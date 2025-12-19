Csak egyenlíteni tudott, nyerni nem a Valencia

Az első félidő közepén a Mallorca szerzett vezetést, Samú Costa 15 méterről, kapásból lőtt a jobb alsóba. A második játékrész elején egalizált a hazai csapat, Hugo Duro fejelt közelről a kapuba. Sokat tett a győzelemért a Valencia, de immár sorozatban négy bajnoki óta nyeretlen, miután ötödször játszott 1–1-es döntetlent a La Liga mostani kiírásában.

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játsszák

14.00: Oviedo–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)