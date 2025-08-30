Nemzeti Sportrádió

Három forduló után is nyeretlen az Atlético; megvan az Oviedo első győzelme

2025.08.30. 20:56
Griezmann is kevés volt az üdvösséghez (Fotó: Getty Images)
Nem bírt egymással az Alavés és az Atlético Madrid a spanyol élvonal (La Liga) 3. fordulójának szombat délutáni meccsén.

ALAVÉS–ATLÉTICO MADRID

Korai gólváltással indult az Atlético vitoriai vendégjátéka, Giuliano Simeone egy kipattanóra lecsapva szerezte meg a vezetést a fővárosiaknak a 7. percben, amire az Alavés hét perccel később válaszolt Carlos Vicente tizenegyesével.

A találkozót a második félidőben félbe kellett szakítani, miután egy néző rosszul lett a lelátón – a drukkert a Marca tudósítása szerint kórházba kellett szállítani. A folytatásban (s főleg a meccs hajrájában) az Atlético a kapuja elé szegezte a kék-fehéreket, de Antonio Sivera remek napot fogott ki, s szinte mindent védeni tudott, dacára annak, hogy a nézőtéri intermezzo miatt 15 perces volt a hosszabbítás. 

Az Alavés tehát egy pontot otthon tudott tartani, míg az Atlético három forduló után továbbra is nyeretlen a jelenlegi idényben. 1–1

REAL OVIEDO–REAL SOCIEDAD

A nap második mérkőzésén a Real Sociedad meddő fölényben futballozott Oviedóban, s ugyan 17-szer célba vette a hazai kaput, Escandell eszén nem tudott túljárni a baszk együttes. Nem úgy a hazai csapat, amely az első félidő hajrájában egy gyors kontra végén Leander Dendoncker révén talált be. Ez végül elég is volt az Oviedo számára, amely visszatérése óta először tudott nyerni az élvonalban. 1–0

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
Alavés–Atlético Madrid 1–1 (C. Vicente 14. – 11-esből, ill. G. Simeone 7.)
Oviedo–Real Sociedad 1–0 (Dendoncker 40.)

Később
19.30: Girona–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap
17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották
Elche–Levante 2–0 (Rafa Mir 46., R. Mendoza 51.)
Valencia–Getafe 3–0 (Diakhaby 30., Danjuma 54., Hugo Duro 90+7.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Villarreal227–0+76
  2. FC Barcelona226–2+46
  3. Real Madrid224–0+46
  4. Athletic Bilbao224–2+26
  5. Getafe3214–406
  6. Elche3124–2+25
  7. Betis3123–2+15
  8. Valencia31114–2+24
  9. Espanyol2114–3+14
10. Alaves31113–304
11. Rayo Vallecano2113–2+13
12. Osasuna2111–103
13. Oviedo3121–5–43
14. Real Sociedad3213–4–12
14. Atlético Madrid3213–4–12
16. Celta Vigo3212–4–22
17. Mallorca2111–4–31
18. Sevilla223–5–20
19. Levante333–7–40
20. Girona221–8–70

 

 

