Kétszer is vezetett az Elche, de végül be kellett érnie egy ponttal a Real ellen

SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
ELCHE–REAL MADRID 2–2 (0–0)
Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 31 024 néző. Vezette: Maeso
ELCHE: I. Pena – Fort (A. Pedrosa, 66.), Affengruber, Chust, Á. Núnez – G. Valera (Pétrot, 83.), Febas, Aguado (F. Redondo, 83.), Diangana (M. Neto, 66.) – Rafa Mir, André Silva (Á. Rodríguez, 79.). Vezetőedző: Eder Sarabia
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, A. Carreras (Brahim Díaz, 88.) – Alexander-Arnold, Arda Güler (G. García, 64.), Ceballos (Camavinga, 57.), Fran García (Valverde, 57.) – Jude Bellingham – Rodrygo (Vinícius Júnior, 57.), K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Febas (53.), Á. Rodríguez (84.), ill. Huijsen (78.), Jude Bellingham (87.)
Kiállítva: Chust (90+6.)
Váratlanul nehéz estébe futott bele a Real Madrid a Martínez Valeróban, ahol az Elche nemcsak állta a sarat, hanem hosszú időre át is vette a kezdeményezést. A hazaiak már az első félidőben több ziccert dolgoztak ki – André Silva és Rafa Mir is közel járt a gólhoz –, de Thibaut Courtois villámgyors reflexei életben tartották a vendég reményeket. A túloldalon Inaki Pena sem maradt adós: Kylian Mbappé két hatalmas helyzetét is nagy bravúrral hárította.
A fordulás után a Real Madrid továbbra sem találta a ritmust, amit az Elche könyörtelenül kihasznált. Egy remek bal oldali akció végén Germán Valera sarokkal adott zseniális kiugratást Aleix Febasnak, aki higgadtan verte meg Courtois-t, és vezetéshez juttatta a hazaiakat. Xabi Alonso azonnal belenyúlt a mérkőzésbe, három csere érkezett egyszerre, majd nem sokkal később Gonzalo García is pályára lépett, hogy valódi befejező csatár legyen a tizenhatoson belül – ám az áttörés egy középhátvéd révén jött el, Dean Huijsen egyenlített.
A hajrá bővelkedett fordulatokban: az Elche Álvaro Rodríguez révén újra vezetést szerzett, hiába a védők gyűrűje, Courtois pedig nem ért le időben a lapos lövésre. Ezúttal nagyjából másfél percig volt a hazaiaknál az előny, Jude Bellingham kotorta be Mbappé középre tett labdáját. A ráadásban Gonzalo García előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de az Elche is több támadást vezetett – egészen Victor Chust kiállításáig, aki a második sárga lapját is begyűjtötte. A maradék néhány perc azonban emberelőnyben is kevés volt a madridiaknak ahhoz, hogy megszerezzék a győztes gólt. Xabi Alonso csapata így már csak egy ponttal vezet az üldöző FC Barcelona előtt a La Liga-tabella élén. 2–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. Real Madrid
13
10
2
1
28–12
+16
32
|2. FC Barcelona
13
10
1
2
36–15
+21
31
|3. Villarreal
13
9
2
2
26–11
+15
29
|4. Atlético Madrid
13
8
4
1
25–11
+14
28
|5. Betis
13
5
6
2
20–14
+6
21
|6. Espanyol
12
5
3
4
15–15
0
18
|7. Getafe
13
5
2
6
12–15
–3
17
|8. Athletic Bilbao
13
5
2
6
12–17
–5
17
|9. Sevilla
12
5
1
6
18–19
–1
16
|10. Real Sociedad
13
4
4
5
17–18
–1
16
|11. Elche
13
3
7
3
15–16
–1
16
|12. Celta Vigo
13
3
7
3
16–18
–2
16
|13. Rayo Vallecano
13
4
4
5
12–14
–2
16
|14. Alaves
13
4
3
6
11–12
–1
15
|15. Valencia
13
3
4
6
12–21
–9
13
|16. Mallorca
13
3
3
7
13–20
–7
12
|17. Osasuna
13
3
2
8
10–16
–6
11
|18. Girona
13
2
5
6
12–25
–13
11
|19. Levante
13
2
3
8
16–24
–8
9
|20. Oviedo
13
2
3
8
7–20
–13
9
PERCRŐL PERCRE