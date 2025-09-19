Folytatódik a Real Sociedad pocsék idényrajtja, simán nyert odahaza a Betis

Korai gólváltással indult a sevillai La Cartujában (a Betis hagyományos otthonának számító Benito Villamarínt épp felújítják – a szerk.) megrendezett találkozó, a 7. percben Cucho Hernández lőtt 12 méterről a jobb felsőbe, majd hat perccel később Brais Méndez révén egalizáltak a baszkok.
A fordulás után egy szögletvariáció után a vendég kaput védő Álex Remiro rossz ütemben jött ki a kapujából, s a meccs során egyébként a kapufát kétszer is eltaláló Abde Ezzalzuli fejese róla pattant a hálóba – öngóllal vezetett ismét a Betis. A játékrész derekán Bellerín kapott egy remek indítást, a laposan begurított labdát pedig a Pablo Fornals lőtte futtában a rövid sarokba. A meccs hátralevő részében a San Sebastián-i csapat nem tudott megújulni, s öt forduló után továbbra is nyeretlen – ezzel szemben a Betis idénybeli második győzelmét könyvelhette el. 3–1
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
14.00: Girona–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Osasuna
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|4
|4
|–
|–
|8–2
|+6
|12
|2. Barcelona
|4
|3
|1
|–
|13–3
|+10
|10
|3. Espanyol
|4
|3
|1
|–
|8–5
|+3
|10
|4. Betis
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|5. Getafe
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|7. Villarreal
|4
|2
|1
|1
|8–3
|+5
|7
|8. Alaves
|4
|2
|1
|1
|4–3
|+1
|7
|9. Elche
|4
|1
|3
|–
|6–4
|+2
|6
|10. Osasuna
|4
|2
|–
|2
|3–2
|+1
|6
|11. Atlético Madrid
|4
|1
|2
|1
|5–4
|+1
|5
|12. Sevilla
|4
|1
|1
|2
|7–7
|0
|4
|13. Rayo Vallecano
|4
|1
|1
|2
|4–5
|–1
|4
|14. Celta Vigo
|5
|–
|4
|1
|4–6
|–2
|4
|15. Valencia
|4
|1
|1
|2
|4–8
|–4
|4
|16. Oviedo
|4
|1
|–
|3
|1–7
|–6
|3
|17. Real Sociedad
|5
|–
|2
|3
|5–9
|–4
|2
|18. Levante
|4
|–
|1
|3
|5–9
|–4
|1
|19. Mallorca
|4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1
|20. Girona
|4
|–
|1
|3
|2–11
|–9
|1