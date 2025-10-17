Sorozatban négy nyeretlen meccs után újra győzött az Espanyol
A mérkőzés elején a hazaiaknak volt helyzetük, de Luka Ilics lövésénél Marko Dmitrovics jól zárta a szöget, később pedig már a vendégek álltak közel a gólszerzéshez, ám Kike García kísérleténél nagyot védett Aarón Escandell, aki később is többször a helyén volt. A második játékrészt is az Oviedo kezdte jobban, az első percben Alberto Reina lapos lövése kijött a jobb kapufáról, majd az Espanyol ismét átvette az irányítást. A barcelonai csapat a 73. percben tudta megszerezni a vezetést, a földön fekvő Kike Garcíáról pattant be a labda, Escandell csak a gólvonalon túlról tudta kihúzni. Kevesebb mint tíz perc múlva a vendégek eldöntötték a meccset, Pere Milla hat méterről lőtt az üres kapuba Omar el-Hilali centerezéséből. Az Oviedo nyomott a hajrában, helyzete is volt, de szépíteni sem tudott, így elkönyvelte a hetedik vereségét a bajnokságban, míg az Espanyol sorozatban négy nyeretlen mérkőzés után újra győzelmet aratott. 0–2
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|8
|7
|–
|1
|19–9
|+10
|21
|2. Barcelona
|8
|6
|1
|1
|22–9
|+13
|19
|3. Villarreal
|8
|5
|1
|2
|14–8
|+6
|16
|4. Betis
|8
|4
|3
|1
|13–8
|+5
|15
|5. Espanyol
|9
|4
|3
|2
|13–11
|+2
|15
|6. Atlético Madrid
|8
|3
|4
|1
|15–10
|+5
|13
|7. Sevilla
|8
|4
|1
|3
|15–11
|+4
|13
|8. Elche
|8
|3
|4
|1
|11–9
|+2
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|4
|1
|3
|9–9
|0
|13
|10. Alavés
|8
|3
|2
|3
|9–8
|+1
|11
|11. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|12. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|13. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|14. Rayo Vallecano
|8
|2
|2
|4
|8–10
|–2
|8
|15. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|16. Celta Vigo
|8
|–
|6
|2
|7–10
|–3
|6
|17. Girona
|8
|1
|3
|4
|5–17
|–12
|6
|18. Oviedo
|9
|2
|–
|7
|4–16
|–12
|6
|19. Real Sociedad
|8
|1
|2
|5
|7–12
|–5
|5
|20. Mallorca
|8
|1
|2
|5
|7–13
|–6
|5