Folytatódik a Real Sociedad pocsék idényrajtja, simán nyert odahaza a Betis

2025.09.19. 23:10
A Bellerín, Fornals páros állította be a végeredményt (Fotó: Getty Images)
A Real Betis 3–1-re nyert odahaza a Real Sociedad ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 5. fordulójának pénteki mérkőzésén.

Korai gólváltással indult a sevillai La Cartujában (a Betis hagyományos otthonának számító Benito Villamarínt épp felújítják – a szerk.) megrendezett találkozó, a 7. percben Cucho Hernández lőtt 12 méterről a jobb felsőbe, majd hat perccel később Brais Méndez révén egalizáltak a baszkok.

A fordulás után egy szögletvariáció után a vendég kaput védő Álex Remiro rossz ütemben jött ki a kapujából, s a meccs során egyébként a kapufát kétszer is eltaláló Abde Ezzalzuli fejese róla pattant a hálóba – öngóllal vezetett ismét a Betis.  A játékrész derekán Bellerín kapott egy remek indítást, a laposan begurított labdát pedig a Pablo Fornals lőtte futtában a rövid sarokba. A meccs hátralevő részében a San Sebastián-i csapat nem tudott megújulni, s öt forduló után továbbra is nyeretlen – ezzel szemben a Betis idénybeli második győzelmét könyvelhette el. 3–1

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
14.00: Girona–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Osasuna
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid448–2+612
2. Barcelona43113–3+1010
3. Espanyol4318–5+310
4. Betis62319–7+29
5. Getafe4316–4+29
5. Athletic Bilbao4316–4+29
7. Villarreal42118–3+57
8. Alaves42114–3+17
9. Elche4136–4+26
10. Osasuna4223–2+16
11. Atlético Madrid41215–4+15
12. Sevilla41127–704
13. Rayo Vallecano41124–5–14
14. Celta Vigo5414–6–24
15. Valencia41124–8–44
16. Oviedo4131–7–63
17. Real Sociedad5235–9–42
18. Levante4135–9–41
19. Mallorca4134–9–51
20. Girona4132–11–91

 

 

Ezek is érdekelhetik