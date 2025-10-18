Nemzeti Sportrádió

A 93. percben született Araújo-góllal nyert a Barcelona

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 18:10
null
Lamine Yamal (középen) sikeresen tért vissza a sérüléséből (Fotó: Getty Images)
Címkék
Girona Barcelona élő közvetítés spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában az FC Barcelona 2–1-re legyőzte a Gironát.

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Barcelona–Girona 2–1 (1–1)
Barcelona, Estadio Olimpico. Vezette: Jesús Gil Manzano
BARCELONA: Szczesny – Koundé, E. García, Cubarsí, Baldé (Gerard Martín, 76.) – Pedri (Christensen, 64.), F. de Jong, Casadó (R. Araújo, 82.) – Lamine Yamal (Bardghji, 64.), Toni Fernández (Fermín López, a szünetben), Rashford. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
GIRONA: Gazzaniga – Rincon, Vitor Reis, Blind, Moreno – Gil (Solis Romero, 63.), Arnau Martínez (Kourouma, 80.), Witsel, Roca (Asprilla, 69.) – Portu (Cigankov, 63.), Vanat (Stuani, 69.). Vezetőedző: Míchel
Gólszerző: Pedri (13.), R. Araújo (90+3.), ill. Witsel (20.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A válogatott szünet előtt a Barcelona a Sevillától szenvedett 4–1-es vereséget. A Girona ellen ráadásul Hans-Dieter Flick nem számíthatott többek között Dani Olmo, Ferran Torres, Robert Lewandowski és Raphinha játékára sem. Visszatért azonban ágyéksérüléséből Lamine Yamal, aki aktívan kezdte a mérkőzést.

A 18 éves támadó az ötödik percben megkerülős csel után lőtt, majd a 13. percben Pedrinek passzolt a tizenhatoson belül, aki több védő kíséretében okosan a bal alsó sarokba gurított. (1–0). A hazaiak vezető góljáig szinte semmi érdemlegeset nem tett a Girona, ezt követően viszont egymást érték a helyzetek.  A 20. percben egy bal oldalról érkező szögletet Arnau Martínez fejelt tovább, Axel Witsel pedig gyönyörű mozdulattal ollózott a bal kapufa mellé (1–1).

Ezt követően mindkét kapu előtt alakult ki veszélyes helyzetek. A Girona Portu és Vanat révén is ziccert hibázott, utóbbi a kapufát találta el, míg a túloldalon Marcus Rashford szabadrúgása vágódott le a keresztlécről. A második félidőben a vendégek már nem tudták annyiszor kihasználni a Barcelona magasan húzott védelmi vonalát. A katalánoknál Rashford próbálkozott többször, valamint az első bajnokiján pályára lépő 17 éves Toni Fernández helyére érkező Fermín López is jól szállt be. Úgy tűnt a Girona kihúzza, de a hosszabbításban a 82. percben beálló Ronald Araújo csatárokat megszégyenítő módon a kapuba sodorta a labdát, ezzel nyert, és élre állt a Barcelona. 2–1

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Barcelona

9

7

1

1

24–10

+14

22

2. Real Madrid

8

7

1

19–9

+10

21

3. Villarreal

8

5

1

2

14–8

+6

16

4. Betis

8

4

3

1

13–8

+5

15

5. Espanyol

9

4

3

2

13–11

+2

15

6. Atlético Madrid

8

3

4

1

15–10

+5

13

7. Sevilla

9

4

1

4

16–14

+2

13

8. Elche

8

3

4

1

11–9

+2

13

9. Athletic Bilbao

8

4

1

3

9–9

0

13

10. Alaves

8

3

2

3

9–8

+1

11

11. Getafe

8

3

2

3

9–11

–2

11

12. Osasuna

8

3

1

4

7–8

–1

10

13. Levante

8

2

2

4

13–14

–1

8

14. Rayo Vallecano

8

2

2

4

8–10

–2

8

15. Valencia

8

2

2

4

10–14

–4

8

15. Mallorca

9

2

2

5

10–14

–4

8

17. Celta Vigo

8

6

2

7–10

–3

6

18. Oviedo

9

2

7

4–16

–12

6

19. Girona

9

1

3

5

6–19

–13

6

20. Real Sociedad

8

1

2

5

7–12

–5

5

 

 

Girona Barcelona élő közvetítés spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

Hiába a korai vezetés, a Mallorca tíz perc alatt lerendezte a Barca-verő Sevillát

Spanyol labdarúgás
2 órája

Sorozatban négy nyeretlen meccs után újra győzött az Espanyol

Spanyol labdarúgás
19 órája

Ifjú titán szerezte a győztes gólt, az élre ugrott a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
23 órája

La Liga: figyelmeztető demonstrációra készülnek a játékosok – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 17:23

Barca: Yamal és Fermín játszhat a hétvégén, Raphinha is felépülhet az el Clásicóra

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 15:58

Túl hangos volt a három napig tartó parti, Vinícius Júnior mehet a bíróságra

Spanyol labdarúgás
2025.10.16. 08:41

Férfi kézi BL: négy magyar góllal verte meg a Wisla Plock a PSG-t

Kézilabda
2025.10.15. 22:20

Frenkie de Jong hosszabbított a Barcelonával – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.10.15. 14:15
Ezek is érdekelhetik