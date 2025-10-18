A 93. percben született Araújo-góllal nyert a Barcelona
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Barcelona–Girona 2–1 (1–1)
Barcelona, Estadio Olimpico. Vezette: Jesús Gil Manzano
BARCELONA: Szczesny – Koundé, E. García, Cubarsí, Baldé (Gerard Martín, 76.) – Pedri (Christensen, 64.), F. de Jong, Casadó (R. Araújo, 82.) – Lamine Yamal (Bardghji, 64.), Toni Fernández (Fermín López, a szünetben), Rashford. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
GIRONA: Gazzaniga – Rincon, Vitor Reis, Blind, Moreno – Gil (Solis Romero, 63.), Arnau Martínez (Kourouma, 80.), Witsel, Roca (Asprilla, 69.) – Portu (Cigankov, 63.), Vanat (Stuani, 69.). Vezetőedző: Míchel
Gólszerző: Pedri (13.), R. Araújo (90+3.), ill. Witsel (20.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A válogatott szünet előtt a Barcelona a Sevillától szenvedett 4–1-es vereséget. A Girona ellen ráadásul Hans-Dieter Flick nem számíthatott többek között Dani Olmo, Ferran Torres, Robert Lewandowski és Raphinha játékára sem. Visszatért azonban ágyéksérüléséből Lamine Yamal, aki aktívan kezdte a mérkőzést.
A 18 éves támadó az ötödik percben megkerülős csel után lőtt, majd a 13. percben Pedrinek passzolt a tizenhatoson belül, aki több védő kíséretében okosan a bal alsó sarokba gurított. (1–0). A hazaiak vezető góljáig szinte semmi érdemlegeset nem tett a Girona, ezt követően viszont egymást érték a helyzetek. A 20. percben egy bal oldalról érkező szögletet Arnau Martínez fejelt tovább, Axel Witsel pedig gyönyörű mozdulattal ollózott a bal kapufa mellé (1–1).
Ezt követően mindkét kapu előtt alakult ki veszélyes helyzetek. A Girona Portu és Vanat révén is ziccert hibázott, utóbbi a kapufát találta el, míg a túloldalon Marcus Rashford szabadrúgása vágódott le a keresztlécről. A második félidőben a vendégek már nem tudták annyiszor kihasználni a Barcelona magasan húzott védelmi vonalát. A katalánoknál Rashford próbálkozott többször, valamint az első bajnokiján pályára lépő 17 éves Toni Fernández helyére érkező Fermín López is jól szállt be. Úgy tűnt a Girona kihúzza, de a hosszabbításban a 82. percben beálló Ronald Araújo csatárokat megszégyenítő módon a kapuba sodorta a labdát, ezzel nyert, és élre állt a Barcelona. 2–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
9
7
1
1
24–10
+14
22
|2. Real Madrid
8
7
–
1
19–9
+10
21
|3. Villarreal
8
5
1
2
14–8
+6
16
|4. Betis
8
4
3
1
13–8
+5
15
|5. Espanyol
9
4
3
2
13–11
+2
15
|6. Atlético Madrid
8
3
4
1
15–10
+5
13
|7. Sevilla
9
4
1
4
16–14
+2
13
|8. Elche
8
3
4
1
11–9
+2
13
|9. Athletic Bilbao
8
4
1
3
9–9
0
13
|10. Alaves
8
3
2
3
9–8
+1
11
|11. Getafe
8
3
2
3
9–11
–2
11
|12. Osasuna
8
3
1
4
7–8
–1
10
|13. Levante
8
2
2
4
13–14
–1
8
|14. Rayo Vallecano
8
2
2
4
8–10
–2
8
|15. Valencia
8
2
2
4
10–14
–4
8
|15. Mallorca
9
2
2
5
10–14
–4
8
|17. Celta Vigo
8
–
6
2
7–10
–3
6
|18. Oviedo
9
2
–
7
4–16
–12
6
|19. Girona
9
1
3
5
6–19
–13
6
|20. Real Sociedad
8
1
2
5
7–12
–5
5