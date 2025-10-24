Nemzeti Sportrádió

Mikel Oyarzabal duplázott, a Real Sociedad két vállra fektette a Sevillát

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.24. 23:06
null
Mikel Oyarzabal (Fotó: Imago Images)
Címkék
Mikel Oyarzabal Real Sociedad Sevilla La Liga
A Real Sociedad 2–1-re nyert odahaza a Sevilla ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 10. fordulójában.

A Sevilla kezdte aktívabban a baszkföldi találkozót, ehhez képest a hazaiak szerezték meg a vezetést az első félidő derekán – a Cardoso kezezése miatt megadott büntetőt Mikel Oyarzabal váltotta gólra. Az andalúzok bő tíz perc múlva válaszoltak, Nemanja Gudelj lapos átlövése egy védő lábán gellert kapva kötött ki Remiro kapujában. Nem sokáig örülhettek az egyenlítésnek Matías Almeyda fiai, egy könnyelműen eladott labdát követően Brais Méndez emelte a labdát Oyarzabal elé, aki az ötös sarkáról a bal alsó sarokba lőtt – hazai vezetéssel fordultak a csapatok.

A szünet után a Sevilla tett többet a gólszerzés érdekében, de igazán nagy gólhelyzeteket nem tudott kidolgozni a vendégcsapat, így a Real Sociedadé lett a három pont. 2–1

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az első 11-esből, ill. Gudelj 30.)

Szombaton játsszák
14.00: Girona–Oviedo (Tv: Spíler2) 
16.15: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2) 
18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2) 
21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2) 

Vasárnap játsszák
14.00: Mallorca–Levante (Tv: Spíler2) 
16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2) 
21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2) 

Hétfőn játsszák
21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSA MGyDVL–KGkP
1. Real Madrid98120–9+1124
2. Barcelona971124–10+1422
3. Villarreal952216–10+617
4. Atlético Madrid944116–10+616
5. Betis944115–10+516
6. Espanyol943213–11+215
7. Elche935111–9+214
8. Athletic Bilbao94239–9014
9. Sevilla1041517–16+113
10. Alaves93339–8+112
11. Rayo Vallecano932411–10+111
12. Getafe93249–12–311
13. Osasuna93157–9–210
14. Valencia923410–14–49
14. Real Sociedad1023510–14–49
16. Levante922513–17–48
17. Mallorca922510–14–48
18. Celta Vigo9728–11–37
19. Oviedo9274–16–126
20. Girona91356–19–136

 

 

 

Mikel Oyarzabal Real Sociedad Sevilla La Liga
Legfrissebb hírek

Hansi Flick nem ülhet a kispadon a vasárnapi el Clásicón

Spanyol labdarúgás
6 órája

Kérdéses Raphinha szereplése a vasárnapi el Clásicón – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
8 órája

Kellett a váltás – Rashford élvezi az életet Barcelonában, s alig várja az El Clásicót

Spanyol labdarúgás
13 órája

Dupla Tízes: Mbappé vagy Yamal? Alonso vagy Flick? Régi fényében csillogva jön az el Clásico

Spanyol labdarúgás
2025.10.23. 16:51

Továbbra is hatalmas tartozások terhelik az FC Barcelonát

Spanyol labdarúgás
2025.10.22. 11:55

Meghátrált a La Liga, mégsem Miamiban rendezik meg a Villarreal–Barcelona bajnokit

Spanyol labdarúgás
2025.10.21. 22:43

A Real Madrid megfellebbezte a tengerentúlon sorra kerülő Barca-meccset

Spanyol labdarúgás
2025.10.21. 18:53

Alaba megsérült, Carvajal és Alexander-Arnold közel a visszatéréshez a Real Madridban

Spanyol labdarúgás
2025.10.21. 17:54
Ezek is érdekelhetik