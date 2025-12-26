Mozifilmet készítenek a Barcelona női futballcsapatának klasszisáról

A kétszeres aranylabdás Alexia Putellas nemcsak az egyik legjobb, hanem az egyik legnépszerűbb futballista is a női mezőnyben: a közösségi médiában 5.3 millió követővel büszkélkedhet, emellett olyan márkáknak az arca, mint például a Nike, az Allianz, a Spotify vagy az Oakley, sőt még saját alapítványt is működtet.

Az FC Barcelona klasszisának történetét már elmesélték egy dokumentumfilmben, most pedig Alexia címmel jön egy újabb alkotás, amelynek a Marca beszámolója szerint várhatóan 2027 első felében lesz majd a premierje.

A 90 perces játékfilm egy futballrajongó lány történetét önti filmes köntösbe, aki dacol a nemi korlátokkal és a gazdasági nehézségekkel, valamint a női futball általános megítélésével. Egyetlen célja, hogy minden nehézség ellenére profi futballista váljon belőle.

Az alkotás hozzávetőlegesen hárommillió eurós költségvetésből készül, a forgatás már elkezdődött, és jövőre tovább folytatódik.