Az Athletic Bilbao megtörte rossz sorozatát; már nem nyeretlen a Girona

Oviedo–Levante 0–2

A mérkőzés elején még a hazai környezetben játszó Oviedo irányította a játékot, majd a félidő második felében már a Levante ragadta magához a kezdeményezést, s a 30. percben a vezetést is megszerezte: Carlos Álvarez a tizenegyespont magasságából lőtt a jobb felső sarokba.

A fordulás után nagy erőkkel próbálta megszerezni az egyenlítő gólt az asztúriai csapat, számos komoly lehetőséget ki is dolgozott, de ezek rendre kimaradtak (legközelebb talán Iljasz Saira járt a gólszerzéshez, ő a kapufát találta el), míg a másik oldalon veszélyes kontrákat vezetett a valenciai együttes. A 70. percben a kihagyott oviedói lehetőségek megbosszulták magukat: Rey mindenkit meglepő próbálkozása a kapufát találta el, a kipattanóra pedig Karl Etta Eyong érkezett a leggyorsabban, s közvetlen közelről a hálóba pofozta a labdát. A hátralevő időben ugyan még próbálkoztak a hazaiak, de eredmény nélkül – a Levante mindhárom pontot elvitte a Carlos Tartieréből.

Girona–Valencia 2–1

Még mindig az első győzelmére hajtott a Girona, s nagy lépést tett efelé a 18. percben, mivel Vladiszlav Vlanat 18 méterről kilőtte a jobb felső sarkot. A szünet előtt Arnaut Danjuma egyenlíthetett volna, ám a kapufát találta el, majd az 57. percben gólpasszt adott, a centerezése után Diego López térddel juttatta a kapuba a labdát.

Mindössze hat perc elteltével visszavette a vezetést a katalán együttes, Yáser Asprilla ívelt középre szabadrúgásból, Vanat lövését még védte Julen Agirrezabala, ám a kipattanót Arnau Martínez belőtte – nagyjából ötperces VAR-vizsgálatot követően érvényben is maradt a találat, miután kiderült, hogy se les, se más szabálytalanság nem előzte meg. A hajrá elején Iván Martín begyűjötte a második sárga lapját, majd a hazaiak vezetőedzője, Míchel is pirosat kapott, de a Valencia ellen emberhátrányban is megőrizte előnyét a Girona, és már nem nyeretlen a bajnokságban.

Athletic Bilbao–Mallorca 2–1

A mérkőzés elején Inaki Williams tizenegyest harcolt ki, majd értékesítette is, igaz, ehhez szerencse is kellett, mert Leo Román hóna alatt surrant át a labda. Még a félidő közepén Nico Serrano lőtt a léc fölé, így nem növelte a hazai előnyt a nem túl izgalmas első játékrészben. Az Athletic ráült az eredményre, a Mallorca pedig talált egy gólt a 77. percben. Nem tudni, hogy Samú Costa beadni vagy lőni akart-e, de az biztos, hogy a bal oldalról beemelte a labdát, ami alaposan becsapta Unai Simónt, mert felette a kapuba hullott. Gyorsan összekapták magukat a baszkok, és öt perc múlva már ismét vezettek, Jesús Areso centerezett, Alejandro Rego pedig kilenc méterről a jobb alsóba lőtt. Még a hajrában vendégrészről Antonio Sánchez beszedett egy perc alatt két sárgát, de a létszám mellett az eredmény már nem változott, hat nyeretlenül megvívott tétmérkőzés (négy bajnoki és két BL-meccs) után újra győzni tudott a Bilbao, a Mallorcának így továbbra sincs pontja idegenből.

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ – SZOMBATI PROGRAM

Oviedo–Levante 0–2 (C. Álvarez 30., Etta Eyong 72.)

Girona–Valencia 2–1 (Vanat 18., A. Martínez 63., ill. D. López 57.)

Kiállítva: I. Martín (80., Girona)

Athletic Bilbao–Mallorca 2–1 (I. Williams 9. – 11-esből, Rego 82., ill. S. Costa 77.)

Kiállítva: A. Sánchez (90+2., Mallorca)

Később

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano

21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Osasuna–Getafe 2–1 (Bretones 45+3., Catena 90., ill. Mayoral 23.)