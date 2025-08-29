Magabiztos sikerrel szerezte meg első győzelmét a Valencia

Az első félidő nem hozott gólt, a szünet után viszont csak 54 másodpercet kellett várni a találatra. Álvaro Rodríguez csúsztatásával az Európa-liga-győztes Rafa Mir lépett ki, majd 11 méterről kilőtte a jobb felsőt, vezetéshez juttatva ezzel a hazaiakat. Öt perc múlva meg is duplázta előnyét az Elche, Rodri Mendoza elé pattant a labda, aki 16 méterről a jobb alsóba gurított. Ez a két találat el is döntötte a három pont sorsát, a vendégek nem tudtak javítani, így elszenvedték harmadik vereségüket is.
Az első fél óra végén megszerezte a vezetést a hazai csapat, Luis Rioja szögletéből Mouctar Diakhaby fejelt a kapu bal oldalába. Az 54. percben kétgólosra nőtt az előny, a Valencia kontrázott, Arnaut Danjuma a saját térfeléről a másik kapuig robogott, és hiába érte be Diego Rico, a hatszoros holland válogatott támadó a kapu bal oldalába tekert 12 méterről. A meccs végén ismét lekontrázták a bajnokságot két győzelemmel indító Getafét a „denevérek”. Diakhaby fejelte előre a labdát, Largie Ramazani pontosan centerezett, Hugo Duro pedig nem hibázott a kapu előtt – a Valencia megszerezte első győzelmét.
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Elche–Levante 2–0 (Rafa Mir 46., R. Mendoza 51.)
Valencia–Getafe 3–0 (Diakhaby 30., Danjuma 54., Hugo Duro 90+7.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
19.00: Oviedo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
19.30: Girona–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Villarreal
|2
|2
|–
|–
|7–0
|+7
|6
|2. FC Barcelona
|2
|2
|–
|–
|6–2
|+4
|6
|3. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|4–0
|+4
|6
|4. Athletic Bilbao
|2
|2
|–
|–
|4–2
|+2
|6
|5. Getafe
|3
|2
|–
|1
|4–4
|0
|6
|6. Elche
|3
|1
|2
|–
|4–2
|+2
|5
|7. Valencia
|3
|1
|1
|1
|4–2
|+2
|4
|8. Espanyol
|2
|1
|1
|–
|4–3
|+1
|4
|9. Betis
|2
|1
|1
|–
|2–1
|+1
|4
|10. Rayo Vallecano
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|11. Alavés
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|12. Osasuna
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|13. Real Sociedad
|2
|–
|2
|–
|3–3
|0
|2
|14. Atlético Madrid
|2
|–
|1
|1
|2–3
|–1
|1
|15. Celta Vigo
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|16. Mallorca
|2
|–
|1
|1
|1–4
|–3
|1
|17. Sevilla
|2
|–
|–
|2
|3–5
|–2
|0
|18. Levante
|3
|–
|–
|3
|3–7
|–4
|0
|19. Oviedo
|2
|–
|–
|2
|0–5
|–5
|0
|20. Girona
|2
|–
|–
|2
|1–8
|–7
|0