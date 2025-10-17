Sorozatban négy nyeretlen meccs után újra győzött az Espanyol

A mérkőzés elején a hazaiaknak volt helyzetük, de Luka Ilics lövésénél Marko Dmitrovics jól zárta a szöget, később pedig már a vendégek álltak közel a gólszerzéshez, ám Kike García kísérleténél nagyot védett Aarón Escandell, aki később is többször a helyén volt. A második játékrészt is az Oviedo kezdte jobban, az első percben Alberto Reina lapos lövése kijött a jobb kapufáról, majd az Espanyol ismét átvette az irányítást. A barcelonai csapat a 73. percben tudta megszerezni a vezetést, a földön fekvő Kike Garcíáról pattant be a labda, Escandell csak a gólvonalon túlról tudta kihúzni. Kevesebb mint tíz perc múlva a vendégek eldöntötték a meccset, Pere Milla hat méterről lőtt az üres kapuba Omar el-Hilali centerezéséből. Az Oviedo nyomott a hajrában, helyzete is volt, de szépíteni sem tudott, így elkönyvelte a hetedik vereségét a bajnokságban, míg az Espanyol sorozatban négy nyeretlen mérkőzés után újra győzelmet aratott. 0–2

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)