NBA: Detroitban folytatta győzelmi sorozatát a Miami

A Keleti konferencia listavezetője, a Detroit Pistons kilencedik vereségét szenvedte el az alapszakaszban, miután a Miami Heat meglepetésre 118–112-re nyerni tudott a Little Caesars Arenában. A Miami sorozatban negyedik győzelmét szerezte, és ezúttal elsősorban Norman Powell tett sokat a csapat sikeréért, aki 36 ponttal zárta a mérkőzést.

Győzelemmel indította az újévet a Boston Celtics is: az NBA rekordbajnoka a Sacramento Kings vendégeként aratott 120–106-os győzelmet. A Celticsnél Jaylen Brown 29 pontja mellett összeszedett tíz lepattanót is.

NBA

ALAPSZAKASZ

Los Angeles Clippers–Utah Jazz 118–101

New Jersey Nets–Houston Rockets 96–120

Detroit Pistons–Miami Heat 112–118

Dallas Mavericks–Philadelphia 76ers 108–123

Sacramento Kings–Boston Celtics 106–120