Csak egyenlíteni tudott, nyerni nem a Valencia
Az első félidő közepén a Mallorca szerzett vezetést, Samú Costa 15 méterről, kapásból lőtt a jobb alsóba. A második játékrész elején egalizált a hazai csapat, Hugo Duro fejelt közelről a kapuba. Sokat tett a győzelemért a Valencia, de immár sorozatban négy bajnoki óta nyeretlen, miután ötödször játszott 1–1-es döntetlent a La Liga mostani kiírásában.
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
14.00: Oviedo–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|17
|14
|1
|2
|49–20
|+29
|43
|2. Real Madrid
|17
|12
|3
|2
|34–16
|+18
|39
|3. Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31–13
|+18
|35
|4. Atlético Madrid
|17
|10
|4
|3
|30–16
|+14
|34
|5. Espanyol
|16
|9
|3
|4
|20–16
|+4
|30
|6. Betis
|16
|6
|7
|3
|25–19
|+6
|25
|7. Athletic Bilbao
|17
|7
|2
|8
|15–22
|–7
|23
|8. Celta Vigo
|16
|5
|7
|4
|20–19
|+1
|22
|9. Sevilla
|16
|6
|2
|8
|24–24
|0
|20
|10. Getafe
|16
|6
|2
|8
|13–18
|–5
|20
|11. Elche
|16
|4
|7
|5
|19–20
|–1
|19
|12. Alavés
|16
|5
|3
|8
|14–17
|–3
|18
|13. Rayo Vallecano
|16
|4
|6
|6
|13–16
|–3
|18
|14. Mallorca
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|15. Real Sociedad
|16
|4
|4
|8
|20–24
|–4
|16
|16. Valencia
|17
|3
|7
|7
|16–26
|–10
|16
|17. Osasuna
|16
|4
|3
|9
|14–20
|–6
|15
|18. Girona
|16
|3
|6
|7
|15–30
|–15
|15
|19. Oviedo
|16
|2
|4
|10
|7–26
|–19
|10
|20. Levante
|15
|2
|3
|10
|16–28
|–12
|9