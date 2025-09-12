Továbbra is veretlen az Elche, ezúttal Sevillából rabolt pontot a La Liga újonca

A mérkőzés elején a vendég Elche birtokolta többet a labdát, de igazán komoly helyzetbe egy darabig egyik fél sem tudott kerülni. Az első félidő derekán Isaac Romero 21 méteres kapáslövése vágódott a jobb alsóba, előnyhöz juttatva a Sevillát.

A vendégek válasza a szünet után érkezett, Martim Neto centerezését André Silva külte a hálóba az ötösről. A 70. percben már az Elche hívei ünnepelhettek, miután a pont a Sevillától kölcsönvett Rafa Mir talált be szabadrúgásból. A hazaiak együttes a hajrában úszta meg a blamát, a csereként beálló, egyébként debütáns Alexis Sánchez passzából Peque Hernández lőtt a bal felsőbe – a gólt elsőre visszafújta a játékvezető, de némi VAR-ozás után megadták a találatot. A hatperces ráadás újabb gólt nem hozott, így az Elche négy forduló után is veretlen az élvonalban. 2–2

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)

