Nico Williams góljával hozta a kötelezőt a Bilbao az Oviedo ellen

2025.11.09. 16:19
Nico Williams szép gólt lőtt, megdolgozott a pihenőért (Fotó: Getty Images)
spanyol foci Real Oviedo Nico Williams Athletic Bilbao
A spanyol bajnokság 12. fordulójának első vasárnapi meccsén az Athletic Bilbao 1–0-ra legyőzte hazai pályán a sereghajtó Oviedót.

Két nem túl jó formában lévő csapat találkozott a San Mamesben, az Athletic Bilbao három nyeretlen bajnoki után fogadta a sereghajtó Oviedót, amelynek hasonló sorozata négy bajnoki mérkőzést számlált. A kilencven perc során úgy alakultak az események, hogy végül a Bilbao rossz sorozata ért véget, miután a 24. percben Nico Williams a bal szélen szép cselekkel tört be a tizenhatoson belülre, majd az ötös sarkához érve lőtt, s kíméletlenül felvarrta a labdát a rövid felső sarokba. Nem sokon múlott azonban, hogy a spanyol válogatottal tavaly Európa-bajnoki címet szerző szélső találata csak egy pontot érvjen, néhány perccel később ugyanis Santiago Colombatto fejese kötött ki Unai Simon kapujában, ám a játékvezető les miatt végül nem adta meg a gólt. Ezzel nagyjából minden puskaporát el is lőtte az Oviedo a mérkőzésre, a második félidőt már kaput eltaláló lövés nélkül hozták le a vendégek, így a Bilbao győzelmét nem fenyegette veszély.

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Oviedo 1–0 (N. Williams 24.)
KÉSŐBB
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n! 

Tabella később.

