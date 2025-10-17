Nemzeti Sportrádió

Sorozatban négy nyeretlen meccs után újra győzött az Espanyol

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.17. 23:00
null
Az első gól pillanata – a pókfociból az Espanyol jött ki jobban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Espanyol Real Oviedo Oviedo La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 9. fordulójának nyitó mérkőzésén az Espanyol 2–0-ra nyert a Real Oviedo otthonában.

A mérkőzés elején a hazaiaknak volt helyzetük, de Luka Ilics lövésénél Marko Dmitrovics jól zárta a szöget, később pedig már a vendégek álltak közel a gólszerzéshez, ám Kike García kísérleténél nagyot védett Aarón Escandell, aki később is többször a helyén volt. A második játékrészt is az Oviedo kezdte jobban, az első percben Alberto Reina lapos lövése kijött a jobb kapufáról, majd az Espanyol ismét átvette az irányítást. A barcelonai csapat a 73. percben tudta megszerezni a vezetést, a földön fekvő Kike Garcíáról pattant be a labda, Escandell csak a gólvonalon túlról tudta kihúzni. Kevesebb mint tíz perc múlva a vendégek eldöntötték a meccset, Pere Milla hat méterről lőtt az üres kapuba Omar el-Hilali centerezéséből. Az Oviedo nyomott a hajrában, helyzete is volt, de szépíteni sem tudott, így elkönyvelte a hetedik vereségét a bajnokságban, míg az Espanyol sorozatban négy nyeretlen mérkőzés után újra győzelmet aratott. 0–2

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Real Madrid87119–9+1021
  2. Barcelona861122–9+1319
  3. Villarreal851214–8+616
  4. Betis843113–8+515
  5. Espanyol943213–11+215
  6. Atlético Madrid834115–10+513
  7. Sevilla841315–11+413
  8. Elche834111–9+213
  9. Athletic Bilbao84139–9013
10. Alavés83239–8+111
11. Getafe83239–11–211
12. Osasuna83147–8–110
13. Levante822413–14–18
14. Rayo Vallecano82248–10–28
15. Valencia822410–14–48
16. Celta Vigo8627–10–36
17. Girona81345–17–126
18. Oviedo9274–16–126
19. Real Sociedad81257–12–55
20. Mallorca81257–13–65

 

Espanyol Real Oviedo Oviedo La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: figyelmeztető demonstrációra készülnek a játékosok – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
7 órája

Barca: Yamal és Fermín játszhat a hétvégén, Raphinha is felépülhet az el Clásicóra

Spanyol labdarúgás
8 órája

Túl hangos volt a három napig tartó parti, Vinícius Júnior mehet a bíróságra

Spanyol labdarúgás
2025.10.16. 08:41

Frenkie de Jong hosszabbított a Barcelonával – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.10.15. 14:15

Wojciech Szczesny tanácsa Lamine Yamalnak: „Csak élvezze az életet”

Spanyol labdarúgás
2025.10.09. 16:45

Asztúriában fogyott el leghamarabb a türelem – megvan az idény első edzőváltása a La Ligában

Spanyol labdarúgás
2025.10.09. 12:18

Flick szerint a Barcának nem volt ellenszere a Sevilla agresszív játékára

Spanyol labdarúgás
2025.10.06. 09:15

Alexis Sánchez is betalált, a Sevilla legyőzte a Barcelonát

Spanyol labdarúgás
2025.10.05. 23:04
Ezek is érdekelhetik