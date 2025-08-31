Gólt kapott a 94. percben, így már nem százszázalékos a Villarreal

CELTA VIGO–VILLARREAL 1–1

A labda többet járt a vigóiak lábán, az első félidőben kifejezetten szépen futballoztak a hazaiak, de a Villarreal játszott veszélyesebben, és egy szép góllal sokáig vezetett is: Etta Eyong és Nicolas Pépé látványos kényszerítőzése után utóbbi lőtt a kapuba az 53. percben (0–1).

Egészen a 94. percig tartott a vendégek előnye: akkor Manuel Fernández keresztbe ívelt labdáját Javi Rueda középre fejelte, és a berobbanó Borja Iglesias közvetlen közelről a kapuba bólintott (1–1).

Borja Iglesias igazi Villarreal-specialista: eddig hét gólban volt benne (négy gól, három assziszt) a sárga mezesek ellen – egyetlen más élvonalbeli csapat ellen sincs ilyen jó mérlege.

BETIS–ATHLETIC BILBAO 1–2

Marc Bartra két szerencsétlen megmozdulásáért két góllal fizetett a Betis: egyórányi játékidő elteltével Yuri beadását követően a védő a saját kapujába rúgta a labdát, nem sokkal később pedig úgy csúsztatta meg a megint balról érkező labdát, hogy az megtalálta Aitor Paredest a kapu torkában – ő pedig befejelte, máris kettővel vezettek a baszkok.

A ráadásban Cédric Bakambu fejjel szépített, ám a hátralévő idő nem volt elég ahhoz, hogy a Betis egy újabb góllal megőrizze veretlenségét.

ESPANYOL–OSASUNA 1–0

A győztes gól a második félidő elején született: a rossz helyre kifejelt labdát Carlos Romero a 16-os vonaláról a bal alsó sarokba vágta.

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Celta Vigo–Villarreal 1–1 (Borja Iglesias 90+4., ill. Pépé 53.)

Betis–Athletic Bilbao 1–2 (Bakambu 90+7., ill. Bartra 60. – öngól, Paredes 85.)

Espanyol–Osasuna 1–0 (C. Romero 53.)

Rayo Vallecano–FC Barcelona 1–1 (Fran Pérez 67., ill. Yamal 40. – 11-esből)