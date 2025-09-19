Folytatódik a Real Sociedad pocsék idényrajtja, simán nyert odahaza a Betis

Korai gólváltással indult a sevillai La Cartujában (a Betis hagyományos otthonának számító Benito Villamarínt épp felújítják – a szerk.) megrendezett találkozó, a 7. percben Cucho Hernández lőtt 12 méterről a jobb felsőbe, majd hat perccel később Brais Méndez révén egalizáltak a baszkok.

A fordulás után egy szögletvariáció után a vendég kaput védő Álex Remiro rossz ütemben jött ki a kapujából, s a meccs során egyébként a kapufát kétszer is eltaláló Abde Ezzalzuli fejese róla pattant a hálóba – öngóllal vezetett ismét a Betis. A játékrész derekán Bellerín kapott egy remek indítást, a laposan begurított labdát pedig a Pablo Fornals lőtte futtában a rövid sarokba. A meccs hátralevő részében a San Sebastián-i csapat nem tudott megújulni, s öt forduló után továbbra is nyeretlen – ezzel szemben a Betis idénybeli második győzelmét könyvelhette el. 3–1

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

14.00: Girona–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Osasuna

21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)