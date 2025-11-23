Kétszer is vezetett az Elche, de végül be kellett érnie egy ponttal a Real ellen

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

ELCHE–REAL MADRID 2–2 (0–0)

Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 31 024 néző. Vezette: Maeso

ELCHE: I. Pena – Fort (A. Pedrosa, 66.), Affengruber, Chust, Á. Núnez – G. Valera (Pétrot, 83.), Febas, Aguado (F. Redondo, 83.), Diangana (M. Neto, 66.) – Rafa Mir, André Silva (Á. Rodríguez, 79.). Vezetőedző: Eder Sarabia

REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, A. Carreras (Brahim Díaz, 88.) – Alexander-Arnold, Arda Güler (G. García, 64.), Ceballos (Camavinga, 57.), Fran García (Valverde, 57.) – Jude Bellingham – Rodrygo (Vinícius Júnior, 57.), K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Febas (53.), Á. Rodríguez (84.), ill. Huijsen (78.), Jude Bellingham (87.)

Kiállítva: Chust (90+6.)

Váratlanul nehéz estébe futott bele a Real Madrid a Martínez Valeróban, ahol az Elche nemcsak állta a sarat, hanem hosszú időre át is vette a kezdeményezést. A hazaiak már az első félidőben több ziccert dolgoztak ki – André Silva és Rafa Mir is közel járt a gólhoz –, de Thibaut Courtois villámgyors reflexei életben tartották a vendég reményeket. A túloldalon Inaki Pena sem maradt adós: Kylian Mbappé két hatalmas helyzetét is nagy bravúrral hárította.

A fordulás után a Real Madrid továbbra sem találta a ritmust, amit az Elche könyörtelenül kihasznált. Egy remek bal oldali akció végén Germán Valera sarokkal adott zseniális kiugratást Aleix Febasnak, aki higgadtan verte meg Courtois-t, és vezetéshez juttatta a hazaiakat. Xabi Alonso azonnal belenyúlt a mérkőzésbe, három csere érkezett egyszerre, majd nem sokkal később Gonzalo García is pályára lépett, hogy valódi befejező csatár legyen a tizenhatoson belül – ám az áttörés egy középhátvéd révén jött el, Dean Huijsen egyenlített.

A hajrá bővelkedett fordulatokban: az Elche Álvaro Rodríguez révén újra vezetést szerzett, hiába a védők gyűrűje, Courtois pedig nem ért le időben a lapos lövésre. Ezúttal nagyjából másfél percig volt a hazaiaknál az előny, Jude Bellingham kotorta be Mbappé középre tett labdáját. A ráadásban Gonzalo García előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de az Elche is több támadást vezetett – egészen Victor Chust kiállításáig, aki a második sárga lapját is begyűjtötte. A maradék néhány perc azonban emberelőnyben is kevés volt a madridiaknak ahhoz, hogy megszerezzék a győztes gólt. Xabi Alonso csapata így már csak egy ponttal vezet az üldöző FC Barcelona előtt a La Liga-tabella élén. 2–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Real Madrid 13 10 2 1 28–12 +16 32 2. FC Barcelona 13 10 1 2 36–15 +21 31 3. Villarreal 13 9 2 2 26–11 +15 29 4. Atlético Madrid 13 8 4 1 25–11 +14 28 5. Betis 13 5 6 2 20–14 +6 21 6. Espanyol 12 5 3 4 15–15 0 18 7. Getafe 13 5 2 6 12–15 –3 17 8. Athletic Bilbao 13 5 2 6 12–17 –5 17 9. Sevilla 12 5 1 6 18–19 –1 16 10. Real Sociedad 13 4 4 5 17–18 –1 16 11. Elche 13 3 7 3 15–16 –1 16 12. Celta Vigo 13 3 7 3 16–18 –2 16 13. Rayo Vallecano 13 4 4 5 12–14 –2 16 14. Alaves 13 4 3 6 11–12 –1 15 15. Valencia 13 3 4 6 12–21 –9 13 16. Mallorca 13 3 3 7 13–20 –7 12 17. Osasuna 13 3 2 8 10–16 –6 11 18. Girona 13 2 5 6 12–25 –13 11 19. Levante 13 2 3 8 16–24 –8 9 20. Oviedo 13 2 3 8 7–20 –13 9

PERCRŐL PERCRE