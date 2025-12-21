Raphinha és Yamal gólja döntött, a Barca nyert az 50 percet tíz emberrel játszó Villarreal otthonában

Erősen kezdett a hazai közönség előtt futballozó Villarreal, amely az első tíz percben háromszor is megszerezhette volna a vezetést, de vagy a befejezés sikerült rosszul, vagy Joan García állta a sarat. A Barca válasza a 12. percben érkezett, amikor a Raphinha buktatásáért megítélt büntetőt a sértett gólra váltotta. Nem sokkal később hazai oldalon Buchanan veszélyeztetett, majd a gólszerző Raphinha bombája találta telibe a keresztlécet. A 17. percben Koundé a saját kapujába juttatta a labdát, de a centerező Cardona leshelyzete miatt maradt a minimális katalán vezetés. A szünet előtt néhány perccel megfogyatkozott a „sárga tengeralattjáró” legénysége, mivel a Lamine Yamal bokájára hátulról rácsúszó Renato Veigát azonnali piros lappal büntette a játékvezető.

A fordulás után (nagyrészt a kiállításnak köszönhetően) a katalánok játszottak fölényben, amely a 63. percben érett góllá: Lamine Yamal egy kaotikus helyzet végén, 11 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A folytatásban mindkét oldalon akadtak gólszerzési lehetőségek, de míg a vendég próbálkozások célt tévesztettek, addig a másik oldalon Joan García több ízben is bravúrral védett. Maradt a 2–0-s katalán siker, Hansi Flick csapata így négypontos előnnyel vonulhat a karácsonyi szünetre. 0–2

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Villarreal–Barcelona 0–2 (Raphinha 12. – 11-esből, Yamal 63.)

Kiállítva: R. Veiga (Villarreal, 39.)

Girona–Atlético Madrid 0–3 (Koke 13., Gallagher 38., Griezmann 90+2.)

Később

18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Oviedo–Celta Vigo 0–0

Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)

Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)

Real Madrid–Sevilla 2–0 (Bellingham 38., K. Mbappé 81. – 11-esből)

Pénteken játszották

Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)