Gólt kapott a 94. percben, így már nem százszázalékos a Villarreal

CELTA VIGO–VILLARREAL 1–1
A labda többet járt a vigóiak lábán, az első félidőben kifejezetten szépen futballoztak a hazaiak, de a Villarreal játszott veszélyesebben, és egy szép góllal sokáig vezetett is: Etta Eyong és Nicolas Pépé látványos kényszerítőzése után utóbbi lőtt a kapuba az 53. percben (0–1).
Egészen a 94. percig tartott a vendégek előnye: akkor Manuel Fernández keresztbe ívelt labdáját Javi Rueda középre fejelte, és a berobbanó Borja Iglesias közvetlen közelről a kapuba bólintott (1–1).
Borja Iglesias igazi Villarreal-specialista: eddig hét gólban volt benne (négy gól, három assziszt) a sárga mezesek ellen – egyetlen más élvonalbeli csapat ellen sincs ilyen jó mérlege.
BETIS–ATHLETIC BILBAO 1–2
Marc Bartra két szerencsétlen megmozdulásáért két góllal fizetett a Betis: egyórányi játékidő elteltével Yuri beadását követően a védő a saját kapujába rúgta a labdát, nem sokkal később pedig úgy csúsztatta meg a megint balról érkező labdát, hogy az megtalálta Aitor Paredest a kapu torkában – ő pedig befejelte, máris kettővel vezettek a baszkok.
A ráadásban Cédric Bakambu fejjel szépített, ám a hátralévő idő nem volt elég ahhoz, hogy a Betis egy újabb góllal megőrizze veretlenségét.
ESPANYOL–OSASUNA 1–0
A győztes gól a második félidő elején született: a rossz helyre kifejelt labdát Carlos Romero a 16-os vonaláról a bal alsó sarokba vágta.
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Celta Vigo–Villarreal 1–1 (Borja Iglesias 90+4., ill. Pépé 53.)
Betis–Athletic Bilbao 1–2 (Bakambu 90+7., ill. Bartra 60. – öngól, Paredes 85.)
Espanyol–Osasuna 1–0 (C. Romero 53.)
Rayo Vallecano–FC Barcelona 1–1 (Fran Pérez 67., ill. Yamal 40. – 11-esből)
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Pénteken játszották
Elche–Levante 2–0 (Rafa Mir 46., R. Mendoza 51.)
Valencia–Getafe 3–0 (Diakhaby 30., Danjuma 54., Hugo Duro 90+7.)
Szombaton játszották
Girona–Sevilla 0–2 (Alfon 30., I. Romero 55.)
Alavés–Atlético Madrid 1–1 (C. Vicente 14. – 11-esből, ill. G. Simeone 7.)
Oviedo–Real Sociedad 1–0 (Dendoncker 40.)
Real Madrid–Mallorca 2–1 (Güler 37., Vinícius Júnior 38., ill. Muriqi 18.)
|1. Real Madrid
3
3
–
–
6–1
9
|2. Athletic Bilbao
3
3
–
–
6–3
9
|3. Villarreal
3
2
1
–
8–1
7
|4. Barcelona
3
2
1
–
7–3
7
|5. Espanyol
3
2
1
–
5–3
7
|6. Getafe
3
2
–
1
4–4
6
|7. Elche
3
1
2
–
4–2
5
|8. Betis
4
1
2
1
4–4
5
|9. Valencia
3
1
1
1
4–2
4
|10. Rayo Vallecano
3
1
1
1
4–3
4
|11. Alaves
3
1
1
1
3–3
4
|12. Sevilla
3
1
–
2
5–5
3
|13. Osasuna
3
1
–
2
1–2
3
|14. Celta Vigo
4
–
3
1
3–5
3
|15. Oviedo
3
1
–
2
1–5
3
|16. Real Sociedad
3
–
2
1
3–4
2
|16. Atlético Madrid
3
–
2
1
3–4
2
|18. Mallorca
3
–
1
2
2–6
1
|19. Levante
3
–
–
3
3–7
0
|20. Girona
3
–
–
3
1–10
0