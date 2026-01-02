Nemzeti Sportrádió

NHL: elképesztő gólzápor, 8 meccsen 66 találattal indult az év

2026.01.02.
A Montreal 12 gólos meccsen nyert a Carolina vendégeként (Fotó: facebook.com/canadiensmtl)
Az észak-amerikai profi jégkorongliga idei első játéknapján nyolc meccset rendeztek, melyeken 66 gól esett.

 

Az év első játéknapja a Keleti főcsoport élén hozott egy kisebb átrendeződést azáltal, hogy a Carolina egymás után másodszor is kikapott, ezúttal hazai jégen, a játéknap leggólgazdagabb meccsén, 7–5-re a Montrealtól. A Canadiens 2016 óta először tudott győzni Carolinában, köszönhetően elsősorban a két gólt és három gólpasszt elérő Sebastian Aho remeklésének. A meccs egyébként nagyon változatosan alakult, mert a Carolina 0–2-ről 4–2-re még fordított, utána viszont sorozatban hat gólt kapott, amivel eldőlt a mérkőzés.

A Carolina a vereségével a 3. helyre csúszott vissza keleten, megelőzte a sorozatban a hatodik győzelmét arató Tampa Bay, amely ezúttal a Los Angeles Kings vendégeként nyert 5–3-ra. A Keleti főcsoportot továbbra is a Detroit vezeti, annak ellenére, hogy hosszabbítás után kikapott Pittsburghben, de már csak egy pont az előnye.

A nyugati élcsapatok közül csak a 2. helyen álló Dallas lépett jégre az év első játéknapján, s 4–3-ra kikapott Chicagóban.
 

NHL
ALAPSZAKASZ
Ottawa Senators–Washington Capitals 4–3
New York Islanders m–Utah 2–7
Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens 5–7
Los Angeles Kings–Tampa Bay Lightning 3–5
Pittsburgh Penguins–Detroit Red Wings 4–3 – hosszabbítás után
Toronto Maple Leafs–Winnipeg Jets 6–5
Chicago Blackhawks–Dallas Stars 4–3
Seattle Kraken–Nashville Predators 4–1

 

