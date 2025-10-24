Mikel Oyarzabal duplázott, a Real Sociedad két vállra fektette a Sevillát

A Sevilla kezdte aktívabban a baszkföldi találkozót, ehhez képest a hazaiak szerezték meg a vezetést az első félidő derekán – a Cardoso kezezése miatt megadott büntetőt Mikel Oyarzabal váltotta gólra. Az andalúzok bő tíz perc múlva válaszoltak, Nemanja Gudelj lapos átlövése egy védő lábán gellert kapva kötött ki Remiro kapujában. Nem sokáig örülhettek az egyenlítésnek Matías Almeyda fiai, egy könnyelműen eladott labdát követően Brais Méndez emelte a labdát Oyarzabal elé, aki az ötös sarkáról a bal alsó sarokba lőtt – hazai vezetéssel fordultak a csapatok.

A szünet után a Sevilla tett többet a gólszerzés érdekében, de igazán nagy gólhelyzeteket nem tudott kidolgozni a vendégcsapat, így a Real Sociedadé lett a három pont. 2–1

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az első 11-esből, ill. Gudelj 30.)

Szombaton játsszák

14.00: Girona–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Mallorca–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)