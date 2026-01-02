Nemzeti Sportrádió

NBA: Detroitban folytatta győzelmi sorozatát a Miami

T. Z.T. Z.
2026.01.02. 07:01
A Miami Heat győzelemmel kezdte 2026-ot (Fotó: Getty Images)
NBA Miami Heat Detroit Pistons
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) első újévi játéknapján a Detroit Pistons meglepetésre hazai pályán 118–112-re kikapott a Miami Heattől.

A Keleti konferencia listavezetője, a Detroit Pistons kilencedik vereségét szenvedte el az alapszakaszban, miután a Miami Heat meglepetésre 118–112-re nyerni tudott a Little Caesars Arenában. A Miami sorozatban negyedik győzelmét szerezte, és ezúttal elsősorban Norman Powell tett sokat a csapat sikeréért, aki 36 ponttal zárta a mérkőzést.

Győzelemmel indította az újévet a Boston Celtics is: az NBA rekordbajnoka a Sacramento Kings vendégeként aratott 120–106-os győzelmet. A Celticsnél Jaylen Brown 29 pontja mellett összeszedett tíz lepattanót is.

NBA
ALAPSZAKASZ
Los Angeles Clippers–Utah Jazz 118–101
New Jersey Nets–Houston Rockets 96–120
Detroit Pistons–Miami Heat 112–118
Dallas Mavericks–Philadelphia 76ers 108–123
Sacramento Kings–Boston Celtics 106–120

 

