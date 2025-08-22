Egy helyzetét kihasználta a Betis, és ez elég volt az Alavés legyőzéséhez

Az elmúlt idény végén Konferencialiga-döntős Betis az előző öt bajnokiján nyeretlen maradt – ebből négy meccset az előző évad végén játszott, míg a mostani kiírás rajtján 1–1-re végzett az Elchével –, most negyedóra után fontos lépést tett a győzelem felé. Cucho Hernández fejese még levágódott a blokkról, a labda Giovani Lo Celso elé pattant, aki három méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Később Cucho Hernández és Junior Firpo is fejjel növelhette volna az előnyt, míg a vendégeknél Jon Guridi járt közel a gólhoz, főleg még a 3. percben, amikor Pau López védett nagyot.
A második félidő is jó iramot hozott, és Cucho ismét kihagyott egy helyzetet, majd a játékrész közepén Pablo García lövését védte bravúrral Antonio Sivera, a másik oldalon pedig Abde szabadrúgását hárította a kapus. A hajrában többször eldönthették volna a zöld-fehérek a meccset a kitámadó Alavés ellen, Pablo García ziccerben a jobb alsó mellé lőtt, Cédric Bakambu pedig a lécre emelt, de maradt az egygólos hazai siker.
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Mallorca–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
19.30: Atlético Madrid–Elche (Tv: Spíler2)
21.30: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap
17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)
19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)
19.30: Villarreal–Girona
21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
19.30: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.30: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Betis
|2
|1
|1
|–
|2–1
|+1
|4
|2. Barcelona
|1
|1
|–
|–
|3–0
|+3
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|4. Villarreal
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|Getafe
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|6. Athletic Bilbao
|1
|1
|–
|–
|3–2
|+1
|3
|7. Espanyol
|1
|1
|–
|–
|2–1
|+1
|3
|8. Real Madrid
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|9. AlavÉs
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|10. Valencia
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Real Sociedad
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Elche
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|13. Sevilla
|1
|–
|–
|1
|2–3
|–1
|0
|14. Levante
|1
|–
|–
|1
|1–2
|–1
|0
|Atlético Madrid
|1
|–
|–
|1
|1–2
|–1
|0
|16. Osasuna
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|17. Girona
|1
|–
|–
|1
|1–3
|–2
|0
|18. Oviedo
|1
|–
|–
|1
|0–2
|–2
|0
|Celta Vigo
|1
|–
|–
|1
|0–2
|–2
|0
|20. Mallorca
|1
|–
|–
|1
|0–3
|–3
|0