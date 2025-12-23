Nemzeti Sportrádió

Lyonban folytatja a Real Madrid brazil csatára – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.23. 10:50
Endrick még az év vége előtt csatlakozhat a Lyonhoz (Fotó: Getty Images)
Címkék
Endrick Real Madrid Olympique Lyon Ligue 1 La Liga
Eldőlt, hol játszik a következő hónapokban a Real Madridnál eddig csak epizódszerepet kapó Endrick: a 19 éves brazil csatárt egybehangzó sajtóértesülések szerint a francia első osztályú bajnokság (Ligue 1) ötödik helyén álló Olympique Lyon veszi kölcsön fél évre a „királyiaktól”.

Noha első bajnokiján rögtön gólt szerzett, nem sok játéklehetőséghez jutott a Real Madridban Endrick, a fehér mezesek 2024 nyarán igazolt csatára. A 14-szeres brazil válogatott center másfél év alatt 40 mérkőzésen mindössze 946 percnyi játéklehetőséget kapott a fővárosiaknál – Xabi Alonsónál egy bajnoki, egy Király-kupa- és egy BL-meccsen összesen 99 percet töltött a pályán –, így fejlődése érdekében úgy határoztak, kölcsönadják a még mindig csak 19 éves játékost.

Több sajtóorgánum egybehangzó állítása szerint a brazil a következő fél évben az Olympique Lyon játékosa lesz, a yahoo.com azt is tudni véli, hogy Endrick a karácsonyi szünet után, december 29-én áll edzésbe a francia bajnokságban jelenleg 5. helyezett csapatnál, s hivatalosan január 1-jén jelentik be a kölcsönvételét.

Az üzlet részleteivel kapcsolatban jelenleg annyi tudható, hogy a kölcsönszerződés nem tartalmaz vételi opciót, azaz Endrick a tavaszi szezon végeztével visszatér a Real Madridhoz.

A brazil labdarúgó a lyoni kölcsönjátékától azt is reméli: ha megfelelően teljesít a francia bajnokságban, meggyőzheti arról Carlo Ancelottit, a brazil nemzeti csapat szövetségi kapitányát, hogy az olasz tréner jelölje őt a jövő nyári, amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságra utazó keretbe.

 

Endrick Real Madrid Olympique Lyon Ligue 1 La Liga
Legfrissebb hírek

Raphinha és Yamal gólja döntött, a Barca nyert az 50 percet tíz emberrel játszó Villarreal otthonában

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 23:00

Nem borult a papírforma Gironában, könnyedén nyert az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 16:05

Mbappé: A gólörömöm Cristianónak szólt, sokat segített nekem

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 13:58

A Villarreal elleni rangadón menetelhet tovább a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 10:00

Kellettek Courtois bravúrjai, a Real Madrid hazai pályán legyőzte a Sevillát

Spanyol labdarúgás
2025.12.20. 22:58

A Real Sociedad 94. perces büntetővel bukta el a győzelmet

Spanyol labdarúgás
2025.12.20. 18:23

Csak egyenlíteni tudott, nyerni nem a Valencia

Spanyol labdarúgás
2025.12.19. 23:08

Zsarolták, megfenyegették, megalázták – Kitálalt a Real Madrid korábbi táplálkozási szakértője

Spanyol labdarúgás
2025.12.19. 13:53
Ezek is érdekelhetik