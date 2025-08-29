Nemzeti Sportrádió

Magabiztos sikerrel szerezte meg első győzelmét a Valencia

2025.08.29. 23:40
Háromszor talált be a Valencia (Fotó: Getty Images)
Valencia Elche Getafe Levante La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 3. fordulójának pénteki játéknapján az Elche a Levantét 2–0-ra, a Valencia a Getafét 3–0-ra győzte le.

Elche–Levante 2–0

Az első félidő nem hozott gólt, a szünet után viszont csak 54 másodpercet kellett várni a találatra. Álvaro Rodríguez csúsztatásával az Európa-liga-győztes Rafa Mir lépett ki, majd 11 méterről kilőtte a jobb felsőt, vezetéshez juttatva ezzel a hazaiakat. Öt perc múlva meg is duplázta előnyét az Elche, Rodri Mendoza elé pattant a labda, aki 16 méterről a jobb alsóba gurított. Ez a két találat el is döntötte a három pont sorsát, a vendégek nem tudtak javítani, így elszenvedték harmadik vereségüket is.

Rafa Mir (10) szerzett vezetést az Elchének (Fotó: Getty Images)

Valencia–Getafe 3–0

Az első fél óra végén megszerezte a vezetést a hazai csapat, Luis Rioja szögletéből Mouctar Diakhaby fejelt a kapu bal oldalába. Az 54. percben kétgólosra nőtt az előny, a Valencia kontrázott, Arnaut Danjuma a saját térfeléről a másik kapuig robogott, és hiába érte be Diego Rico, a hatszoros holland válogatott támadó a kapu bal oldalába tekert 12 méterről. A meccs végén ismét lekontrázták a bajnokságot két győzelemmel indító Getafét a „denevérek”. Diakhaby fejelte előre a labdát, Largie Ramazani pontosan centerezett, Hugo Duro pedig nem hibázott a kapu előtt – a Valencia megszerezte első győzelmét.

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Elche–Levante 2–0 (Rafa Mir 46., R. Mendoza 51.)
Valencia–Getafe 3–0 (Diakhaby 30., Danjuma 54., Hugo Duro 90+7.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
19.00: Oviedo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
19.30: Girona–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Villarreal227–0+76
  2. FC Barcelona226–2+46
  3. Real Madrid224–0+46
  4. Athletic Bilbao224–2+26
  5. Getafe3214–406
  6. Elche3124–2+25
  7. Valencia31114–2+24
  8. Espanyol2114–3+14
  9. Betis2112–1+14
10. Rayo Vallecano2113–2+13
11. Alavés2112–203
12. Osasuna2111–103
13. Real Sociedad223–302
14. Atlético Madrid2112–3–11
15. Celta Vigo2111–3–21
16. Mallorca2111–4–31
17. Sevilla223–5–20
18. Levante333–7–40
19. Oviedo220–5–50
20. Girona221–8–70

 

 

