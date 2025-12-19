Nemzeti Sportrádió

Csak egyenlíteni tudott, nyerni nem a Valencia

2025.12.19. 23:08
Döntetlen született Valenciában (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 17. fordulójában a Valencia hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Mallorcával.

Az első félidő közepén a Mallorca szerzett vezetést, Samú Costa 15 méterről, kapásból lőtt a jobb alsóba. A második játékrész elején egalizált a hazai csapat, Hugo Duro fejelt közelről a kapuba. Sokat tett a győzelemért a Valencia, de immár sorozatban négy bajnoki óta nyeretlen, miután ötödször játszott 1–1-es döntetlent a La Liga mostani kiírásában.

SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
14.00: Oviedo–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona17141249–20+2943
  2. Real Madrid17123234–16+1839
  3. Villarreal15112231–13+1835
  4. Atlético Madrid17104330–16+1434
  5. Espanyol1693420–16+430
  6. Betis1667325–19+625
  7. Athletic Bilbao1772815–22–723
  8. Celta Vigo1657420–19+122
  9. Sevilla1662824–24020
10. Getafe1662813–18–520
11. Elche1647519–20–119
12. Alavés1653814–17–318
13. Rayo Vallecano1646613–16–318
14. Mallorca1746719–24–518
15. Real Sociedad1644820–24–416
16. Valencia1737716–26–1016
17. Osasuna1643914–20–615
18. Girona1636715–30–1515
19. Oviedo1624107–26–1910
20. Levante15231016–28–129

 

Ezek is érdekelhetik