Gólt kapott a 94. percben, így már nem százszázalékos a Villarreal

2025.08.31. 21:20
Javi Rueda (Celta, balra) és Sergi Cardona harc aa labdáért (Fotó: Getty Images)
Harmadik mérkőzését már nem tudta megnyerni a Villarreal a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 2025–26-os idényében: a „sárga tengeralattjáró” a 94. percig vezetett a Celta Vigo vendégeként a 3. forduló vasárnapi játéknapján, de be kellett érnie az 1–1-es döntetlennel. Az Athletic Bilbao is kapott gólt a végjátékban, csakhogy akkor már kettővel vezetett, a három pontot bezsebelte, és a Betis otthonában aratott 2–1-es sikerével megőrizte hibátlan mérlegét. Tovább tart az Espanyol lendülete is, a barcelonai kék-fehérek hazai pályán 1–0-ra legyűrték az Osasunát.

CELTA VIGO–VILLARREAL 1–1

A labda többet járt a vigóiak lábán, az első félidőben kifejezetten szépen futballoztak a hazaiak, de a Villarreal játszott veszélyesebben, és egy szép góllal sokáig vezetett is: Etta Eyong és Nicolas Pépé látványos kényszerítőzése után utóbbi lőtt a kapuba az 53. percben (0–1).

Egészen a 94. percig tartott a vendégek előnye: akkor Manuel Fernández keresztbe ívelt labdáját Javi Rueda középre fejelte, és a berobbanó Borja Iglesias közvetlen közelről a kapuba bólintott (1–1).

Borja Iglesias igazi Villarreal-specialista: eddig hét gólban volt benne (négy gól, három assziszt) a sárga mezesek ellen – egyetlen más élvonalbeli csapat ellen sincs ilyen jó mérlege.

 

BETIS–ATHLETIC BILBAO 1–2

Marc Bartra két szerencsétlen megmozdulásáért két góllal fizetett a Betis: egyórányi játékidő elteltével Yuri beadását követően a védő a saját kapujába rúgta a labdát, nem sokkal később pedig úgy csúsztatta meg a megint balról érkező labdát, hogy az megtalálta Aitor Paredest a kapu torkában – ő pedig befejelte, máris kettővel vezettek a baszkok.

A ráadásban Cédric Bakambu fejjel szépített, ám a hátralévő idő nem volt elég ahhoz, hogy a Betis egy újabb góllal megőrizze veretlenségét.

 

ESPANYOL–OSASUNA 1–0

A győztes gól a második félidő elején született: a rossz helyre kifejelt labdát Carlos Romero a 16-os vonaláról a bal alsó sarokba vágta. 

 

 SPANYOL LA LIGA 
3. FORDULÓ
Celta Vigo–Villarreal 1–1 (Borja Iglesias 90+4., ill. Pépé 53.)
Betis–Athletic Bilbao 1–2 (Bakambu 90+7., ill. Bartra 60. – öngól, Paredes 85.)
Espanyol–Osasuna 1–0 (C. Romero 53.)
Rayo Vallecano–FC Barcelona 1–1 (Fran Pérez 67., ill. Yamal 40. – 11-esből)

Spanyol labdarúgás
16 órája

Yamal büntetője kevés volt, Madridban vesztette el hibátlan mérlegét a Barcelona

A címvédő legjobbja Joan García volt, aki több bravúrt is bemutatott a Rayo Vallecano ellen.

 

 A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI 
Pénteken játszották
Elche–Levante 2–0 (Rafa Mir 46., R. Mendoza 51.)
Valencia–Getafe 3–0 (Diakhaby 30., Danjuma 54., Hugo Duro 90+7.)
Szombaton játszották
Girona–Sevilla 0–2 (Alfon 30., I. Romero 55.)
Alavés–Atlético Madrid 1–1 (C. Vicente 14. – 11-esből, ill. G. Simeone 7.)
Oviedo–Real Sociedad 1–0 (Dendoncker 40.)
Real Madrid–Mallorca 2–1 (Güler 37., Vinícius Júnior 38., ill. Muriqi 18.)

   
  1. Real Madrid

3

3

6–1

9

  2. Athletic Bilbao

3

3

6–3

9

  3. Villarreal

3

2

1

8–1

7

  4. Barcelona

3

2

1

7–3

7

  5. Espanyol

3

2

1

5–3

7

  6. Getafe

3

2

1

4–4

6

  7. Elche

3

1

2

4–2

5

  8. Betis

4

1

2

1

4–4

5

  9. Valencia

3

1

1

1

4–2

4

10. Rayo Vallecano

3

1

1

1

4–3

4

11. Alaves

3

1

1

1

3–3

4

12. Sevilla

3

1

2

5–5

3

13. Osasuna

3

1

2

1–2

3

14. Celta Vigo

4

3

1

3–5

3

15. Oviedo

3

1

2

1–5

3

16. Real Sociedad

3

2

1

3–4

2

16. Atlético Madrid

3

2

1

3–4

2

18. Mallorca

3

1

2

2–6

1

19. Levante

3

3

3–7

0

20. Girona

3

3

1–10

0

 

