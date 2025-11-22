La Liga: egy gól elég volt a Celtának az Alavés ellen

Gyakorlatilag semmi izgalmat nem hozott a Celta Vigo vitóriai vendégszereplésének első félideje. A két csapat mindössze egyszer-egyszer próbálkozott kapura lövéssel, de sem a hazaiaknak, sem a vendégeknek nem sikerült eltalálniuk a célterületet. A második félidő elején aztán a vendégek megemberelték magukat, lényegesen aktívabban futballoztak, s ennek az 55. percben meg is lett az eredménye: az Antonio Sivera szabálytalansága nyomán megítélt tizenegyest Iago Aspas értékesítette. A gólt követően is maradt az élénkebb iram, továbbra is a rózsaszín mezes vendégek voltak veszélyesebbek, akik összségében megérdemelten nyerték meg a találkozót. 0–1

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Alavés–Celta Vigo 0–1 (Aspas 55. – 11-esből)

Később

16.15: FC Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)