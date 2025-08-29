Magabiztos sikerrel szerezte meg első győzelmét a Valencia

Elche–Levante 2–0

Az első félidő nem hozott gólt, a szünet után viszont csak 54 másodpercet kellett várni a találatra. Álvaro Rodríguez csúsztatásával az Európa-liga-győztes Rafa Mir lépett ki, majd 11 méterről kilőtte a jobb felsőt, vezetéshez juttatva ezzel a hazaiakat. Öt perc múlva meg is duplázta előnyét az Elche, Rodri Mendoza elé pattant a labda, aki 16 méterről a jobb alsóba gurított. Ez a két találat el is döntötte a három pont sorsát, a vendégek nem tudtak javítani, így elszenvedték harmadik vereségüket is.

Rafa Mir (10) szerzett vezetést az Elchének (Fotó: Getty Images)

Valencia–Getafe 3–0

Az első fél óra végén megszerezte a vezetést a hazai csapat, Luis Rioja szögletéből Mouctar Diakhaby fejelt a kapu bal oldalába. Az 54. percben kétgólosra nőtt az előny, a Valencia kontrázott, Arnaut Danjuma a saját térfeléről a másik kapuig robogott, és hiába érte be Diego Rico, a hatszoros holland válogatott támadó a kapu bal oldalába tekert 12 méterről. A meccs végén ismét lekontrázták a bajnokságot két győzelemmel indító Getafét a „denevérek”. Diakhaby fejelte előre a labdát, Largie Ramazani pontosan centerezett, Hugo Duro pedig nem hibázott a kapu előtt – a Valencia megszerezte első győzelmét.

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Elche–Levante 2–0 (Rafa Mir 46., R. Mendoza 51.)

Valencia–Getafe 3–0 (Diakhaby 30., Danjuma 54., Hugo Duro 90+7.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

19.00: Oviedo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

19.30: Girona–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!