Lyonban folytatja a Real Madrid brazil csatára – sajtóhír

Noha első bajnokiján rögtön gólt szerzett, nem sok játéklehetőséghez jutott a Real Madridban Endrick, a fehér mezesek 2024 nyarán igazolt csatára. A 14-szeres brazil válogatott center másfél év alatt 40 mérkőzésen mindössze 946 percnyi játéklehetőséget kapott a fővárosiaknál – Xabi Alonsónál egy bajnoki, egy Király-kupa- és egy BL-meccsen összesen 99 percet töltött a pályán –, így fejlődése érdekében úgy határoztak, kölcsönadják a még mindig csak 19 éves játékost.

Több sajtóorgánum egybehangzó állítása szerint a brazil a következő fél évben az Olympique Lyon játékosa lesz, a yahoo.com azt is tudni véli, hogy Endrick a karácsonyi szünet után, december 29-én áll edzésbe a francia bajnokságban jelenleg 5. helyezett csapatnál, s hivatalosan január 1-jén jelentik be a kölcsönvételét.

Az üzlet részleteivel kapcsolatban jelenleg annyi tudható, hogy a kölcsönszerződés nem tartalmaz vételi opciót, azaz Endrick a tavaszi szezon végeztével visszatér a Real Madridhoz.

A brazil labdarúgó a lyoni kölcsönjátékától azt is reméli: ha megfelelően teljesít a francia bajnokságban, meggyőzheti arról Carlo Ancelottit, a brazil nemzeti csapat szövetségi kapitányát, hogy az olasz tréner jelölje őt a jövő nyári, amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságra utazó keretbe.