A kapusok voltak a főszereplők, nem bírt egymással az Oviedo és a Mallorca
Nem lehet azzal vádolni a feleket, hogy nem próbálkoztak a gólszerzéssel: a Real Oviedo 15, a Mallorca 11 alkalommal vette célba a kaput, de a mai meccsen mindkét kapus (hazai oldalon Aarón Escandell, a vendégeknél Lucas Bergström) parádézott, így megosztoztak a pontokon a csapatok, dacára annak, hogy az utolsó percekre kettős emberhátrányba kerültek az asztúriaiak. 0–0
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|15
|12
|1
|2
|42–17
|+25
|37
|2. Real Madrid
|15
|11
|3
|1
|32–13
|+19
|36
|3. Villarreal
|14
|10
|2
|2
|29–13
|+16
|32
|4. Atlético Madrid
|15
|9
|4
|2
|28–14
|+14
|31
|5. Betis
|14
|6
|6
|2
|22–14
|+8
|24
|6. Espanyol
|14
|7
|3
|4
|18–16
|+2
|24
|7. Getafe
|14
|6
|2
|6
|13–15
|–2
|20
|8. Athletic Bilbao
|15
|6
|2
|7
|14–20
|–6
|20
|9. Rayo Vallecano
|14
|4
|5
|5
|13–15
|–2
|17
|10. Real Sociedad
|14
|4
|4
|6
|19–21
|–2
|16
|11. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|12. Celta Vigo
|14
|3
|7
|4
|16–19
|–3
|16
|13. Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19–23
|–4
|16
|14. Alaves
|14
|4
|3
|7
|12–15
|–3
|15
|15. Mallorca
|15
|3
|5
|7
|15–22
|–7
|14
|16. Valencia
|14
|3
|5
|6
|13–22
|–9
|14
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|14
|2
|6
|6
|13–26
|–13
|12
|19. Oviedo
|15
|2
|4
|9
|7–22
|–15
|10
|20. Levante
|14
|2
|3
|9
|16–26
|–10
|9