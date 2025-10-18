A 93. percben született Araújo-góllal nyert a Barcelona

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Barcelona–Girona 2–1 (1–1)

Barcelona, Estadio Olimpico. Vezette: Jesús Gil Manzano

BARCELONA: Szczesny – Koundé, E. García, Cubarsí, Baldé (Gerard Martín, 76.) – Pedri (Christensen, 64.), F. de Jong, Casadó (R. Araújo, 82.) – Lamine Yamal (Bardghji, 64.), Toni Fernández (Fermín López, a szünetben), Rashford. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

GIRONA: Gazzaniga – Rincon, Vitor Reis, Blind, Moreno – Gil (Solis Romero, 63.), Arnau Martínez (Kourouma, 80.), Witsel, Roca (Asprilla, 69.) – Portu (Cigankov, 63.), Vanat (Stuani, 69.). Vezetőedző: Míchel

Gólszerző: Pedri (13.), R. Araújo (90+3.), ill. Witsel (20.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A válogatott szünet előtt a Barcelona a Sevillától szenvedett 4–1-es vereséget. A Girona ellen ráadásul Hans-Dieter Flick nem számíthatott többek között Dani Olmo, Ferran Torres, Robert Lewandowski és Raphinha játékára sem. Visszatért azonban ágyéksérüléséből Lamine Yamal, aki aktívan kezdte a mérkőzést.

A 18 éves támadó az ötödik percben megkerülős csel után lőtt, majd a 13. percben Pedrinek passzolt a tizenhatoson belül, aki több védő kíséretében okosan a bal alsó sarokba gurított. (1–0). A hazaiak vezető góljáig szinte semmi érdemlegeset nem tett a Girona, ezt követően viszont egymást érték a helyzetek. A 20. percben egy bal oldalról érkező szögletet Arnau Martínez fejelt tovább, Axel Witsel pedig gyönyörű mozdulattal ollózott a bal kapufa mellé (1–1).

Ezt követően mindkét kapu előtt alakult ki veszélyes helyzetek. A Girona Portu és Vanat révén is ziccert hibázott, utóbbi a kapufát találta el, míg a túloldalon Marcus Rashford szabadrúgása vágódott le a keresztlécről. A második félidőben a vendégek már nem tudták annyiszor kihasználni a Barcelona magasan húzott védelmi vonalát. A katalánoknál Rashford próbálkozott többször, valamint az első bajnokiján pályára lépő 17 éves Toni Fernández helyére érkező Fermín López is jól szállt be. Úgy tűnt a Girona kihúzza, de a hosszabbításban a 82. percben beálló Ronald Araújo csatárokat megszégyenítő módon a kapuba sodorta a labdát, ezzel nyert, és élre állt a Barcelona. 2–1