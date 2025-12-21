Nemzeti Sportrádió

Raphinha és Yamal gólja döntött, a Barca nyert az 50 percet tíz emberrel játszó Villarreal otthonában

M. B.M. B.
2025.12.21. 18:13
Fotó: Getty Images
Barcelona Villarreal La Liga
A Barcelona 2–0-s sikert ért el a Villarreal vendégeként vasárnap, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 17. fordulójában.

Erősen kezdett a hazai közönség előtt futballozó Villarreal, amely az első tíz percben háromszor is megszerezhette volna a vezetést, de vagy a befejezés sikerült rosszul, vagy Joan García állta a sarat. A Barca válasza a 12. percben érkezett, amikor a Raphinha buktatásáért megítélt büntetőt a sértett gólra váltotta. Nem sokkal később hazai oldalon Buchanan veszélyeztetett, majd a gólszerző Raphinha bombája találta telibe a keresztlécet. A 17. percben Koundé a saját kapujába juttatta a labdát, de a centerező Cardona leshelyzete miatt maradt a minimális katalán vezetés. A szünet előtt néhány perccel megfogyatkozott a „sárga tengeralattjáró” legénysége, mivel a Lamine Yamal bokájára hátulról rácsúszó Renato Veigát azonnali piros lappal büntette a játékvezető.

A fordulás után (nagyrészt a kiállításnak köszönhetően) a katalánok játszottak fölényben, amely a 63. percben érett góllá: Lamine Yamal egy kaotikus helyzet végén, 11 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A folytatásban mindkét oldalon akadtak gólszerzési lehetőségek, de míg a vendég próbálkozások célt tévesztettek, addig a másik oldalon Joan García több ízben is bravúrral védett. Maradt a 2–0-s katalán siker, Hansi Flick csapata így négypontos előnnyel vonulhat a karácsonyi szünetre. 0–2

SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Villarreal–Barcelona 0–2 (Raphinha 12. – 11-esből, Yamal 63.)
Kiállítva: R. Veiga (Villarreal, 39.)
Girona–Atlético Madrid 0–3 (Koke 13., Gallagher 38., Griezmann 90+2.)
Később
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Oviedo–Celta Vigo 0–0
Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)
Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)
Real Madrid–Sevilla 2–0 (Bellingham 38., K. Mbappé 81. – 11-esből)
Pénteken játszották
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona18151251–20+31 46 
2. Real Madrid18133236–16+20 42 
3. Atlético Madrid18114333–16+17 37 
4. Villarreal16112331–15+16 35 
5. Espanyol1693420–16+4 30 
6. Betis1667325–19+6 25 
7. Celta Vigo1758420–19+1 23 
8. Athletic Bilbao1772815–22–7 23 
9. Sevilla1762924–26–2 20 
10. Getafe1662813–18–5 20 
11. Elche1647519–20–1 19 
12. Osasuna1753917–20–3 18 
13. Rayo Vallecano1646613–16–3 18 
14. Mallorca1746719–24–5 18 
15. Alaves1753914–20–6 18 
16. Real Sociedad1745821–25–4 17 
17. Valencia1737716–26–10 16 
18. Girona1736815–33–18 15 
19. Oviedo1725107–26–19 11 
20. Levante16241017–29–12 10 

 

 

