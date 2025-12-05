Nemzeti Sportrádió

A kapusok voltak a főszereplők, nem bírt egymással az Oviedo és a Mallorca

M. B.M. B.
2025.12.05. 23:00
Fotó: Getty Images
Mallorca Real Oviedo La Liga
Nem született gól Oviedóban a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 15. fordulójának pénteki nyitányán.

Nem lehet azzal vádolni a feleket, hogy nem próbálkoztak a gólszerzéssel: a Real Oviedo 15, a Mallorca 11 alkalommal vette célba a kaput, de a mai meccsen mindkét kapus (hazai oldalon Aarón Escandell, a vendégeknél Lucas Bergström) parádézott, így megosztoztak a pontokon a csapatok, dacára annak, hogy az utolsó percekre kettős emberhátrányba kerültek az asztúriaiak. 0–0

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona15121242–17+25 37 
2. Real Madrid15113132–13+19 36 
3. Villarreal14102229–13+16 32 
4. Atlético Madrid1594228–14+14 31 
5. Betis1466222–14+8 24 
6. Espanyol1473418–16+2 24 
7. Getafe1462613–15–2 20 
8. Athletic Bilbao1562714–20–6 20 
9. Rayo Vallecano1445513–15–2 17 
10. Real Sociedad1444619–21–2 16 
11. Elche1437415–17–2 16 
12. Celta Vigo1437416–19–3 16 
13. Sevilla1451819–23–4 16 
14. Alaves1443712–15–3 15 
15. Mallorca1535715–22–7 14 
16. Valencia1435613–22–9 14 
17. Osasuna1433812–18–6 12 
18. Girona1426613–26–13 12 
19. Oviedo152497–22–15 10 
20. Levante1423916–26–10 

 

 

