Mozifilmet készítenek a Barcelona női futballcsapatának klasszisáról

2025.12.26. 09:13
Alexia Putellas (Fotó: Getty Images)
Megkezdődött annak a filmnek a forgatása, amely az FC Barcelona női futballcsapatának egyik legnagyobb csillagáról, Alexia Putellasról szól.

A kétszeres aranylabdás Alexia Putellas nemcsak az egyik legjobb, hanem az egyik legnépszerűbb futballista is a női mezőnyben: a közösségi médiában 5.3 millió követővel büszkélkedhet, emellett olyan márkáknak az arca, mint például a Nike, az Allianz, a Spotify vagy az Oakley, sőt még saját alapítványt is működtet.

Az FC Barcelona klasszisának történetét már elmesélték egy dokumentumfilmben, most pedig Alexia címmel jön egy újabb alkotás, amelynek a Marca beszámolója szerint várhatóan 2027 első felében lesz majd a premierje.

A 90 perces játékfilm egy futballrajongó lány történetét önti filmes köntösbe, aki dacol a nemi korlátokkal és a gazdasági nehézségekkel, valamint a női futball általános megítélésével. Egyetlen célja, hogy minden nehézség ellenére profi futballista váljon belőle.

Az alkotás hozzávetőlegesen hárommillió eurós költségvetésből készül, a forgatás már elkezdődött, és jövőre tovább folytatódik.

 

 

