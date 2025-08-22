Egy helyzetét kihasználta a Betis, és ez elég volt az Alavés legyőzéséhez

Az elmúlt idény végén Konferencialiga-döntős Betis az előző öt bajnokiján nyeretlen maradt – ebből négy meccset az előző évad végén játszott, míg a mostani kiírás rajtján 1–1-re végzett az Elchével –, most negyedóra után fontos lépést tett a győzelem felé. Cucho Hernández fejese még levágódott a blokkról, a labda Giovani Lo Celso elé pattant, aki három méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Később Cucho Hernández és Junior Firpo is fejjel növelhette volna az előnyt, míg a vendégeknél Jon Guridi járt közel a gólhoz, főleg még a 3. percben, amikor Pau López védett nagyot.

A második félidő is jó iramot hozott, és Cucho ismét kihagyott egy helyzetet, majd a játékrész közepén Pablo García lövését védte bravúrral Antonio Sivera, a másik oldalon pedig Abde szabadrúgását hárította a kapus. A hajrában többször eldönthették volna a zöld-fehérek a meccset a kitámadó Alavés ellen, Pablo García ziccerben a jobb alsó mellé lőtt, Cédric Bakambu pedig a lécre emelt, de maradt az egygólos hazai siker.

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Mallorca–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

19.30: Atlético Madrid–Elche (Tv: Spíler2)

21.30: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)

Vasárnap

17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)

19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)

19.30: Villarreal–Girona

21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

19.30: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)