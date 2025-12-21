Raphinha és Yamal gólja döntött, a Barca nyert az 50 percet tíz emberrel játszó Villarreal otthonában
Erősen kezdett a hazai közönség előtt futballozó Villarreal, amely az első tíz percben háromszor is megszerezhette volna a vezetést, de vagy a befejezés sikerült rosszul, vagy Joan García állta a sarat. A Barca válasza a 12. percben érkezett, amikor a Raphinha buktatásáért megítélt büntetőt a sértett gólra váltotta. Nem sokkal később hazai oldalon Buchanan veszélyeztetett, majd a gólszerző Raphinha bombája találta telibe a keresztlécet. A 17. percben Koundé a saját kapujába juttatta a labdát, de a centerező Cardona leshelyzete miatt maradt a minimális katalán vezetés. A szünet előtt néhány perccel megfogyatkozott a „sárga tengeralattjáró” legénysége, mivel a Lamine Yamal bokájára hátulról rácsúszó Renato Veigát azonnali piros lappal büntette a játékvezető.
A fordulás után (nagyrészt a kiállításnak köszönhetően) a katalánok játszottak fölényben, amely a 63. percben érett góllá: Lamine Yamal egy kaotikus helyzet végén, 11 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A folytatásban mindkét oldalon akadtak gólszerzési lehetőségek, de míg a vendég próbálkozások célt tévesztettek, addig a másik oldalon Joan García több ízben is bravúrral védett. Maradt a 2–0-s katalán siker, Hansi Flick csapata így négypontos előnnyel vonulhat a karácsonyi szünetre. 0–2
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Villarreal–Barcelona 0–2 (Raphinha 12. – 11-esből, Yamal 63.)
Kiállítva: R. Veiga (Villarreal, 39.)
Girona–Atlético Madrid 0–3 (Koke 13., Gallagher 38., Griezmann 90+2.)
Később
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Oviedo–Celta Vigo 0–0
Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)
Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)
Real Madrid–Sevilla 2–0 (Bellingham 38., K. Mbappé 81. – 11-esből)
Pénteken játszották
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|18
|15
|1
|2
|51–20
|+31
|46
|2. Real Madrid
|18
|13
|3
|2
|36–16
|+20
|42
|3. Atlético Madrid
|18
|11
|4
|3
|33–16
|+17
|37
|4. Villarreal
|16
|11
|2
|3
|31–15
|+16
|35
|5. Espanyol
|16
|9
|3
|4
|20–16
|+4
|30
|6. Betis
|16
|6
|7
|3
|25–19
|+6
|25
|7. Celta Vigo
|17
|5
|8
|4
|20–19
|+1
|23
|8. Athletic Bilbao
|17
|7
|2
|8
|15–22
|–7
|23
|9. Sevilla
|17
|6
|2
|9
|24–26
|–2
|20
|10. Getafe
|16
|6
|2
|8
|13–18
|–5
|20
|11. Elche
|16
|4
|7
|5
|19–20
|–1
|19
|12. Osasuna
|17
|5
|3
|9
|17–20
|–3
|18
|13. Rayo Vallecano
|16
|4
|6
|6
|13–16
|–3
|18
|14. Mallorca
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|15. Alaves
|17
|5
|3
|9
|14–20
|–6
|18
|16. Real Sociedad
|17
|4
|5
|8
|21–25
|–4
|17
|17. Valencia
|17
|3
|7
|7
|16–26
|–10
|16
|18. Girona
|17
|3
|6
|8
|15–33
|–18
|15
|19. Oviedo
|17
|2
|5
|10
|7–26
|–19
|11
|20. Levante
|16
|2
|4
|10
|17–29
|–12
|10