois-t, és vezetéshez juttatta a hazaiakat. Xabi Alonso azonnal belenyúlt a mérkőzésbe, három csere érkezett egyszerre, majd nem sokkal később Gonzalo García is pályára lépett, hogy valódi befejező csatár legyen a tizenhatoson belül – ám az áttörés egy középhátvéd révén jött el, Dean Huijsen egyenlített.

A hajrá bővelkedett fordulatokban: az Elche Álvaro Rodríguez révén újra vezetést szerzett, hiába a védők gyűrűje, Courtois pedig nem ért le időben a lapos lövésre. Ezúttal nagyjából másfél percig volt a hazaiaknál az előny, Jude Bellingham kotorta be Mbappé középre tett labdáját. A ráadásban Gonzalo García előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de az Elche is több támadást vezetett – egészen Victor Chust kiállításáig, aki a második sárga lapját is begyűjtötte. A maradék néhány perc azonban emberelőnyben is kevés volt a madridiaknak ahhoz, hogy megszerezzék a győztes gólt. Xabi Alonso csapata így már csak egy ponttal vezet az üldöző FC Barcelona előtt a La Liga-tabella élén. 2–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

  1. Real Madrid

13

10

2

1

28–12

+16 

32 

  2. FC Barcelona

13

10

1

2

36–15

+21 

31 

  3. Villarreal

13

9

2

2

26–11

+15 

29 

  4. Atlético Madrid

13

8

4

1

25–11

+14 

28 

  5. Betis

13

5

6

2

20–14

+6 

21 

  6. Espanyol

12

5

3

4

15–15

18 

  7. Getafe

13

5

2

6

12–15

–3 

17 

  8. Athletic Bilbao

13

5

2

6

12–17

–5 

17 

  9. Sevilla

12

5

1

6

18–19

–1 

16 

10. Real Sociedad

13

4

4

5

17–18

–1 

16 

11. Elche

13

3

7

3

15–16

–1 

16 

12. Celta Vigo

13

3

7

3

16–18

–2 

16 

13. Rayo Vallecano

13

4

4

5

12–14

–2 

16 

14. Alaves

13

4

3

6

11–12

–1 

15 

15. Valencia

13

3

4

6

12–21

–9 

13 

16. Mallorca

13

3

3

7

13–20

–7 

12 

17. Osasuna

13

3

2

8

10–16

–6 

11 

18. Girona

13

2

5

6

12–25

–13 

11 

19. Levante

13

2

3

8

16–24

–8 

20. Oviedo

13

2

3

8

7–20

–13 

PERCRŐL PERCRE

 

