Továbbra is veretlen az Elche, ezúttal Sevillából rabolt pontot a La Liga újonca

M. B.M. B.
2025.09.12. 23:13
Fotó: Getty Images
Elche Sevilla La Liga
A Sevilla négygólos döntetlent játszott odahaza az Elchével a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 4. fordulójának pénteki nyitányán.

A mérkőzés elején a vendég Elche birtokolta többet a labdát, de igazán komoly helyzetbe egy darabig egyik fél sem tudott kerülni. Az első félidő derekán Isaac Romero 21 méteres kapáslövése vágódott a jobb alsóba, előnyhöz juttatva a Sevillát.

A vendégek válasza a szünet után érkezett, Martim Neto centerezését André Silva külte a hálóba az ötösről. A 70. percben már az Elche hívei ünnepelhettek, miután a pont a Sevillától kölcsönvett Rafa Mir talált be szabadrúgásból. A hazaiak együttes a hajrában úszta meg a blamát, a csereként beálló, egyébként debütáns Alexis Sánchez passzából Peque Hernández lőtt a bal felsőbe – a gólt elsőre visszafújta a játékvezető, de némi VAR-ozás után megadták a találatot. A hatperces ráadás újabb gólt nem hozott, így az Elche négy forduló után is veretlen az élvonalban. 2–2

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
SZOMBAT
14.00: Getafe–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid336–1+59
2. Athletic Bilbao336–3+39
3. Villarreal3218–1+77
4. Barcelona3217–3+47
5. Espanyol3215–3+27
6. Elche4136–4+26
7. Getafe3214–406
8. Betis41214–405
9. Valencia31114–2+24
10. Rayo Vallecano31114–3+14
11. Sevilla41127–704
12. Alaves31113–304
13. Osasuna3121–2–13
14. Celta Vigo4313–5–23
15. Oviedo3121–5–43
16. Real Sociedad3213–4–12
16. Atlético Madrid3213–4–12
18. Mallorca3122–6–41
19. Levante333–7–40
20. Girona331–10–90

 

 

