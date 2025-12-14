Mbappé ismét betalált, a Real Madrid az Alavés otthonában szerzett három pontot

A spanyol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában a Real Madrid 2–1-re győzött az Alavés otthonában. Az első félidőben Kylian Mbappé szerezte meg a vezetést a fővárosiaknak, a második félidő közepén Carlos Vicente góljával egyenlített a hazai csapat. A találkozót Rodrygo 76. percben szerzett gólja döntötte el.

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

DEPORTIVO ALAVÉS–REAL MADRID 1–2 (0–1)

Vitoria-Gasteiz, Mendizorrotza Stadion, 19 290 néző. Vezette: V. García

ALAVÉS: Sivera – Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (Youssef, 89.) – A. Blanco – Calebe (Carlos Vicente, 68.), P. Ibánez (T. Martínez, 68.), D. Suárez (Guevara, 83.), Rebbach (C. Alená, 68.) – Boyé. Vezetőedző: Eduardo Coudet

REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Rüdiger, Valdepenas (Huijsen, 78.) – Arda Güler (G. García, 78.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo (Brahim Díaz, 83.), K. Mbappé, Vinícius Júnior (Mastantuono, 89.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Carlos Vicente (68.), ill. K. Mbappé (24.), Rodrygo (76.) Cikkünk folyamatosan frissül... PERCRŐL PERCRE



