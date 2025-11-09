Nico Williams góljával hozta a kötelezőt a Bilbao az Oviedo ellen

Két nem túl jó formában lévő csapat találkozott a San Mamesben, az Athletic Bilbao három nyeretlen bajnoki után fogadta a sereghajtó Oviedót, amelynek hasonló sorozata négy bajnoki mérkőzést számlált. A kilencven perc során úgy alakultak az események, hogy végül a Bilbao rossz sorozata ért véget, miután a 24. percben Nico Williams a bal szélen szép cselekkel tört be a tizenhatoson belülre, majd az ötös sarkához érve lőtt, s kíméletlenül felvarrta a labdát a rövid felső sarokba. Nem sokon múlott azonban, hogy a spanyol válogatottal tavaly Európa-bajnoki címet szerző szélső találata csak egy pontot érvjen, néhány perccel később ugyanis Santiago Colombatto fejese kötött ki Unai Simon kapujában, ám a játékvezető les miatt végül nem adta meg a gólt. Ezzel nagyjából minden puskaporát el is lőtte az Oviedo a mérkőzésre, a második félidőt már kaput eltaláló lövés nélkül hozták le a vendégek, így a Bilbao győzelmét nem fenyegette veszély.

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

Athletic Bilbao–Oviedo 1–0 (N. Williams 24.)

KÉSŐBB

16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Getafe

18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Tabella később.